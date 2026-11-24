JawaPos.com — Prediksi skor Feyenoord vs Porto mengarah pada kemenangan tim tamu 3-2 dalam pertandingan kelima fase liga Liga Champions 2026/2027 di Stadion De Kuip, Rabu (25/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Feyenoord sedang mengalami krisis setelah enam pertandingan tanpa kemenangan, sementara Porto datang dengan ambisi memperbaiki posisi sekaligus menjaga peluang lolos ke fase gugur.

Kedua tim sama-sama mengumpulkan tiga poin dari empat pertandingan pembuka Liga Champions musim ini.

Porto menempati peringkat ke-26 klasemen sementara, sedangkan Feyenoord terpuruk di posisi ke-32 dari total 36 peserta.

Situasi tersebut membuat pertandingan ini menjadi sangat penting bagi kedua kesebelasan yang sedang berjuang menghindari eliminasi dini.

Kekalahan berpotensi semakin mempersempit peluang mereka untuk melanjutkan perjalanan di kompetisi elite Eropa.

Mengapa Feyenoord Terancam Kembali Menelan Kekalahan?

Feyenoord memasuki pertandingan menghadapi Porto dengan kondisi mengkhawatirkan setelah menelan tiga kekalahan beruntun di seluruh kompetisi.

Kekalahan terbaru terjadi ketika mereka dipermalukan Excelsior dengan skor 2-3 di Stadion De Kuip, Sabtu (21/11/2026).

Hasil tersebut terasa menyakitkan karena Excelsior akhirnya mencatatkan kemenangan liga pertama di markas Feyenoord dalam 46 tahun terakhir.

Padahal, tim asuhan Giovanni van Bronckhorst sempat membuka keunggulan melalui Givairo Read ketika pertandingan baru berjalan dua menit.

Namun, tiga gol beruntun dari tim tamu membuat Feyenoord kehilangan kendali pertandingan sebelum gol bunuh diri Jan Plug sekadar memperkecil ketertinggalan.

Kekalahan tersebut sekaligus membuat mereka turun ke posisi kelima klasemen Eredivisie.

Persoalan terbesar Feyenoord terletak pada rapuhnya pertahanan yang terus menjadi sasaran empuk lawan. Mereka kebobolan sedikitnya tiga gol dalam masing-masing tiga pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Sebelum dikalahkan Excelsior, Feyenoord menyerah 3-5 kepada Heerenveen dan dihajar Inter Milan 0-3 pada pertandingan keempat Liga Champions.

Catatan tersebut memperlihatkan betapa sulitnya Van Bronckhorst menemukan keseimbangan antara permainan menyerang dan organisasi pertahanan.

Lebih mengkhawatirkan, Feyenoord sudah menelan 10 kekalahan dalam 13 pertandingan terakhir di kompetisi Eropa.

Mereka juga selalu kebobolan lebih dahulu dalam tujuh pertandingan terakhir Liga Champions, termasuk ketika menghadapi Barcelona, Real Betis, dan Como.

Porto Punya Modal Kuat untuk Mencuri Kemenangan?

Porto datang ke Rotterdam dengan kepercayaan diri lebih tinggi berkat performa impresif mereka di kompetisi domestik.

Tim asuhan Francesco Farioli berhasil menyapu bersih 11 pertandingan pembuka Primeira Liga dengan kemenangan.

Rangkaian hasil tersebut membuat Porto memimpin klasemen Liga Portugal dengan keunggulan lima poin atas pesaing terdekatnya.

Konsistensi ini menjadi modal penting ketika mereka berusaha memperbaiki perjalanan di Liga Champions.

Porto sebenarnya mengawali kompetisi Eropa dengan tiga kekalahan beruntun melawan Manchester City, Real Betis, dan PSV Eindhoven.

Namun, mereka mampu memberikan respons meyakinkan melalui kemenangan besar atas Napoli pada pertandingan keempat.

Jan Bednarek, Gabri Veiga, Jakub Kiwior, dan Samu Omorodion menjadi pencetak gol dalam kemenangan penting tersebut. Hasil itu menghidupkan kembali peluang Porto untuk bersaing memperebutkan tiket menuju fase gugur.

Meski demikian, Porto sempat mengalami kesulitan ketika menghadapi Paredes dari kasta ketiga pada pertandingan Taca de Portugal, Jumat (20/11/2026).

Mereka membutuhkan adu penalti untuk memastikan kelolosan setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit.

Catatan tandang Porto ke Belanda juga belum sepenuhnya meyakinkan karena mereka gagal menang dalam empat kunjungan terakhir melawan klub Eredivisie. Dua pertandingan berakhir imbang, sedangkan dua lainnya berujung kekalahan.

Porto bahkan belum pernah menang ketika bertandang ke markas Feyenoord, termasuk hasil imbang pada 1993 dan kekalahan 0-2 pada 2019.

Dua kemenangan Porto dalam sejarah pertemuan kedua tim justru seluruhnya diperoleh ketika bermain di kandang sendiri.

Bagaimana Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain?

Feyenoord menghadapi persoalan tambahan karena sejumlah pemain bertahan masih berkutat dengan cedera menjelang pertandingan penting ini.

Tsuyoshi Watanabe diragukan tampil setelah mengalami gangguan pada kaki ketika menghadapi Excelsior.

Anis Hadj Moussa juga belum dipastikan tersedia setelah mengalami cedera pergelangan kaki sepulang dari tugas internasional.

Sementara itu, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop, Thomas Beelen, Jordan Bos, dan Jerry St. Juste masih harus menjalani pemulihan.

Kondisi tersebut berpotensi memaksa Van Bronckhorst kembali melakukan penyesuaian komposisi pemain, terutama pada sektor pertahanan.

Luciano Valente juga berpeluang mendapatkan kesempatan bermain sejak awal menggantikan Reiss Nelson di sektor sayap.

Di kubu Porto, Vasco Sousa masih absen akibat cedera kaki, sedangkan kondisi William Gomes terus dipantau setelah kembali berlatih. Chris Smalling juga tidak dapat dimainkan karena tidak terdaftar dalam skuad fase liga Liga Champions.

Pertandingan ini turut menghadirkan cerita menarik bagi In-beom Hwang dan Santiago Gimenez yang memiliki hubungan dengan Feyenoord.

Hwang bergabung dengan Porto pada musim panas, sementara Gimenez pernah memperkuat klub Rotterdam tersebut sepanjang 2022 hingga 2025.

Prediksi susunan pemain Feyenoord (4-3-3): Ernst; Read, Kraaijeveld, Marmol, Lopez; Zechiel, Vanhoutte, Targhalline; Valente, Hadj Moussa, Ferri.

Prediksi susunan pemain Porto (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Veiga, Rosario, Froholdt; Pepe, Sainz, Andre Silva.

Prediksi Skor Feyenoord vs Porto, Siapa Lebih Diunggulkan?

Porto lebih diunggulkan karena memiliki konsistensi permainan dan momentum yang lebih baik dibandingkan Feyenoord.

Sebelas kemenangan beruntun di liga domestik menjadi bukti kekuatan tim asuhan Francesco Farioli dalam menjaga performa.

Sebaliknya, Feyenoord masih kesulitan menghentikan kebocoran pertahanan meskipun memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Kondisi tersebut bisa menjadi celah yang dimanfaatkan Porto melalui serangan cepat dan efektivitas penyelesaian akhir.

Feyenoord tetap memiliki peluang mencetak gol, terutama jika mampu memaksimalkan tekanan sejak menit awal pertandingan.

Namun, Porto diperkirakan mempunyai kualitas dan keseimbangan permainan yang cukup untuk membawa pulang tiga poin dari Rotterdam.

Porto diprediksi meraih kemenangan tandang pertamanya di De Kuip.