JawaPos.com - Rencana besar FIFA di bawah kepemimpinan Gianni Infantino untuk mengelola hak komersial sepak bola kembali menjadi sorotan.

Dokumen internal yang diperoleh The Guardian mengungkap bahwa proposal bisnis senilai 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 330 triliun itu berpotensi mengikat organisasi sepak bola dunia itu hingga 96 tahun.

Rencana tersebut dikenal dengan nama FIFA Forward Enterprise (FFE).

Meski akhirnya gagal terealisasi setelah mendapat penolakan luas, sejumlah dokumen baru memperlihatkan besarnya cakupan kesepakatan yang sebelumnya disiapkan FIFA bersama Thrive Capital, perusahaan investasi yang menjadi calon investor utama.

Dalam dokumen penilaian risiko FIFA tertanggal 17 Juli, disebutkan bahwa FFE akan dibentuk sebagai perusahaan komersial yang menerima pengalihan seluruh hak komersial atas berbagai ajang FIFA.

Perusahaan tersebut nantinya bertugas mengelola dan memanfaatkan hak-hak tersebut untuk kepentingan bisnis dalam jangka panjang.

Skema yang disiapkan bahkan memungkinkan kerja sama berlangsung hingga 96 tahun.

Dokumen internal lainnya menjelaskan bahwa kontrak akan menggunakan sistem lisensi bergulir setiap 12 tahun, dengan batas maksimal masa kerja sama mencapai hampir satu abad.

Dalam rancangan tersebut, FIFA tetap memiliki 51 persen kepemilikan perusahaan secara permanen.

Namun, bukan hanya durasi kerja sama dan nilai bisnis yang menjadi perhatian. Dokumen tersebut juga mengungkap adanya rencana pemberian insentif besar kepada jajaran manajemen FFE.

Thrive Capital disebut menyiapkan alokasi hingga lima persen saham perusahaan sebagai bonus bagi pihak-pihak yang mengelola proyek tersebut.

Besaran insentif akan mengikuti peningkatan nilai perusahaan di atas valuasi awal sebesar 20 miliar dolar AS.

Secara perhitungan, setiap kenaikan nilai perusahaan sebesar 1 miliar dolar AS berpotensi menghasilkan bonus hingga 50 juta dolar AS atau sekitar Rp 825 miliar bagi kelompok manajemen.

Skema tersebut dirancang untuk memberikan motivasi kepada manajemen agar mampu meningkatkan nilai bisnis FFE.

Meski demikian, dokumen yang terungkap belum menjelaskan secara rinci siapa saja individu yang berhak menerima keuntungan tersebut.

Persoalan lain muncul dari klausul pembatalan kerja sama.

Apabila FIFA melanggar kesepakatan dengan Thrive Capital atau memilih menjalin kerja sama dengan investor lain, perusahaan tersebut berhak mendapatkan kompensasi sebesar 1,25 persen dari nilai FFE. Jumlahnya mencapai 250 juta dolar AS.

FIFA juga tidak diperbolehkan melakukan pembicaraan dengan calon investor utama lainnya selama satu tahun atau sampai kesepakatan dengan Thrive benar-benar selesai.

Proses penyusunan kesepakatan turut menjadi sorotan karena tidak melalui mekanisme tender.

Dokumen internal FIFA menyebut keputusan tersebut diambil karena investasi yang ditawarkan dianggap memiliki karakteristik khusus.

Bahkan, departemen keuangan FIFA disebut tidak terlibat secara langsung dalam pembahasan ketentuan transaksi tersebut.

Terungkapnya dokumen ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pengelolaan bisnis FIFA.

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Terlebih, Infantino sebelumnya direncanakan menjadi ketua dewan FFE yang bertanggung jawab mengatur jalannya perusahaan, termasuk pembagian insentif manajemen.

Meski begitu, FIFA membantah Infantino berpotensi mendapatkan keuntungan pribadi dari proyek tersebut.

Organisasi itu menegaskan bahwa program insentif hanya diperuntukkan bagi anggota manajemen FFE dan tidak melibatkan pejabat FIFA.

FIFA juga menyatakan bahwa posisi pimpinan organisasi dalam dewan perusahaan tidak akan memberikan tambahan penghasilan.