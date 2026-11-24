JawaPos.com — Arsenal diprediksi mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor 2-0 pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027 di Emirates Stadium, Rabu (25/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Keunggulan bermain di kandang, pertahanan solid, serta catatan enam kemenangan beruntun di Emirates musim ini menjadi modal penting pasukan Mikel Arteta untuk mengamankan tiga poin.

Pertandingan Arsenal vs Borussia Dortmund juga menjadi panggung menarik bagi Ethan Nwaneri, pemain muda Arsenal yang sedang menjalani masa peminjaman bersama klub Jerman tersebut.

Meski berpeluang menghadapi klub pemiliknya, pemain berusia 19 tahun itu diperkirakan kembali memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Arsenal datang dengan ambisi mempertahankan posisi tiga besar klasemen Liga Champions setelah mengumpulkan hasil positif dalam empat pertandingan sebelumnya.

Sementara itu, Borussia Dortmund berusaha melanjutkan kebangkitan bersama Niko Kovac sekaligus memangkas selisih satu poin dari tuan rumah.

Mengapa Arsenal Lebih Diunggulkan Mengalahkan Borussia Dortmund?

Arsenal memiliki catatan kandang mengesankan dengan menyapu bersih enam pertandingan di Emirates Stadium sepanjang musim 2026/2027.

Konsistensi tersebut menjadi alasan utama The Gunners lebih diunggulkan meskipun baru kehilangan poin dalam pertandingan terakhir Liga Inggris.

Pasukan Mikel Arteta bermain imbang 2-2 melawan Newcastle United setelah gagal mempertahankan keunggulan pada babak kedua.

Hasil tersebut menghentikan rangkaian tiga kemenangan beruntun Arsenal di seluruh kompetisi, tetapi belum menggoyahkan reputasi mereka sebagai tim tangguh di kandang.

Di Liga Champions, Arsenal sebelumnya berhasil menundukkan Slavia Praha dengan skor 2-1 melalui pertandingan yang berlangsung ketat.

Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan mereka menjadi 16 pertandingan pada fase liga maupun fase grup kompetisi elite Eropa.

Arsenal kini hanya membutuhkan satu pertandingan tanpa kekalahan untuk menyamai rekor klub sepanjang 17 laga yang tercipta pada periode 2003 hingga 2006.

Mereka juga berpeluang menyamai catatan Liverpool sebagai klub Inggris dengan 13 kemenangan kandang beruntun pada fase tersebut.

Produktivitas serangan menjadi kekuatan lain karena Arsenal mencetak sedikitnya dua gol dalam 21 dari 22 pertandingan kandang terakhir di fase liga maupun grup Liga Champions.

Statistik itu memperlihatkan betapa sulitnya tim tamu membendung tekanan yang dibangun Martin Odegaard dan rekan-rekannya.

Borussia Dortmund Sedang Panas, Mampukah Menghentikan Arsenal?

Borussia Dortmund datang ke London dengan modal delapan pertandingan tanpa kekalahan di seluruh kompetisi sejak takluk dari Bodo/Glimt pada 14 Oktober.

Dari delapan pertandingan tersebut, tim asuhan Niko Kovac berhasil mengamankan enam kemenangan dan menunjukkan perkembangan signifikan dalam organisasi permainan.

Die Borussen juga baru saja mengalahkan Borussia Monchengladbach dengan skor 1-0 dalam pertandingan Bundesliga akhir pekan lalu.

Kemenangan tersebut membawa Borussia Dortmund memuncaki klasemen sementara setelah Bayern Munich kehilangan poin ketika menghadapi Koln.

Dalam pertandingan Liga Champions sebelumnya, Borussia Dortmund menundukkan Real Betis 2-1 berkat penampilan impresif Fabio Silva.

Mantan penyerang Wolverhampton Wanderers itu mencetak gol pembuka sebelum memberikan assist untuk gol kemenangan Konstantinos Karetsas. Meski demikian, pertahanan Borussia Dortmund masih menyimpan persoalan karena belum sekalipun mencatatkan clean sheet dalam empat pertandingan Liga Champions musim ini.

Situasi tersebut berpotensi menjadi kelemahan ketika mereka menghadapi Arsenal yang terkenal agresif dalam memanfaatkan peluang di Emirates Stadium.

Rekor pertemuan kedua tim juga menunjukkan persaingan relatif seimbang dengan empat kemenangan untuk Arsenal dan tiga kemenangan milik Borussia Dortmund.

Pada pertemuan terakhir November 2014, Arsenal menang 2-0 dalam pertandingan ketika Mikel Arteta masih menjabat kapten tim.

Arsenal Kehilangan David Raya, Bagaimana Kondisi Pemain Dortmund?

Arsenal dipastikan tidak diperkuat David Raya setelah penjaga gawang utama tersebut mengalami cedera bahu ketika menghadapi Newcastle United.

Meski kondisinya tidak tergolong serius, staf pelatih memilih tidak mengambil risiko dan menyiapkan Kepa Arrizabalaga sebagai penggantinya.

Kepa berpeluang menjalani penampilan keduanya bersama Arsenal di Liga Champions setelah sebelumnya menjadi starter ketika menghadapi Kairat Almaty pada Januari.

Selain Raya, Bukayo Saka mengalami masalah paha depan, sedangkan Martin Zubimendi masih menjalani pemulihan cedera hamstring.

Arteta tetap mempunyai sejumlah pilihan untuk melakukan perubahan susunan pemain, termasuk Ben White, Myles Lewis-Skelly, Piero Hincapie, dan Viktor Gyokeres.

Kehadiran mereka memberikan fleksibilitas dalam menjaga keseimbangan permainan sekaligus mempertahankan intensitas serangan sepanjang pertandingan.

Di kubu Borussia Dortmund, Serhou Guirassy kembali masuk skuad setelah mengalami cedera hamstring ketika menghadapi Real Betis.

Carney Chukwuemeka juga tersedia, tetapi Emre Can, Samuele Inacio, Justin Lerma, Giannis Konstantelias, dan Mussa Kaba dipastikan absen karena cedera.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Arsenal vs Borussia Dortmund

Arsenal diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Kepa Arrizabalaga sebagai penjaga gawang serta Viktor Gyokeres sebagai ujung tombak.

Borussia Dortmund berpotensi menerapkan skema tiga bek untuk meredam tekanan tuan rumah sekaligus mengandalkan kecepatan serangan balik.

Prediksi susunan pemain Arsenal (4-2-3-1): Kepa Arrizabalaga; Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapie; Myles Lewis-Skelly, Declan Rice; Noni Madueke, Martin Odegaard, Eberechi Eze; Viktor Gyokeres.

Prediksi susunan pemain Borussia Dortmund (3-4-2-1): Gregor Kobel; Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Daniel Svensson; Konstantinos Karetsas, Maximilian Beier; Fabio Silva.

Borussia Dortmund memang sedang menunjukkan performa menjanjikan, tetapi mereka membutuhkan ketajaman lebih baik untuk menembus pertahanan Arsenal.

Ketika menghadapi Borussia Monchengladbach, Die Borussen bahkan harus menunggu hingga menit ke-80 untuk mencetak gol kemenangan.

Sebaliknya, Arsenal baru kebobolan dua gol dalam enam pertandingan kandang musim ini sehingga memiliki fondasi pertahanan yang sangat kuat.

Absennya David Raya menjadi tantangan tersendiri, tetapi kedalaman skuad memungkinkan The Gunners tetap menjaga organisasi permainan.

Dengan mempertimbangkan performa kandang, produktivitas serangan, serta persoalan pertahanan tim tamu, Arsenal memiliki peluang lebih besar menguasai jalannya pertandingan.

Borussia Dortmund tetap berpotensi memberikan perlawanan sengit, terutama jika Guirassy mendapatkan kesempatan bermain dan meningkatkan daya gedor.

Kemenangan tersebut diperkirakan membawa Arsenal semakin dekat dengan tiket otomatis menuju babak 16 besar Liga Champions 2026/2027.

Bagi Borussia Dortmund, pertandingan ini menjadi ujian penting untuk membuktikan kemampuan bersaing menghadapi salah satu kandidat kuat juara.