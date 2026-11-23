JawaPos.com - Xabi Alonso mulai menghadapi tekanan setelah mencatatkan hasil yang belum memuaskan bersama Chelsea pada awal musim Premier League 2026/2027. Statistik menunjukkan, pelatih asal Spanyol tersebut memiliki catatan awal yang lebih buruk dibandingkan sejumlah pelatih Chelsea lainnya sejak klub diambil alih konsorsium BlueCo pada Mei 2022.

Alonso baru mengumpulkan 16 poin dari 11 pertandingan Premier League. Catatan tersebut menempatkannya di bawah Enzo Maresca dan Liam Rosenior dalam perbandingan awal kepelatihan mereka bersama The Blues.

Chelsea saat ini berada di peringkat kedelapan klasemen sementara setelah menelan kekalahan telak 1-4 dari Leeds United di Stamford Bridge, Sabtu (21/11/2026). Hasil tersebut semakin memperpanjang daftar masalah yang harus diselesaikan Alonso.

Sebelumnya, Chelsea juga sempat kehilangan poin saat menjamu Tottenham Hotspur. Dengan demikian, dua kekalahan kandang sudah dialami The Blues pada awal musim ini.

Dari 11 pertandingan yang dijalani, Alonso mencatatkan lima kemenangan, satu hasil imbang, dan lima kekalahan. Perolehan tersebut membuat Chelsea hanya memiliki rata-rata 1,45 poin per pertandingan.

"Hanya Potter dan Pochettino, yang sama-sama mengumpulkan 15 poin dari 11 pertandingan liga pertama mereka, yang mengawali kiprah dengan lebih lambat," tulis laporan The Sun.

Rekor Xabi Alonso Kalah dari Maresca dan Rosenior Jika dibandingkan dengan para pendahulunya di era BlueCo, catatan Alonso memang belum cukup baik. Graham Potter dan Mauricio Pochettino sama-sama mengumpulkan 15 poin dari 11 pertandingan pertama mereka. Keduanya masih memiliki catatan sedikit lebih rendah dibandingkan Alonso.

Namun, Liam Rosenior yang hanya bertahan selama 106 hari sebagai pelatih Chelsea ternyata mampu mengawali kompetisi dengan hasil lebih baik. Ia mengumpulkan 17 poin dari 11 pertandingan, hasil lima kemenangan, dua imbang, dan empat kekalahan. Rata-rata perolehan poinnya mencapai 1,55 per pertandingan.

Sementara itu, Enzo Maresca masih menjadi pelatih dengan catatan awal terbaik di bawah kepemilikan BlueCo. Dalam 11 pertandingan pertamanya, pelatih asal Italia tersebut berhasil membawa Chelsea mengumpulkan 19 poin.

Maresca meraih lima kemenangan, empat hasil imbang, dan dua kekalahan. Chelsea juga tampil cukup produktif dengan mencetak 21 gol serta hanya kebobolan 13 kali.

Bahkan, Thomas Tuchel yang merupakan pelatih peninggalan era Roman Abramovich juga memiliki catatan lebih baik. Dalam 11 pertandingan terakhirnya sebelum dipecat pada September 2022, Tuchel mampu mengumpulkan 18 poin. Meski begitu, perbandingan tersebut berasal dari periode akhir kepelatihannya, bukan awal musim.

Lini Pertahanan Chelsea Jadi Masalah Xabi Alonso Persoalan Chelsea di bawah Alonso bukan hanya terletak pada hasil pertandingan. Lini pertahanan juga menjadi perhatian setelah mereka kebobolan 20 gol dalam 11 pertandingan Premier League. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dibandingkan periode kepelatihan lima manajer lainnya dalam perbandingan tersebut.

Chelsea sebenarnya sudah mencetak 20 gol. Namun, produktivitas tersebut belum mampu menutupi persoalan di lini belakang karena selisih gol mereka masih nol.

Data Opta turut memperlihatkan kondisi permainan Chelsea. Mereka mencatatkan expected goals (xG) sebesar 14,6 dan expected goals against (xGA) mencapai 17,8. Artinya, selisih expected goals Chelsea berada di angka minus 3,2.

Angka tersebut menunjukkan bahwa peluang berkualitas yang dihasilkan Chelsea masih lebih rendah dibandingkan peluang yang diberikan kepada lawan.

Hanya Chelsea era Graham Potter yang memiliki catatan expected goals lebih buruk, yakni 11,1 xG dan 15,0 xGA. Sebaliknya, tim asuhan Pochettino dan Rosenior mampu menciptakan peluang lebih banyak dengan catatan xG masing-masing 22,7 dan 23,0.

Alonso kini menghadapi pekerjaan besar untuk memperbaiki situasi tersebut. Dengan investasi besar yang telah dikeluarkan Chelsea untuk membangun skuad, manajemen tentu mengharapkan hasil yang lebih konsisten.