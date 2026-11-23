JawaPos.com - Perselisihan mengenai gelar juara Piala Afrika 2025 antara Senegal dan Maroko memasuki babak akhir.

Setelah berlangsung selama berbulan-bulan, nasib trofi yang sebelumnya diraih Senegal kini berada di tangan Court of Arbitration for Sport (CAS) atau Pengadilan Arbitrase Olahraga.

CAS dijadwalkan mengeluarkan putusan atas banding yang diajukan Federasi Sepak Bola Senegal (FSF).

Mereka tidak terima dengan keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) yang mencabut gelar juara Senegal dan memberikan kemenangan kepada Maroko dengan skor 3-0.

Keputusan tersebut bermula dari kontroversi final Piala Afrika 2025 yang berlangsung di Stadion Prince Moulay Abdellah, Rabat, pada 18 Januari 2026. Pertandingan yang mempertemukan tuan rumah Maroko dengan Senegal itu diwarnai sejumlah insiden hingga berujung pada persoalan hukum.

Saat itu, Senegal berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 melalui gol Pape Gueye pada babak tambahan waktu. Kemenangan tersebut membuat Senegal meraih gelar Piala Afrika untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka.

Namun, pertandingan tidak berjalan mulus. Kontroversi terjadi menjelang akhir babak kedua ketika wasit Jean Jacques Ndala menganulir gol Ismaila Sarr yang sempat dianggap membawa Senegal unggul.

Situasi semakin panas setelah wasit memberikan penalti kepada Maroko pada menit ke-98 setelah meninjau tayangan VAR. Keputusan tersebut memicu protes keras dari kubu Senegal.

Pelatih Senegal, Pape Thiaw, bahkan meminta sejumlah pemain dan staf meninggalkan lapangan menuju lorong stadion. Pertandingan sempat terhenti sebelum akhirnya kembali dilanjutkan.

Maroko mendapatkan kesempatan menyamakan kedudukan melalui penalti Brahim Diaz pada menit ke-124. Namun, eksekusi Panenka pemain tersebut berhasil digagalkan kiper Edouard Mendy.

Senegal kemudian memastikan kemenangan melalui gol Pape Gueye. Mereka pun merayakan keberhasilan mengangkat trofi sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi sengketa.

Federasi Sepak Bola Maroko (FMRF) kemudian mengajukan protes kepada CAF. Mereka menilai tindakan Senegal meninggalkan lapangan sebelum pertandingan berakhir tanpa izin wasit merupakan pelanggaran terhadap regulasi kompetisi.

CAF akhirnya menerima gugatan tersebut melalui komite banding pada Maret. Berdasarkan Pasal 82 regulasi kompetisi, tim yang meninggalkan lapangan tanpa persetujuan wasit dapat dinyatakan kalah.

Hasilnya, Senegal dinyatakan kalah 0-3 dan gelar juara diberikan kepada Maroko. Keputusan itu langsung mendapat penolakan dari federasi Senegal yang menganggapnya tidak adil dan tidak dapat diterima.

FSF kemudian membawa persoalan tersebut ke CAS. Sidang banding berlangsung secara tertutup pada 8 Oktober dengan melibatkan tiga arbiter yang memiliki keahlian di bidang hukum olahraga.

Putusan CAS nantinya akan bersifat final dan mengikat. Lembaga yang berbasis di Lausanne, Swiss, tersebut menjadi salah satu otoritas hukum tertinggi dalam penyelesaian sengketa olahraga internasional.

Kasus ini juga berpotensi memberikan dampak terhadap sepak bola Afrika. Jika keputusan CAF dibatalkan, kredibilitas badan sepak bola tersebut bisa kembali menjadi sorotan. Sebaliknya, jika banding Senegal ditolak, Maroko akan tetap tercatat sebagai juara Piala Afrika 2025.

Terlepas dari hasil akhirnya, kontroversi tersebut sudah meninggalkan persoalan panjang bagi kedua federasi. Hubungan Senegal dan Maroko diperkirakan masih membutuhkan waktu untuk kembali membaik.