JawaPos.com — Prediksi skor St Louis City vs Los Angeles FC mengarah pada kemenangan tipis 0-1 untuk tim tamu dalam pertandingan pertama babak playoff MLS 2026 di Energizer Park, Selasa (24/11/2026) pukul 08.00 WIB.

Meski St Louis City memiliki keuntungan bermain di kandang, pengalaman Los Angeles FC dalam pertandingan fase gugur berpotensi menjadi faktor penentu hasil pertandingan.

Pertemuan kedua tim diperkirakan berlangsung ketat mengingat performa mereka sama-sama kurang meyakinkan menjelang berakhirnya musim reguler.

St Louis City mengakhiri kompetisi di peringkat ketiga Wilayah Barat dengan 54 poin, sedangkan Los Angeles FC menempati posisi keenam setelah menelan kekalahan 1-2 dari Seattle Sounders.

St Louis City memastikan tiket playoff melalui kemenangan 1-0 atas Houston Dynamo pada pertandingan terakhir musim reguler. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan Yoann Demet untuk mengejar kemenangan playoff pertama sepanjang sejarah klub.

Sementara itu, Los Angeles FC datang dengan persoalan konsistensi setelah pergantian pelatih belum menghasilkan perubahan signifikan.

Namun, kualitas individu dan pengalaman sejumlah pemain dalam pertandingan besar membuat tim berjuluk Black and Gold tetap menjadi ancaman serius.

St Louis City Punya Keuntungan Kandang, tetapi Rekor Playoff Masih Mengkhawatirkan

St Louis City kembali tampil dalam playoff MLS untuk pertama kalinya sejak musim debut mereka pada 2023.

Keberhasilan mengumpulkan 54 poin sepanjang musim 2026 menunjukkan perkembangan signifikan dibandingkan pencapaian musim sebelumnya.

Di bawah arahan Yoann Demet, St Louis City berhasil memperoleh tambahan 22 poin dibandingkan musim 2025. Mereka bahkan hanya terpaut dua poin dari pencapaian terbaik klub ketika menjalani musim perdana di MLS.

Meski demikian, performa kandang menjelang playoff justru menghadirkan kekhawatiran bagi pendukung St Louis City.

Mereka gagal memenangkan tiga pertandingan kandang terakhir di MLS dan hanya mengumpulkan satu poin sepanjang periode tersebut.

Catatan playoff sebelumnya juga belum memberikan gambaran menggembirakan bagi tuan rumah.

St Louis City selalu kalah dalam dua pertandingan playoff terdahulu dan bahkan belum pernah memimpin sepanjang kedua pertandingan tersebut.

Namun, terdapat satu statistik yang dapat meningkatkan kepercayaan diri skuad Yoann Demet menjelang pertandingan melawan Los Angeles FC.

Sepanjang musim reguler 2026, mereka tidak pernah kalah di kandang ketika berhasil mencetak gol pembuka.

St Louis City juga memiliki pengalaman positif menghadapi dua klub asal Los Angeles sepanjang musim reguler.

Salah satunya kemenangan 2-1 atas Los Angeles FC pada Mei lalu yang memperlihatkan kemampuan mereka mengatasi lawan berpengalaman.

Los Angeles FC Belum Stabil, tetapi Pengalaman Fase Gugur Bisa Menentukan

Los Angeles FC memasuki playoff MLS 2026 dengan performa yang belum sepenuhnya stabil setelah melakukan pergantian pelatih.

Penunjukan Xavi Tamarit menggantikan Marc Dos Santos belum mampu menghadirkan peningkatan hasil secara konsisten.

Sejak ditangani Tamarit, Los Angeles FC baru mencatatkan satu kemenangan dalam pertandingan liga. Mereka bahkan berisiko mengalami tiga kekalahan beruntun melawan sesama klub MLS untuk kedua kalinya sepanjang tahun ini.

Persoalan terbesar Los Angeles FC terletak pada performa tandang yang terus menunjukkan penurunan. Kemenangan tandang terakhir mereka di MLS terjadi pada Juli ketika mengalahkan Los Angeles Galaxy dengan skor telak 3-0.

Meski demikian, Los Angeles FC mempunyai catatan pertahanan yang cukup solid sepanjang musim reguler.

Mereka hanya kebobolan 40 gol, jumlah terendah kedua di Wilayah Barat, dengan rata-rata 1,2 gol kemasukan setiap pertandingan.

Pengalaman playoff juga memberikan keuntungan tersendiri bagi klub yang pernah menjuarai MLS pada 2022 tersebut. Los Angeles FC tidak terkalahkan dalam waktu normal pada dua pertandingan playoff tandang terakhir mereka.

Rekor pertemuan kedua klub semakin memperkuat peluang tim tamu untuk mencuri kemenangan di Energizer Park.

Los Angeles FC berhasil meraih poin dalam tujuh dari delapan pertemuan liga melawan St Louis City, termasuk mencatatkan tiga clean sheet di markas lawan.

Kondisi Pemain St Louis City dan Los Angeles FC Jelang Playoff

St Louis City menghadapi sejumlah persoalan kebugaran pemain menjelang pertandingan pertama playoff melawan Los Angeles FC.

Gelandang Carlo Holse diragukan tampil akibat cedera lutut, sedangkan Celio Pompeu masih menjalani pemulihan cedera ligamen lutut.

Kiper utama Roman Burki juga belum dipastikan tampil karena masih menjalani protokol pemulihan gegar otak.

Apabila Burki belum siap, Ben Lundt berpeluang kembali dipercaya setelah melakukan enam penyelamatan ketika menghadapi Houston Dynamo.

Lukas MacNaughton menjadi salah satu pemain penting St Louis City setelah mencetak gol kemenangan atas Houston Dynamo.

Kontribusinya berpotensi kembali dibutuhkan, terutama untuk menghadapi serangan Los Angeles FC yang mempunyai sejumlah pemain berpengalaman.

Di kubu tim tamu, Jacob Shaffelburg kemungkinan absen akibat patah tulang rusuk, sementara Hugo Lloris mengalami masalah cedera serupa.

Aaron Long juga mengalami cedera kepala, sedangkan Timothy Tillman masih diragukan tampil akibat gangguan pada panggul.

Perhatian utama Los Angeles FC akan tertuju kepada Son Heung-min yang mempunyai catatan impresif dalam pertandingan playoff.

Penyerang asal Korea Selatan tersebut berhasil mencetak gol dalam tiga pertandingan playoff terakhir yang dijalaninya.

Selain Son Heung-min, Denis Bouanga berpotensi menjadi ancaman utama melalui kecepatan dan pergerakannya di lini depan.

Kehadiran kedua pemain tersebut dapat memberikan perbedaan ketika Los Angeles FC membutuhkan penyelesaian akhir dalam pertandingan ketat.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor St Louis City vs Los Angeles FC

St Louis City diperkirakan menggunakan formasi 3-4-3 dengan Roman Burki sebagai penjaga gawang apabila kondisinya memungkinkan.

Lukas MacNaughton, Timo Baumgartl, dan Fall diproyeksikan mengisi pertahanan, sementara Wallem, Polvara, Durkin, serta Totland beroperasi di lini tengah.

Untuk lini depan, St Louis City berpeluang mengandalkan kombinasi Downs, Navarro, dan Ostrak guna menekan pertahanan lawan.

Sementara itu, Los Angeles FC diprediksi menurunkan Carter; Hollingshead, Porteous, Segura, Cheberko; Choiniere, Delgado; Sieb, Walta, Bouanga; serta Son Heung-min.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung dengan intensitas tinggi karena kedua klub membutuhkan momentum positif untuk membuka seri playoff berformat best-of-three.

St Louis City memiliki keuntungan kandang, tetapi Los Angeles FC lebih berpengalaman dalam menghadapi tekanan pertandingan eliminasi.

Kualitas individu Son Heung-min dan Denis Bouanga diperkirakan menjadi pembeda dalam pertandingan yang berpotensi menghasilkan sedikit gol.

Dengan mempertimbangkan pengalaman playoff, ketangguhan pertahanan, dan rekor pertemuan.