JawaPos.com - Diego Simeone kembali mencatatkan pencapaian penting bersama Atletico Madrid. Kemenangan 3-0 atas Getafe pada pekan ke-13 La Liga 2026/2027, Minggu (22/11/2026), mengantarkan pelatih asal Argentina tersebut menjadi pemegang rekor kemenangan terbanyak sepanjang sejarah kompetisi kasta tertinggi sepak bola Spanyol.

Simeone kini telah mengoleksi 345 kemenangan dari 567 pertandingan La Liga selama menangani Atletico Madrid. Catatan tersebut membuatnya melewati rekor Luis Aragones yang sebelumnya berada di posisi teratas dengan 344 kemenangan.

Pencapaian Simeone terbilang istimewa karena ia membutuhkan 189 pertandingan lebih sedikit dibandingkan Aragones untuk mencapai jumlah kemenangan tersebut.

Rekor ini semakin melengkapi perjalanan panjang Simeone bersama Atletico Madrid. Sejak ditunjuk sebagai pelatih pada 23 Desember 2011, ia berhasil mengubah Los Colchoneros menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola Spanyol.

Ketika Simeone datang, persaingan La Liga masih didominasi Barcelona asuhan Pep Guardiola dan Real Madrid yang ditangani Jose Mourinho. Namun, perlahan Atletico mampu keluar dari bayang-bayang kedua klub tersebut dan menjadi pesaing serius dalam perebutan gelar.

Simeone langsung memberikan dampak positif pada awal masa kepemimpinannya. Ia membawa Atletico menjuarai Liga Europa pada Mei 2012, sebelum kembali mempersembahkan gelar Piala Super Eropa tiga bulan kemudian.

Pada musim penuh pertamanya, Simeone sukses mengantarkan Atletico meraih gelar Copa del Rey. Prestasi tersebut berlanjut dengan keberhasilan menjuarai La Liga pada musim 2013/2014.

Gelar tersebut menjadi yang pertama bagi Atletico Madrid sejak 1996. Menariknya, pada tahun terakhir Atletico menjadi juara sebelumnya, Simeone masih tercatat sebagai pemain klub tersebut.

Di bawah kepemimpinannya, Atletico juga konsisten tampil di Liga Champions. Mereka selalu berhasil mengamankan tiket ke kompetisi elite Eropa tersebut dalam setiap musim penuh bersama Simeone.

Meski demikian, Liga Champions masih menjadi satu-satunya pencapaian besar yang belum berhasil diwujudkan Simeone. Atletico dua kali mencapai final pada 2014 dan 2016, tetapi selalu gagal mengangkat trofi setelah dikalahkan rival sekota, Real Madrid.

Pada final 2014, Atletico kalah melalui babak perpanjangan waktu setelah Sergio Ramos mencetak gol penyeimbang pada masa tambahan waktu. Sementara pada 2016, mereka kembali harus mengakui keunggulan Real Madrid melalui adu penalti.

Trofi La Liga terakhir yang dipersembahkan Simeone datang pada 2021. Setahun sebelumnya, tepatnya pada 2018, ia juga sukses membawa Atletico meraih gelar Liga Europa dan Piala Super Eropa.

Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan permainan Simeone juga mengalami perubahan. Atletico yang dahulu dikenal dengan pertahanan rapat dan serangan balik kini dituntut lebih berani mengambil inisiatif permainan.

Namun, perubahan tersebut belum sepenuhnya berjalan mulus. Keseimbangan antara pertahanan dan serangan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Simeone, terutama dengan komposisi pemain yang lebih berorientasi menyerang.

Di tengah pencapaian bersejarah tersebut, masa depan Simeone bersama Atletico Madrid mulai menjadi perhatian. Kontrak pelatih berusia 56 tahun itu akan berakhir pada penghujung musim 2026/2027.