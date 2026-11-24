JawaPos.com - Arsenal harus kehilangan David Raya saat menghadapi Borussia Dortmund dalam lanjutan Liga Champions, Selasa (24/11/2026). Kiper utama The Gunners tersebut belum bisa dimainkan setelah mengalami cedera bahu ketika menghadapi Newcastle United pada pertandingan Premier League, Sabtu (21/11/2026).

Meski kehilangan salah satu pemain penting, Arsenal mendapatkan kabar cukup melegakan terkait kondisi penjaga gawang asal Spanyol tersebut. Cedera yang dialami Raya diperkirakan tidak separah dugaan awal dan kemungkinan tidak membuatnya absen dalam waktu lama.

Raya mengalami cedera pada menit ke-70 dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2 melawan Newcastle. Insiden terjadi ketika ia berusaha mengamankan umpan silang, sebelum mengalami benturan dengan penyerang Newcastle, William Osula.

Kondisinya sempat mengkhawatirkan karena Raya terlihat kesakitan setelah insiden tersebut. Tim medis Arsenal kemudian memberikan pertolongan sebelum sang kiper akhirnya meninggalkan lapangan.

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengakui sempat khawatir dengan kondisi anak asuhnya tersebut. Tingkat rasa sakit yang dialami Raya membuat tim pelatih menduga ada kemungkinan cedera serius.

Namun, hasil pemeriksaan awal memberikan perkembangan positif. Arsenal tidak perlu mengambil langkah operasi yang sebelumnya sempat dikhawatirkan bisa membuat Raya menepi selama beberapa bulan.

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Meski demikian, kondisi mantan kiper Brentford itu masih membutuhkan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan tingkat cedera dan perkiraan waktu pemulihannya.

Arteta memastikan Raya belum cukup fit untuk tampil menghadapi Borussia Dortmund. Arsenal tidak ingin mengambil risiko dengan memaksakan sang penjaga gawang kembali bermain sebelum kondisinya benar-benar pulih.

Absennya Raya tentu menjadi perhatian tersendiri bagi Arsenal. Pasalnya, pemain berusia 31 tahun tersebut merupakan pilihan utama Arteta di bawah mistar gawang.

Peran Raya juga tidak sebatas menghentikan tembakan lawan. Kemampuannya memainkan bola dengan kaki menjadi salah satu bagian penting dari strategi Arsenal dalam membangun serangan dari lini belakang.

Kontribusinya selama beberapa musim terakhir juga cukup konsisten. Raya berhasil meraih penghargaan Golden Glove Premier League dalam tiga musim terakhir, sebuah pencapaian yang menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di kompetisi tersebut.

Untuk pertandingan melawan Dortmund, Arsenal masih memiliki sejumlah alternatif. Kepa Arrizabalaga dan Illan Meslier menjadi dua nama yang bisa diandalkan untuk mengisi posisi penjaga gawang utama.

Arteta sebelumnya juga telah memberikan kepercayaan kepada kedua kiper tersebut untuk selalu siap ketika dibutuhkan. Situasi yang dialami Raya menjadi kesempatan bagi Kepa maupun Meslier untuk menunjukkan kemampuan mereka.

Arsenal sendiri sedang menghadapi periode pertandingan yang cukup padat. Setelah menjamu Borussia Dortmund, mereka masih harus menghadapi Manchester City, Brentford, Tottenham Hotspur, hingga Real Madrid.

Rangkaian pertandingan tersebut membuat kondisi kebugaran pemain menjadi faktor penting bagi Arteta. Kehilangan Raya dalam waktu panjang tentu bisa menjadi kerugian, terutama karena ia memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan permainan tim.