JawaPos.com — Bodo/Glimt diprediksi bermain imbang 1-1 melawan LASK Linz dalam pertandingan fase liga Champions League di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu (25/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Keunggulan kandang menjadi modal penting Bodo/Glimt untuk mengimbangi LASK Linz yang datang dengan dua kemenangan beruntun di kompetisi Eropa dan produktivitas serangan lebih menjanjikan.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi dalam klasemen sementara Champions League.

Bodo/Glimt berusaha menembus zona playoff, sedangkan LASK Linz membidik tambahan poin demi mendekati delapan besar yang memberikan tiket langsung menuju fase gugur.

Bodo/Glimt Andalkan Rekor Kandang untuk Bangkit

Bodo/Glimt menghadapi pertandingan penting setelah hanya mengumpulkan empat poin dari empat laga Champions League musim ini.

Tim asuhan Kjetil Knutsen tersebut menempati peringkat ke-25 dan membutuhkan kemenangan untuk meningkatkan peluang lolos ke babak playoff.

Dari empat pertandingan, Bodo/Glimt baru mencatat satu kemenangan ketika menundukkan Borussia Dortmund dengan skor 1-0 pada pertengahan Oktober.

Tiga pertandingan lainnya menghasilkan dua kekalahan dan satu hasil imbang yang membuat perjalanan mereka di kompetisi Eropa belum berjalan sesuai harapan.

Pada pertandingan terakhir Champions League, Bodo/Glimt harus puas bermain imbang tanpa gol melawan Lille pada 3 November.

Hasil tersebut memperlihatkan persoalan produktivitas karena mereka baru mencetak empat gol sepanjang empat pertandingan fase liga.

Catatan itu menempatkan Bodo/Glimt sebagai salah satu tim dengan produktivitas gol terendah dalam kompetisi. Hanya PSV dan Slovan Bratislava yang memiliki jumlah gol lebih sedikit dibandingkan klub asal Norwegia tersebut.

Meski demikian, Bodo/Glimt memiliki alasan kuat untuk optimistis ketika kembali bermain di Stadion Aspmyra.

Mereka hanya mengalami satu kekalahan dalam 15 pertandingan kandang di seluruh kompetisi sejak awal Mei, dengan 13 pertandingan berakhir kemenangan.

Rekor tersebut memperlihatkan kemampuan Bodo/Glimt memaksimalkan dukungan publik sendiri untuk menghadapi lawan yang lebih produktif.

Apalagi, mereka belum terkalahkan dalam pertandingan kandang Champions League musim ini sehingga peluang mengamankan poin tetap terbuka.

LASK Linz Datang dengan Serangan Tajam

LASK Linz mengunjungi Norwegia dengan kepercayaan diri tinggi setelah memenangkan dua pertandingan Champions League secara beruntun.

Tim asuhan Dietmar Kuhbauer berhasil bangkit dari dua kekalahan awal dan kini menempati peringkat ke-16 dengan koleksi enam poin.

Kebangkitan LASK Linz terlihat ketika mereka menghancurkan Slovan Bratislava dengan skor telak 4-0 pada pertandingan sebelumnya.

Kasper Jorgensen mencetak dua gol, sementara Robert Ljubicic turut menyumbangkan gol dalam keunggulan tiga gol yang sudah tercipta sebelum turun minum.

Kemenangan tersebut sekaligus memperlihatkan ketajaman lini serang LASK Linz yang semakin berkembang dalam beberapa pertandingan terakhir.

Mereka mampu mencetak sedikitnya empat gol dalam tiga dari lima pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Secara keseluruhan, LASK Linz telah mengoleksi 10 gol dari empat pertandingan Champions League musim ini.

Produktivitas tersebut jauh lebih baik dibandingkan Bodo/Glimt yang baru menghasilkan empat gol dalam jumlah pertandingan sama.

Namun, performa menyerang yang menjanjikan belum sepenuhnya diimbangi dengan pertahanan solid sepanjang fase liga.

LASK Linz sudah kebobolan sembilan gol dari empat pertandingan sehingga tetap memiliki kelemahan yang bisa dimanfaatkan tuan rumah.

Situasi tersebut membuat pertandingan di Stadion Aspmyra berpotensi berlangsung terbuka dengan peluang bagi kedua kesebelasan.

LASK Linz diperkirakan mengandalkan ketajaman serangan, sementara Bodo/Glimt berusaha memanfaatkan kelemahan pertahanan tim tamu.

Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain

Bodo/Glimt dipastikan kehilangan Hakon Evjen yang kembali mengalami masalah pada ligamen lutut ketika menjalani pemulihan cedera sebelumnya.

Gelandang tersebut bahkan dilaporkan berpotensi absen hingga akhir musim sehingga Knutsen harus menyiapkan kombinasi alternatif di lini tengah.

Patrick Berg, Sondre Fet, dan Sondre Auklend diperkirakan menjadi pilihan utama untuk mengendalikan permainan dari sektor tengah.

Ketiganya akan mendukung pergerakan Jens Petter Hauge, Ole Didrik Blomberg, dan Andreas Helmersen yang berpeluang mengisi lini serang.

Bodo/Glimt juga masih memantau kondisi August Mikkelsen yang mengalami gangguan pada pangkal paha serta kiper cadangan Isak Sjong.

Meski demikian, Nikita Haikin diperkirakan tetap tersedia untuk menjaga gawang tuan rumah sejak menit pertama.

Di kubu LASK Linz, George Bello harus menepi akibat cedera sehingga sektor bek sayap kiri membutuhkan penyesuaian.

Yvan Dibango dan Kasper Jorgensen berpeluang beroperasi sebagai bek sayap untuk mendukung formasi tiga pemain belakang.

Kondisi Moses Usor juga masih menjadi perhatian karena kebugarannya belum sepenuhnya dapat dipastikan menjelang pertandingan.

Apabila pemain tersebut tidak tersedia, Christoph Lang diperkirakan menemani Samuel Adeniran sebagai pilihan utama di lini depan.

Prediksi susunan pemain Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Berg, Fet, Auklend; Blomberg, Helmersen, Hauge.

Prediksi susunan pemain LASK Linz (3-1-4-2): Jungwirth; Mbuyamba, Andrade, Alemao; Bogarde; Jorgensen, Ljubicic, Horvath, Dibango; Lang, Adeniran.

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs LASK Linz

Bodo/Glimt memiliki peluang mengamankan hasil positif berkat konsistensi penampilan kandang yang sangat mengesankan sepanjang musim.

Namun, ketajaman LASK Linz menjadi ancaman serius mengingat tim tamu telah mencetak 10 gol dalam empat pertandingan Champions League.

LASK Linz diperkirakan mampu menciptakan sejumlah peluang melalui kombinasi permainan sayap dan pergerakan penyerang mereka.

Sebaliknya, pertahanan yang sudah kebobolan sembilan gol membuka kesempatan bagi Bodo/Glimt untuk mencetak gol di hadapan pendukung sendiri.

Selisih dua poin antara kedua tim juga membuat pertandingan diperkirakan berlangsung ketat karena keduanya sama-sama membutuhkan hasil maksimal.

Bodo/Glimt memiliki keuntungan bermain di kandang, tetapi momentum positif LASK Linz membuat kemenangan sulit dipastikan bagi salah satu pihak.

Dengan mempertimbangkan performa terkini, produktivitas serangan, dan kekuatan kandang, hasil imbang menjadi skenario paling realistis.

Kedua tim diperkirakan saling mencetak gol tanpa mampu mengamankan kemenangan.