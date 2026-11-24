JawaPos.com — Prediksi skor Galatasaray vs Aston Villa mengarah pada pertandingan sengit ketika kedua tim bertemu dalam lanjutan fase liga UEFA Champions League di Rams Park, Istanbul, Rabu (25/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Galatasaray membawa modal tujuh kemenangan beruntun, sedangkan Aston Villa berusaha mengakhiri lima pertandingan tanpa kemenangan demi mempertahankan posisi enam besar klasemen.

Galatasaray sedang menikmati kebangkitan setelah mengawali kompetisi Eropa dengan dua kekalahan beruntun.

Sebaliknya, Aston Villa justru kehilangan momentum setelah sebelumnya tampil meyakinkan dalam delapan pertandingan tanpa kekalahan.

Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi Galatasaray untuk memangkas selisih poin dengan penghuni delapan besar. Namun, Aston Villa memiliki pengalaman menghadapi klub Turki dan bertekad membawa pulang hasil positif dari Istanbul.

Galatasaray Sedang Menggila, Mampukah Aston Villa Menghentikannya?

Galatasaray memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan tujuh kemenangan berturut-turut di seluruh kompetisi.

Pasukan Okan Buruk juga berhasil mempertahankan posisi puncak klasemen Liga Super Turki berkat konsistensi penampilan mereka.

Kebangkitan Galatasaray terlihat jelas dalam dua pertandingan terakhir Liga Champions ketika mengalahkan Lille 4-2 dan VfB Stuttgart 2-0.

Hasil tersebut membawa klub asal Istanbul mengoleksi enam poin dari empat pertandingan dan menempati peringkat ke-18 klasemen sementara.

Sebelumnya, Galatasaray sempat berada dalam tekanan setelah menelan kekalahan dari Sporting CP dan Barcelona.

Dua hasil buruk tersebut membuat mereka harus bekerja keras untuk menjaga peluang melangkah menuju fase gugur.

Performa domestik Galatasaray juga memberikan alasan kuat bagi pendukung untuk optimistis menghadapi Aston Villa.

Mereka mencatatkan enam kemenangan liga beruntun, termasuk mengalahkan Fenerbahce dan menundukkan Samsunspor 2-1 pada pertandingan terakhir.

Keunggulan lain Galatasaray terletak pada ketangguhan mereka ketika bermain di Rams Park sepanjang musim ini. Dari sembilan pertandingan kandang, mereka meraih tujuh kemenangan, satu hasil imbang, dan hanya sekali kalah.

Barcelona menjadi satu-satunya tim yang berhasil menaklukkan Galatasaray di kandangnya musim ini.

Catatan tersebut membuat Rams Park berpotensi menjadi tantangan berat bagi Aston Villa yang sedang kesulitan menemukan konsistensi permainan.

Aston Villa Lima Laga Tanpa Kemenangan, Apa Penyebab Kemerosotannya?

Aston Villa datang ke Istanbul dengan kondisi kurang ideal setelah gagal memenangkan lima pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Situasi tersebut kontras dengan periode sebelumnya ketika tim asuhan Unai Emery mencatatkan tujuh kemenangan dalam delapan pertandingan tanpa kekalahan.

Kemerosotan Aston Villa bermula ketika mereka dikalahkan Bournemouth 0-3 dalam pertandingan Piala Liga Inggris.

Setelah itu, mereka hanya bermain imbang 1-1 melawan Fulham sebelum kembali dihajar Barcelona 0-3 di Liga Champions.

Masalah pertahanan semakin terlihat ketika Aston Villa bermain imbang 4-4 menghadapi Manchester United dalam pertandingan penuh gol.

Mereka kemudian gagal mencetak gol ketika ditahan Sunderland tanpa gol pada pertandingan terakhir menjelang kunjungan ke Turki.

Meski performa domestik sedang menurun, perjalanan Aston Villa di Liga Champions sebenarnya masih cukup menjanjikan.

Mereka mengumpulkan sembilan poin dari empat pertandingan berkat tiga kemenangan dan satu kekalahan sehingga menempati posisi keenam.

Salah satu penampilan terbaik Aston Villa terjadi ketika mereka menghancurkan Fenerbahce dengan skor telak 6-0.

Kemenangan tersebut menjadi margin kemenangan terbesar mereka dalam kompetisi Eropa ketika menghadapi klub asal Turki.

Unai Emery tentu berharap para pemainnya mampu mengulangi ketajaman tersebut ketika menghadapi Galatasaray.

Namun, masalah konsentrasi pertahanan harus segera diperbaiki agar Aston Villa tidak kembali kehilangan poin penting.

Galatasaray Kehilangan Victor Osimhen, Siapa yang Jadi Andalan?

Galatasaray menghadapi persoalan serius menjelang pertandingan karena Victor Osimhen dipastikan absen setelah menjalani operasi lutut.

Penyerang tersebut mengalami cedera ketika membantu timnya meraih kemenangan atas VfB Stuttgart dalam pertandingan Liga Champions.

Absennya Osimhen membuat Okan Buruk harus mencari solusi untuk mempertahankan produktivitas lini depan timnya.

Situasi semakin rumit karena Rafael Leao juga mengalami cedera otot, sementara Roland Sallai dan Ismail Jakobs masih diragukan tampil.

Aleksey Batrakov diperkirakan menjadi salah satu pemain paling menentukan dalam upaya Galatasaray membongkar pertahanan Aston Villa.

Gelandang serang tersebut telah mencetak empat gol di Liga Champions musim ini, termasuk tiga gol ketika bermain di Rams Park.

Sementara itu, Aston Villa juga menghadapi sejumlah persoalan kebugaran menjelang pertandingan penting tersebut.

Matty Cash absen akibat gegar otak, sedangkan Amadou Onana dan Matteo Ruggeri masih menjalani pemulihan cedera.

Victor Lindelof juga diragukan tampil setelah melewatkan pertandingan melawan Sunderland karena sakit.

Namun, Aaron Wan-Bissaka berpeluang kembali memperkuat tim setelah pulih dari masalah hamstring yang sebelumnya mengganggu kondisinya.

Nicolas Jackson diperkirakan memimpin lini serang Aston Villa dengan dukungan John McGinn, Emiliano Buendia, dan Johan Manzambi.

Kombinasi tersebut diharapkan mampu memanfaatkan celah pertahanan Galatasaray yang sudah kebobolan sembilan gol dalam empat pertandingan Liga Champions.

Prediksi Skor Galatasaray vs Aston Villa: Duel Terbuka Berakhir Imbang?

Pertandingan ini menjadi pertemuan kompetitif pertama antara Galatasaray dan Aston Villa sepanjang sejarah kedua klub.

Meski demikian, statistik pertemuan dengan klub dari negara masing-masing memperlihatkan potensi pertandingan yang sangat kompetitif.

Klub Inggris gagal menang dalam sembilan dari sepuluh kunjungan terakhir mereka ke markas Galatasaray, dengan enam kekalahan dan tiga hasil imbang.

Sebaliknya, Aston Villa hanya sekali kalah dalam delapan pertandingan Eropa melawan klub Turki, dengan enam kemenangan dan satu hasil imbang.

Galatasaray memiliki keuntungan kandang dan momentum positif, tetapi absennya beberapa pemain menyerang dapat mengurangi efektivitas penyelesaian akhir.

Aston Villa juga mempunyai kualitas individu untuk mencetak gol, meskipun pertahanan mereka sedang menunjukkan kelemahan.

Kedua tim diperkirakan saling mencetak gol dalam pertandingan terbuka, tetapi harus puas berbagi satu poin setelah menjalani duel sengit di Istanbul.

Prediksi Susunan Pemain

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Singo, Sanchez, Bardakci, Elmali; Torreira, Lemina; Akgun, Batrakov, Yilmaz; Gul.

Aston Villa (4-2-3-1): Suzuki; Bogarde, Harwood-Bellis, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Joao Gomes; McGinn, Buendia, Manzambi; Jackson.