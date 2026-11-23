JawaPos.com - Jay Idzes tampil selama 90 menit saat Sassuolo menelan kekalahan 0-2 dari Genoa pada pekan ke-12 Liga Italia 2026/2027. Bermain di Mapei Stadium, Minggu (22/11/2026), kapten Timnas Indonesia tersebut mencatatkan 11 aksi bertahan, tetapi gagal membantu timnya menghindari kekalahan.

Sassuolo tidak mampu membendung serangan Genoa yang mencetak dua gol melalui Milutin Osmajic. Penyerang tersebut membobol gawang tuan rumah pada menit ke-26 dan 38 sekaligus memastikan kemenangan tim tamu.

Pada pertandingan kali ini, Jay Idzes tetap menjadi pilihan utama di lini belakang Sassuolo. Dia melengkapi formasi tiga bek bersama Sebastian Walukiewicz dan Fali Cande.

Jay Idzes Catat 11 Aksi Bertahan Meski Sassuolo kalah, Jay Idzes menunjukkan kontribusi cukup baik dalam mengawal lini pertahanan. Bek berusia 26 tahun tersebut memperlihatkan kemampuannya membaca permainan lawan dan mengantisipasi serangan Genoa.

Berdasarkan statistik pertandingan, Idzes mencatatkan total 11 aksi bertahan selama 90 menit. Rinciannya adalah tujuh sapuan dan empat intersepsi.

Dalam duel udara, pemain Timnas Indonesia tersebut juga cukup aktif. Idzes berhasil memenangi tiga dari enam duel bola udara yang dijalaninya.

Namun, catatan individu tersebut belum cukup untuk membantu Sassuolo menghindari kekalahan. Dua gol Osmajic pada babak pertama menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut.

Roberto D'Aversa Kritik Pertahanan Sassuolo Kekalahan dari Genoa membuat pelatih Roberto D'Aversa menyoroti performa lini pertahanan Sassuolo. Ia menilai masih banyak aspek yang perlu diperbaiki agar timnya tidak kembali kehilangan poin.

"Saya tidak bisa menyalahkan mereka atas sikap mereka, tetapi jika kami memiliki pertahanan terburuk, itu berarti kami perlu bekerja keras. Tetapi selama kami harus bekerja pada aspek teknis, kami di sini untuk bekerja. Hari ini, Genoa lebih baik dari kami dalam memanfaatkan dua keadaan tersebut, tetapi kemudian semuanya menjadi lebih sulit," kata Roberto D'Aversa, dikutip dari Tutto Mercato Web, Senin (23/11/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa D'Aversa masih memiliki pekerjaan rumah untuk membenahi organisasi pertahanan timnya. Kekalahan dengan dua gol tanpa balas menjadi bahan evaluasi penting menjelang pertandingan berikutnya.

Sassuolo Semakin Dekat dengan Zona Degradasi Hasil negatif melawan Genoa juga berdampak terhadap posisi Sassuolo di klasemen sementara Liga Italia. Mereka kini menempati peringkat ke-17 dengan raihan poin yang membuat posisi tim semakin rawan.

Sassuolo hanya berjarak satu poin dari Monza yang berada di zona degradasi dan baru memainkan pertandingan pada 24 November.

Situasi tersebut membuat Sassuolo perlu segera bangkit. Jika kembali kehilangan poin, posisi mereka berpotensi semakin terancam dalam persaingan bertahan di kasta tertinggi sepak bola Italia.