JawaPos.com - Chelsea mendapat kabar kurang menyenangkan terkait kondisi pemainnya. Penyerang andalan mereka, João Pedro, dikabarkan berpotensi absen hingga akhir 2026 akibat cedera paha. Situasi semakin sulit setelah gelandang Moisés Caicedo juga mengalami cedera saat The Blues menghadapi Leeds United.

Kondisi tersebut menjadi pukulan bagi Chelsea yang sedang berusaha memperbaiki performa di Premier League. Terlebih, absennya sejumlah pemain penting mulai berdampak terhadap hasil pertandingan yang diraih tim asuhan Xabi Alonso.

João Pedro sudah tidak bermain selama empat pekan terakhir karena mengalami cedera paha. Masalah tersebut muncul menjelang pertandingan melawan Tottenham Hotspur di Stamford Bridge.

Cedera itu juga membuat pemain asal Brasil tersebut tidak bisa memperkuat negaranya pada jeda internasional terakhir. Ia kemudian kembali melewatkan pertandingan Chelsea ketika menghadapi Leeds United pada Sabtu (21/11/2026).

Sebelum pertandingan tersebut, Xabi Alonso sebenarnya sudah memberikan gambaran bahwa João Pedro belum siap kembali memperkuat tim. Sang pemain bahkan belum bisa mengikuti sesi latihan bersama rekan-rekannya.

Namun, perkembangan terbaru justru membuat Chelsea semakin khawatir. Laporan The Telegraph menyebutkan bahwa penyerang berusia 25 tahun itu berpotensi baru bisa kembali bermain setelah pergantian tahun.

Jika perkiraan tersebut menjadi kenyataan, Chelsea harus menjalani sisa pertandingan pada 2026 tanpa kehadiran João Pedro. Kehilangan pemain tersebut tentu bukan perkara kecil, mengingat kontribusinya cukup penting bagi lini serang The Blues.

Dampak absennya João Pedro mulai terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir. Chelsea tercatat hanya mampu mencetak dua gol dalam lima pertandingan sejak sang penyerang menepi.

Catatan tersebut berjalan beriringan dengan hasil buruk yang didapatkan Chelsea. Mereka belum berhasil meraih kemenangan dalam lima pertandingan tersebut, tersingkir dari Piala Liga Inggris, dan kini harus turun ke posisi kedelapan klasemen sementara Premier League.

Masalah Chelsea semakin bertambah setelah Moisés Caicedo mengalami cedera ketika menghadapi Leeds United. Gelandang asal Ekuador itu harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah mendapatkan tekel keras dari James Justin.

Caicedo sempat mencoba melanjutkan pertandingan. Namun, rasa sakit yang dirasakannya membuat sang pemain akhirnya meminta untuk diganti pada menit ke-20.

Alonso belum bisa memastikan tingkat keparahan cedera tersebut. Kondisi Caicedo masih harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah ia membutuhkan waktu istirahat yang panjang.

Kehilangan Caicedo tentu bisa menjadi masalah besar bagi Chelsea. Pemain berusia 24 tahun itu merupakan salah satu sosok penting dalam menjaga keseimbangan permainan, terutama ketika tim harus menghadapi tekanan lawan.

Selain João Pedro dan Caicedo, Chelsea juga masih belum bisa diperkuat sejumlah pemain lainnya. Reece James, Jorrel Hato, Maxence Lacroix, dan Jamie Gittens masih masuk dalam daftar pemain yang mengalami masalah kebugaran.

Meski begitu, ada sedikit kabar positif dari Jamie Gittens. Winger tersebut dikabarkan semakin dekat dengan comeback setelah mengalami cedera pergelangan kaki pada Oktober lalu. Ia berpeluang kembali masuk skuad ketika Chelsea menghadapi Crystal Palace pada 2 Desember 2026.