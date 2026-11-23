JawaPos.com - Istanbul Basaksehir akan menghadapi Corum FK dalam lanjutan kompetisi Super Lig Turki pekan ke-12. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Basaksehir Fatih Terim Stadium, Selasa (24/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Kedua tim diperkirakan menyajikan pertandingan menarik mengingat posisi mereka di klasemen sementara tidak terpaut jauh. Istanbul Basaksehir saat ini berada di peringkat kesembilan dengan koleksi 17 poin dari 11 pertandingan. Sementara itu, Corum FK menempati posisi ke-11 dengan raihan 16 poin.

Dari catatan pertandingan musim ini, kedua kesebelasan memiliki produktivitas gol yang cukup baik. Istanbul Basaksehir sudah mencetak 19 gol dan kebobolan 17 kali. Adapun Corum FK mengoleksi 21 gol, tetapi juga telah kemasukan 21 gol dari 11 pertandingan.

Basaksehir Andalkan Ketajaman Shomurodov Istanbul Basaksehir memiliki modal cukup bagus menjelang pertandingan ini. Tim asuhan Nuri Sahin berhasil meraih tiga kemenangan dalam empat pertandingan terakhir. Salah satu hasil positif tersebut didapat ketika mengalahkan Goztepe dengan skor 2-1 di laga tandang.

Selain itu, kemenangan telak 5-2 atas Samsunspor memperlihatkan ketajaman lini serang Basaksehir ketika bermain di kandang sendiri. Produktivitas tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi Corum FK yang masih memiliki sejumlah persoalan di sektor pertahanan.

Istanbul Basaksehir sendiri akan mengandalkan Eldor Shomurodov sebagai tumpuan di lini depan. Striker tersebut sudah mengoleksi delapan gol di kompetisi musim ini.

Dukungan Edin Visca, Davie Selke, dan pemain lain di lini serang diharapkan mampu memberikan tekanan sejak awal pertandingan.

Corum FK Datang setelah Kekalahan Telak Di sisi lain, Corum FK datang dengan hasil yang kurang meyakinkan setelah mengalami kekalahan telak 0-5 dari Fenerbahce sebelum jeda internasional. Hasil tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Burak Yilmaz untuk memperbaiki organisasi pertahanan timnya.

Meski demikian, Corum FK bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Mereka memiliki catatan kemenangan tandang atas Erzurumspor dengan skor 3-1 dan Gaziantep 3-0.

Keberadaan Jesus Ramirez yang telah mencetak enam gol juga menjadi salah satu ancaman bagi pertahanan tuan rumah. Ketajamannya bisa dimanfaatkan Corum FK untuk memberikan perlawanan, terutama melalui serangan balik.

Dari catatan pertemuan sebelumnya, Istanbul Basaksehir juga memiliki keunggulan setelah mengalahkan Corum FK dengan skor 4-1 pada ajang Piala Turki, 4 Februari 2025.

Prediksi Skor Istanbul Basaksehir vs Corum FK Melihat performa terkini, kualitas lini serang, serta keuntungan bermain di kandang, Istanbul Basaksehir lebih berpeluang mengamankan tiga poin.

Produktivitas Eldor Shomurodov menjadi salah satu modal utama tuan rumah. Sementara itu, Corum FK perlu memperbaiki organisasi pertahanan setelah kebobolan lima gol dari Fenerbahce.

Meski demikian, Corum FK tetap memiliki kesempatan memberikan perlawanan melalui serangan balik. Tuan rumah harus menjaga konsentrasi agar tidak memberikan ruang bagi Jesus Ramirez dan rekan-rekannya.

Basaksehir diprediksi mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih kemenangan tipis.