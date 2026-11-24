JawaPos.com — Real Madrid berpeluang memperpanjang rentetan kemenangan menjadi 10 pertandingan saat menjamu PSV Eindhoven pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027 di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (25/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Los Blancos datang dengan rekor sempurna di kompetisi Eropa, sementara PSV Eindhoven membutuhkan poin untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan situasi berbeda dalam klasemen sementara Liga Champions.

Real Madrid menempati peringkat kedua setelah mengumpulkan 12 poin dari empat pertandingan, sedangkan PSV Eindhoven berada di posisi ke-24 dengan empat poin.

Keunggulan tuan rumah bukan hanya terlihat dari posisi klasemen, melainkan juga konsistensi permainan sepanjang musim.

Pasukan Jose Mourinho bahkan belum pernah kehilangan poin dalam delapan pertandingan kandang di seluruh kompetisi.

Sebaliknya, PSV Eindhoven datang membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan meyakinkan di kompetisi domestik.

Namun, menghadapi Real Madrid di Santiago Bernabeu jelas menjadi tantangan yang jauh lebih berat bagi anak asuh Peter Bosz.

Real Madrid Memburu Kemenangan ke-10 Beruntun

Real Madrid sedang menikmati periode impresif setelah mencatat sembilan kemenangan berturut-turut di seluruh kompetisi.

Momentum tersebut semakin kuat setelah mereka berhasil mengalahkan rival abadi Barcelona dengan skor 2-1 dalam El Clasico pada akhir Oktober.

Kemenangan terbaru diraih melalui perjuangan dramatis ketika menghadapi Celta Vigo pada akhir pekan lalu.

Real Madrid sempat tertinggal sejak menit keenam sebelum Jude Bellingham dan Carlos Espi memastikan kebangkitan pada babak kedua.

Bellingham mencetak gol penyama kedudukan dalam penampilan ke-100 di La Liga, sedangkan Espi kembali menunjukkan ketajamannya sebagai pemain pengganti.

Gol kemenangan tersebut menjadi gol penentu ketiganya pada fase akhir pertandingan musim ini.

Hasil tersebut membuat Real Madrid tetap menjaga jarak tiga poin dari Barcelona di puncak klasemen domestik.

Mourinho kini mengalihkan perhatian menuju Liga Champions dengan target mempertahankan kesempurnaan timnya.

Dalam empat pertandingan Eropa sebelumnya, Real Madrid sukses menundukkan Inter Milan, AS Roma, RB Leipzig, dan AEK Athens.

Mereka menjadi satu dari hanya dua klub bersama Paris Saint-Germain yang masih memiliki catatan kemenangan sempurna.

Keangkeran Santiago Bernabeu juga menjadi modal penting menghadapi PSV Eindhoven. Real Madrid memenangkan delapan pertandingan kandang musim ini, bahkan mencetak empat gol dalam lima kemenangan tersebut.

PSV Eindhoven Terancam Tersingkir dari Liga Champions?

PSV Eindhoven menghadapi ancaman gagal melaju ke fase gugur setelah hanya mengumpulkan empat poin dari empat pertandingan.

Wakil Belanda tersebut sementara menempati peringkat ke-24, posisi terakhir dalam zona playoff berdasarkan selisih gol.

Perjalanan PSV Eindhoven dimulai dengan hasil imbang 1-1 menghadapi Shakhtar Donetsk sebelum kalah 0-1 dari RB Leipzig. Mereka kemudian bangkit melalui kemenangan tipis 1-0 atas Porto dalam pertandingan tandang.

Sayangnya, momentum tersebut terhenti setelah PSV Eindhoven menyerah 1-2 kepada Club Brugge di kandang sendiri. Kekalahan itu membuat persaingan menuju fase gugur semakin sulit menjelang empat pertandingan tersisa.

PSV Eindhoven masih harus menghadapi Real Madrid, Atletico Madrid, Viking, dan Stuttgart pada sisa fase liga. Setiap poin menjadi sangat berharga apabila mereka ingin menghindari kegagalan seperti musim sebelumnya.

Meski demikian, pasukan Peter Bosz memiliki bekal positif setelah menghancurkan NEC Nijmegen dengan skor 4-1 pada akhir pekan.

Kemenangan tersebut sekaligus memperpanjang catatan positif mereka menjadi tiga kemenangan tandang beruntun di seluruh kompetisi.

Persoalannya, PSV Eindhoven mempunyai rekor kurang meyakinkan ketika tertinggal lebih dahulu dalam pertandingan tandang Liga Champions.

Dari 50 pertandingan dengan situasi tersebut, mereka hanya mampu membalikkan keadaan menjadi kemenangan sebanyak dua kali.

Kylian Mbappe Jadi Ancaman, Bagaimana Kondisi Pemain Kedua Tim?

Kylian Mbappe menjadi ancaman utama bagi pertahanan PSV Eindhoven setelah selalu mencetak gol dalam empat pertandingan Liga Champions musim ini.

Penyerang Prancis tersebut berpeluang mencatat sejarah sebagai pemain termuda kedua yang mencapai 75 gol di kompetisi tersebut.

Mourinho juga telah mengisyaratkan Vinicius Junior akan kembali mengisi susunan pemain utama pada pertandingan Selasa.

Kehadirannya diharapkan menambah kecepatan serangan sekaligus membuka ruang bagi Mbappe untuk mengeksploitasi pertahanan lawan.

Namun, Real Madrid dipastikan belum dapat memainkan Raul Asencio dan Rodrygo akibat cedera kaki serta lutut. Ferland Mendy juga tidak memenuhi syarat tampil karena namanya tidak didaftarkan dalam skuad fase liga.

Mourinho berpeluang melakukan rotasi dengan mengistirahatkan Bellingham dan Arda Guler demi menjaga kebugaran pemain.

Meski demikian, kedalaman skuad Los Blancos tetap memberikan banyak pilihan berkualitas untuk mempertahankan dominasi.

Sementara itu, PSV Eindhoven kehilangan kapten Mauro Junior setelah mengalami masalah otot ketika menghadapi NEC Nijmegen.

Noah Fernandez berpotensi menggantikannya dan berduet dengan Kodai Sano untuk menjaga keseimbangan lini tengah.

Tim tamu juga belum dapat menggunakan Adamo Nagalo, Jerdy Schouten, Sami Ouaissa, dan Alassane Plea karena cedera.

Kabar positif datang dari Paul Wanner yang sudah kembali masuk skuad setelah hampir dua bulan menjalani pemulihan.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Real Madrid vs PSV Eindhoven

Real Madrid diperkirakan tetap mengandalkan formasi 4-2-3-1 dengan Mbappe sebagai ujung tombak serangan.

Vinicius Junior, Brahim Diaz, dan Yan Diomande berpeluang menjadi pendukung utama dalam membongkar pertahanan PSV Eindhoven.

Prediksi susunan pemain Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Rudiger, Cucurella; Tchouameni, Camavinga; Diomande, Diaz, Vinicius; Mbappe.

Prediksi susunan pemain PSV Eindhoven (4-2-3-1): Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Fernandez; Perisic, Mijnans, Van Bommel; Til.

PSV Eindhoven kemungkinan mengandalkan serangan balik cepat melalui Ivan Perisic dan Ruben van Bommel untuk mengejutkan tuan rumah.

Namun, kehilangan sejumlah pemain penting membuat mereka harus bekerja ekstra keras menghadapi tekanan Real Madrid.

Pertemuan ini juga menghidupkan kembali rivalitas kedua klub yang terakhir berhadapan pada perempat final European Cup musim 1988/1989.

Ketika itu, PSV Eindhoven harus mengakui keunggulan Real Madrid setelah pertandingan ditentukan melalui babak tambahan waktu.

Melihat performa terkini, keunggulan kualitas individu, serta rekor kandang sempurna, Real Madrid lebih diunggulkan untuk mengamankan tiga poin.

PSV Eindhoven masih berpeluang mencetak gol, tetapi menghentikan agresivitas Los Blancos sepanjang pertandingan menjadi tantangan terbesar mereka.

Keunggulan bermain di Santiago Bernabeu dan ketajaman Mbappe diperkirakan menjadi faktor penentu keberhasilan Los Blancos mempertahankan rekor sempurna.