JawaPos.com — Prediksi skor Como vs AEK Athens mengarah pada kemenangan tuan rumah dengan skor 3-1 dalam lanjutan fase Liga Champions 2026/2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Rabu (25/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Como tampil mengejutkan dengan mencetak 19 gol dari empat pertandingan, sementara AEK Athens terancam tersingkir setelah menelan tiga kekalahan beruntun.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Como untuk memperkuat posisi di delapan besar klasemen sementara Liga Champions.

Sebaliknya, AEK Athens membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang melanjutkan perjalanan mereka di kompetisi elite Eropa.

Perbedaan performa kedua tim terlihat mencolok menjelang pertandingan kelima fase liga tersebut.

Como sedang menikmati musim debut yang luar biasa, sedangkan AEK Athens masih kesulitan menemukan konsistensi menghadapi lawan-lawan berkualitas.

Como Jadi Kejutan Terbesar Liga Champions, Sudah Cetak 19 Gol

Como menjelma menjadi salah satu tim paling produktif di Liga Champions musim ini dengan koleksi 19 gol dalam empat pertandingan.

Pencapaian tersebut terasa istimewa mengingat klub asal Lombardia itu baru pertama kali tampil dalam kompetisi antarklub UEFA pada September lalu.

Perjalanan mereka menuju panggung Eropa juga terbilang fenomenal setelah sempat berkutat di Serie D pada 2019. Hanya dalam beberapa tahun, Como berhasil menembus Serie A dan kini bersaing dengan klub-klub besar Eropa.

Pasukan Cesc Fabregas membuka perjalanan mereka dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas RB Leipzig.

Mereka kemudian kalah 2-3 dari Feyenoord sebelum kembali menunjukkan ketajaman melalui kemenangan 4-1 atas Manchester United.

Puncak penampilan luar biasa Como terjadi ketika menghancurkan Lens dengan skor mencolok 9-1. Penyerang asal Yunani, Tasos Douvikas, menjadi bintang kemenangan tersebut setelah mencetak tiga gol.

Kemenangan sembilan gol itu sekaligus menyamai margin kemenangan terbesar sepanjang era Liga Champions. Lebih mengesankan lagi, Como selalu mencetak gol pembuka dalam empat pertandingan Eropa yang telah mereka jalani.

Produktivitas tersebut mengantarkan Como menempati peringkat keempat klasemen sementara dengan sembilan poin.

Posisi itu membuka peluang besar bagi mereka untuk langsung lolos ke babak 16 besar tanpa melewati fase playoff.

Meski sempat dikalahkan Inter Milan setelah mencatatkan enam kemenangan beruntun, Como segera bangkit. Mereka mengalahkan Cagliari 2-0 pada Sabtu lalu untuk mempertahankan persaingan di papan atas Serie A.

AEK Athens Punya Rekor Tandang Buruk, Bisakah Menghindari Kekalahan?

AEK Athens menghadapi tantangan berat karena belum pernah memenangkan pertandingan tandang sepanjang sejarah penampilan mereka di Liga Champions.

Dari 17 pertandingan tandang sebelumnya, wakil Yunani tersebut mencatatkan lima hasil imbang dan 12 kekalahan.

Catatan defensif mereka juga mengkhawatirkan setelah kebobolan delapan gol dalam dua pertandingan tandang musim ini. AEK Athens kalah 1-3 dari Shakhtar Donetsk sebelum dihajar Manchester City dengan skor 1-5.

Secara keseluruhan, AEK Athens sudah kemasukan 11 gol sejak pertandingan pertama fase liga. Hanya Lens yang memiliki catatan kebobolan lebih buruk dibandingkan tim asuhan Marko Nikolic tersebut.

Perjalanan mereka sebenarnya dimulai dengan kemenangan 1-0 atas LASK sebelum mengalami kemerosotan. Tiga kekalahan beruntun membuat AEK Athens terperosok ke peringkat ke-29 dan berada dalam zona eliminasi.

Kekalahan terakhir terjadi ketika menghadapi Real Madrid dalam pertandingan dramatis yang berakhir 2-3.

AEK Athens sempat dua kali memimpin melalui Aboubakary Koita dan Stavros Pilios, tetapi gol Federico Valverde pada masa tambahan waktu membuyarkan harapan mereka.

Meski demikian, AEK Athens berhasil merespons kekecewaan tersebut dengan dua kemenangan beruntun di kompetisi domestik. Mereka kini tertinggal empat poin dari Panathinaikos dalam persaingan papan atas Liga Yunani.

Nico Paz dan Douvikas Jadi Ancaman, Bagaimana Kondisi Pemain Kedua Tim?

Como diperkirakan kembali mengandalkan kreativitas Nico Paz dan ketajaman Tasos Douvikas untuk membongkar pertahanan AEK Athens.

Kedua pemain tersebut menjadi sosok penting di balik produktivitas serangan tim asuhan Cesc Fabregas.

Nico Paz sudah terlibat langsung dalam delapan gol Como sepanjang empat pertandingan Liga Champions musim ini.

Angka tersebut menjadi pencapaian terbaik pemain klub Italia setelah Samuel Eto'o membukukan 10 kontribusi gol bersama Inter Milan pada periode serupa 16 tahun silam.

Sementara itu, Douvikas memimpin daftar pencetak gol terbanyak kompetisi dengan enam gol. Dia hanya membutuhkan satu gol tambahan untuk menyamai rekor pemain Yunani, Vangelis Pavlidis, dalam satu musim Liga Champions.

Namun, Como masih menghadapi persoalan cedera dengan absennya Moise Kean akibat gangguan pada tulang kering. Tiga pemain sayap, Jayden Addai, Assane Diao, dan Jesus Rodriguez, juga belum tersedia untuk pertandingan ini.

Di kubu AEK Athens, Luka Jovic dan Barnabas Varga berpeluang menjadi tumpuan utama lini depan. Varga baru kembali bermain setelah cedera dan mencetak gol untuk Hungaria dalam pertandingan UEFA Nations League.

AEK Athens juga kehilangan Koita karena hukuman larangan bermain dua pertandingan setelah menerima kartu merah melawan Real Madrid.

Zine dan Oleksandr Zubkov turut absen akibat cedera, sehingga pilihan menyerang Marko Nikolic semakin terbatas.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Como vs AEK Athens

Como diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Jean Butez sebagai penjaga gawang utama. Nico Paz akan beroperasi di belakang Douvikas, didukung Martin Baturina dan Lucas Da Cunha untuk menciptakan peluang.

Prediksi susunan pemain Como: Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas.

Komposisi tersebut memungkinkan Fabregas mempertahankan permainan menyerang sekaligus mengontrol penguasaan bola di lini tengah.

Prediksi susunan pemain AEK Athens: Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Arriaga, Kairinen, Mantalos; Jovic, Varga.

Tim tamu diperkirakan mengandalkan pengalaman Jovic dan ketajaman Varga untuk memanfaatkan peluang melalui serangan balik.

Keunggulan bermain di kandang menjadi faktor penting bagi Como yang selalu memenangkan dua pertandingan Liga Champions di Sinigaglia.

Sebaliknya, buruknya pertahanan tandang AEK Athens membuat peluang tuan rumah mencetak beberapa gol semakin terbuka.

Ketajaman Douvikas, kreativitas Nico Paz, dan dukungan publik Sinigaglia diperkirakan cukup untuk membawa Como meraih kemenangan keempat sekaligus mempertahankan peluang finis di delapan besar.