JawaPos.com — Manchester City diprediksi bermain imbang 2-2 melawan Napoli dalam pertandingan kelima fase liga Champions League 2026/2027 di Stadion Etihad, Rabu (25/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Pertemuan ini menjadi ujian penting bagi pasukan Enzo Maresca yang sedang mengalami penurunan performa, sekaligus menandai kembalinya Kevin De Bruyne ke markas mantan klubnya sebagai pemain Napoli.

Manchester City membutuhkan kemenangan untuk mempertahankan posisi delapan besar klasemen Liga Champions, sedangkan Napoli berusaha menghidupkan peluang lolos ke fase gugur.

Namun, rapuhnya pertahanan kedua tim membuka kemungkinan pertandingan berlangsung sengit dengan sejumlah gol tercipta.

Manchester City Terancam Kehilangan Momentum, Apa Penyebabnya?

Manchester City memasuki pertandingan menghadapi Napoli dengan modal kurang meyakinkan setelah ditahan Fulham 1-1 dalam lanjutan Premier League akhir pekan lalu.

Hasil tersebut membuat The Citizens tertahan di peringkat ketiga klasemen domestik sekaligus memperpanjang periode sulit mereka.

Pasukan Enzo Maresca gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir Premier League setelah mencatatkan tiga kekalahan dan satu hasil imbang.

Secara keseluruhan, Manchester City juga hanya memenangkan empat dari sembilan pertandingan terakhir di berbagai kompetisi.

Situasi tersebut semakin mengkhawatirkan setelah Manchester City dikalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 2-4 pada pertandingan keempat Liga Champions, 24 Oktober lalu.

Kekalahan itu memperlihatkan persoalan serius pada organisasi pertahanan yang kerap memberikan ruang kepada pemain lawan.

Manchester City tercatat kebobolan minimal dua gol dalam tujuh dari 11 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi. Sepanjang periode tersebut, mereka bahkan hanya mampu mencatatkan satu pertandingan tanpa kebobolan.

Meski demikian, performa Manchester City di Stadion Etihad masih memberikan harapan kepada pendukung tuan rumah.

Mereka berhasil memenangkan tujuh dari sepuluh pertandingan kandang musim ini, meskipun dua pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan.

Produktivitas serangan Manchester City sebenarnya cukup menjanjikan dengan torehan 18 gol dalam tujuh pertandingan kandang terakhir.

Sayangnya, lini pertahanan mereka juga kebobolan 14 gol sepanjang periode yang sama sehingga keseimbangan permainan menjadi persoalan utama.

Kevin De Bruyne Kembali ke Etihad, Bisakah Napoli Membuat Kejutan?

Napoli datang ke Stadion Etihad dengan membawa Kevin De Bruyne yang memiliki hubungan panjang bersama Manchester City.

Gelandang asal Belgia tersebut berpotensi menjadi sosok penting dalam upaya tim tamu mengeksploitasi kelemahan pertahanan mantan klubnya.

Namun, perjalanan Napoli bersama pelatih Massimiliano Allegri belum menunjukkan perkembangan sesuai harapan setelah menggantikan Antonio Conte.

Dari 16 pertandingan sepanjang musim ini, Napoli baru mampu mengamankan enam kemenangan di seluruh kompetisi.

Pergantian pelatih terjadi setelah Conte sebelumnya membawa Napoli menjuarai Serie A 2024/2025 dan Supercoppa Italiana 2025/2026.

Napoli juga berhasil menyelesaikan kompetisi domestik pada posisi kedua sebelum memasuki periode kepemimpinan Allegri.

Saat ini, Napoli menempati peringkat kedelapan klasemen Serie A dengan koleksi 18 poin setelah mengalahkan Torino 1-0 pada pertandingan terakhir.

Kemenangan tersebut memberikan sedikit kepercayaan diri setelah mereka hanya sekali menang dalam empat pertandingan sebelumnya.

Perjalanan Napoli di Liga Champions bahkan lebih mengkhawatirkan karena mereka baru mengumpulkan tiga poin dari empat pertandingan.

Tiga kekalahan melawan Arsenal, Villarreal, dan Porto membuat wakil Italia tersebut terpuruk di peringkat ke-27 klasemen.

Persoalan utama Napoli terletak pada pertahanan yang sudah kemasukan 11 gol dalam empat pertandingan Liga Champions.

Meskipun mampu mencetak enam gol, produktivitas tersebut belum cukup untuk mengimbangi banyaknya peluang yang diberikan kepada lawan.

Rekor tandang Napoli juga menjadi perhatian karena mereka kalah lima kali dalam tujuh pertandingan terakhir di luar kandang.

Satu-satunya kemenangan pada periode tersebut diraih ketika mengalahkan Monza 4-1 pada 28 Oktober.

Bagaimana Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain Kedua Tim?

Manchester City dipastikan kehilangan Antoine Semenyo, sementara kondisi Matheus Nunes masih menjadi perhatian menjelang pertandingan.

Situasi tersebut berpotensi membuat Abdukodir Khusanov dimainkan sebagai bek kanan untuk menjaga keseimbangan lini belakang.

Enzo Fernandez diperkirakan kembali mendapatkan kesempatan sebagai starter setelah tidak masuk susunan pemain utama menghadapi Fulham.

Sementara itu, Jeremy Doku dan Iliman Ndiaye berpeluang mengisi sektor sayap untuk mendukung Erling Haaland.

Napoli menghadapi persoalan serupa setelah Giovanni Di Lorenzo dipastikan absen dan Rafa Marin menjalani hukuman larangan bermain.

Amir Rrahmani bersama Sam Beukema diperkirakan menjadi pasangan bek tengah untuk menghadapi tekanan serangan Manchester City.

Absennya Stanislav Lobotka juga memaksa Allegri mempertimbangkan kombinasi Frank Anguissa, Billy Gilmour, dan Scott McTominay di lini tengah.

Kevin De Bruyne kemungkinan mendapatkan peran lebih menyerang untuk memasok peluang kepada Rasmus Hojlund.

Prediksi susunan pemain Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

Komposisi ini memungkinkan Manchester City mengandalkan kreativitas lini tengah sekaligus kecepatan pemain sayap.

Prediksi susunan pemain Napoli (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Politano, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; De Bruyne; Hojlund, Lang.

Kehadiran De Bruyne di belakang dua penyerang diharapkan meningkatkan kualitas distribusi bola sekaligus menciptakan peluang melalui serangan cepat.

Prediksi Skor Manchester City vs Napoli, Siapa Lebih Diunggulkan?

Manchester City memiliki keuntungan bermain di kandang sekaligus catatan pertemuan yang lebih baik setelah memenangkan tiga pertandingan terakhir melawan Napoli.

Namun, persoalan pertahanan membuat tuan rumah sulit dianggap sebagai favorit mutlak untuk meraih kemenangan.

Napoli juga belum menunjukkan konsistensi, terutama ketika menjalani pertandingan tandang menghadapi lawan dengan kualitas serangan tinggi.

Meski demikian, kemampuan De Bruyne menciptakan peluang bisa menjadi pembeda apabila Manchester City kembali kehilangan konsentrasi.

Pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka karena kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi klasemen Liga Champions.

Manchester City berpeluang mendominasi penguasaan bola, sedangkan Napoli dapat mengandalkan serangan balik untuk mencuri gol.

Ketajaman lini depan kedua tim berpotensi menghasilkan pertandingan menarik, tetapi kelemahan pertahanan Manchester City membuat kemenangan kandang belum tentu terwujud.