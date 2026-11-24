JawaPos.com - Manajer Aston Villa, Unai Emery, memastikan timnya tidak akan mengubah rencana persiapan maupun pendekatan permainan saat menghadapi Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions 2026/2027. Keputusan tersebut tetap diambil meski kondisi lapangan Rams Park, markas Galatasaray, tengah menjadi perhatian menjelang pertandingan pada Selasa (24/11/2026) malam waktu setempat.

Kondisi permukaan lapangan menjadi salah satu hal yang dikhawatirkan kedua tim. Galatasaray bahkan harus memindahkan pertandingan kandang melawan Samsunspor pada Sabtu (21/11/2026) ke Basaksehir Fatih Terim Stadium karena Rams Park sedang menjalani perbaikan darurat.

Pekerjaan perbaikan tersebut telah berlangsung sejak awal November. Namun, kondisi lapangan belum sepenuhnya pulih meski pihak klub sudah melakukan perawatan secara intensif.

Bek Aston Villa, Ian Maatsen, juga mengetahui persoalan tersebut. Ia menyadari kondisi lapangan Rams Park sedang tidak ideal dan berpotensi memengaruhi jalannya pertandingan.

UEFA sebelumnya telah memberi tahu Aston Villa bahwa mereka tidak diperbolehkan menggelar sesi latihan di stadion tersebut sehari sebelum pertandingan. Keputusan itu diambil untuk memberikan waktu pemulihan lebih panjang bagi permukaan lapangan setelah menjalani perawatan.

Galatasaray sendiri masih berusaha memastikan Rams Park bisa digunakan. Pelatih Okan Buruk mengakui kondisi lapangan belum sempurna, terutama karena masih terdapat pasir pada permukaan rumput hybrid yang digunakan.

Meski demikian, Galatasaray berharap lapangan tetap berada dalam kondisi layak untuk menggelar pertandingan dan tidak mengalami kerusakan lebih lanjut selama laga berlangsung.

Sementara itu, Aston Villa memilih menjalani persiapan terakhir di pusat latihan mereka, Bodymoor Heath, Warwickshire, pada Senin (23/11/2026). Setelah menyelesaikan sesi latihan, rombongan tim langsung bertolak menuju Istanbul.

Keputusan tersebut sebenarnya bukan hal baru bagi Aston Villa. Emery memang terbiasa menggelar latihan terakhir di markas klub sebelum menjalani pertandingan tandang ke luar negeri.

Aston Villa sebelumnya pernah berlatih di fasilitas Fenerbahce menjelang pertandingan Liga Europa pada Januari. Mereka juga sempat menggunakan Besiktas Park sehari sebelum menghadapi final Liga Europa pada Mei lalu.

Emery menilai persoalan kondisi lapangan tidak perlu mengubah pendekatan yang sudah disiapkan timnya. Menurutnya, kedua tim akan bermain di permukaan yang sama sehingga situasi tersebut tidak bisa dijadikan alasan bagi salah satu pihak.

Pelatih asal Spanyol itu juga meyakini Rams Park masih cukup layak untuk menggelar pertandingan. Faktor keselamatan pemain tetap menjadi perhatian, tetapi ia tidak melihat alasan untuk mengubah rencana selama lapangan masih bisa digunakan dengan aman.

Di kubu tuan rumah, Galatasaray dipastikan kehilangan Victor Osimhen yang masih mengalami cedera lutut. Namun, mereka berpeluang kembali diperkuat Davinson Sanchez untuk pertandingan penting tersebut.

Galatasaray datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Samsunspor. Lucas Torreira dan Yunus Akgun menjadi pencetak gol dalam pertandingan tersebut. Hasil itu sekaligus membuat Galatasaray mempertahankan keunggulan tiga poin di puncak klasemen Super Lig.