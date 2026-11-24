JawaPos.com - Manchester United berpeluang kembali menggunakan formasi tiga bek setelah Mauricio Pochettino mengambil alih kursi kepelatihan. Perubahan pendekatan taktik tersebut bukan hanya berpotensi memengaruhi permainan Setan Merah, tetapi juga bisa berdampak pada posisi Jason Wilcox sebagai Direktur Sepak Bola klub.

Pochettino mengawali tugasnya bersama Manchester United dengan hasil mengecewakan. Setan Merah harus mengakui keunggulan Liverpool dengan skor telak 0-4 dalam pertandingan di Anfield, Minggu (22/11/2026).

Meski demikian, pertandingan tersebut memberikan gambaran awal mengenai kemungkinan perubahan yang ingin diterapkan pelatih asal Argentina itu. Salah satunya terlihat ketika Pochettino memutuskan mengubah komposisi pertahanan dengan memasukkan Harry Maguire.

Sebelumnya, Manchester United sudah kehilangan Leny Yoro yang mendapatkan kartu merah pada menit kedelapan setelah melakukan pelanggaran terhadap Alexander Isak. Liverpool kemudian memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan mencetak dua gol cepat melalui Dominik Szoboszlai dan Florian Wirtz.

Pochettino merespons situasi tersebut dengan menarik Bryan Mbeumo dan memasukkan Maguire. Perubahan itu membuat Manchester United menggunakan tiga bek tengah, dengan Maguire menempati posisi di antara pemain bertahan lainnya.

United sempat terlihat lebih solid setelah melakukan penyesuaian tersebut. Namun, Liverpool kembali menguasai pertandingan pada babak kedua dan menambah dua gol melalui Rio Ngumoha serta Victor Munoz.

Kekalahan itu semakin memperlihatkan persoalan yang harus segera diselesaikan Pochettino. Manchester United tercatat sudah kebobolan 34 gol di seluruh kompetisi musim ini. Catatan tersebut menjadi yang terbanyak di antara klub dari lima liga top Eropa.

Menariknya, penggunaan tiga bek bukan sesuatu yang asing bagi Pochettino. Ia pernah menerapkan sistem tersebut ketika menangani Tottenham Hotspur pada musim 2016/2017.

Saat itu, Tottenham mampu bersaing di papan atas Premier League dan mengakhiri musim di posisi kedua dengan 86 poin. Pochettino menggunakan dua formasi, yakni 4-2-3-1 dan 3-4-2-1.

Namun, sistem tiga bek memberikan hasil lebih baik. Tottenham mencatatkan 10 kemenangan dan dua hasil imbang dalam 12 pertandingan ketika menggunakan formasi 3-4-2-1.

Produktivitas mereka juga meningkat. Tottenham mampu mencetak rata-rata 2,83 gol dan meraih 2,66 poin per pertandingan. Sementara ketika menggunakan empat bek, rata-rata gol mereka berada di angka 2,00 dengan 2,08 poin per pertandingan.

Pengalaman tersebut bisa menjadi pertimbangan Pochettino untuk membenahi Manchester United. Ia berpeluang menempatkan Matthijs de Ligt, Harry Maguire, dan Lisandro Martinez sebagai tiga bek tengah.

Di sektor sayap, Diogo Dalot bisa kembali menjalankan peran wing-back kiri. Sementara Patrick Dorgu atau Amad Diallo berpeluang mengisi sisi kanan untuk membantu serangan sekaligus menjaga keseimbangan pertahanan.

Kobbie Mainoo juga bisa mendapatkan peran penting di lini tengah. Ia berpotensi berduet dengan Carlos Baleba yang dikenal memiliki kekuatan fisik, energi, dan kemampuan merebut bola. Karakter permainan Baleba dinilai memiliki kemiripan dengan Victor Wanyama, salah satu gelandang andalan Pochettino ketika masih menangani Tottenham.

Meski demikian, penggunaan tiga bek juga bisa memunculkan persoalan tersendiri. Mainoo sebelumnya tidak mendapatkan banyak tempat dalam skema 3-4-2-1 yang diterapkan Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu lebih sering mengandalkan Bruno Fernandes dan Casemiro di lini tengah.

Situasi tersebut membuat Pochettino harus menentukan komposisi terbaik agar sejumlah pemain penting tetap mendapatkan kesempatan bermain.

Di sisi lain, perubahan taktik ini juga berpotensi mengingatkan publik terhadap persoalan yang pernah terjadi antara Amorim dan Wilcox. Keduanya dikabarkan memiliki perbedaan pandangan mengenai penggunaan formasi empat bek dan tiga bek.

Amorim sebelumnya dikenal konsisten dengan sistem tiga bek. Namun, setelah kepergiannya, Manchester United lebih sering menggunakan formasi empat bek selama ditangani Michael Carrick.

Jika Pochettino akhirnya memilih kembali menggunakan tiga bek, keputusan tersebut bisa menjadi perhatian tersendiri bagi Wilcox. Terlebih, pelatih anyar United diperkirakan membutuhkan keleluasaan lebih besar dalam menentukan strategi dan kebutuhan pemain.