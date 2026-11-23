JawaPos.com - St. Louis City SC akan menjamu Los Angeles FC (LAFC) pada Game 1 putaran pertama MLS Cup Playoffs 2026. Pertandingan dengan format Best-of-3 tersebut dijadwalkan berlangsung di Energizer Park, Selasa (24/11/2026) pukul 08.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi St. Louis City untuk memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri. Tim asuhan Yoann Damet memiliki modal cukup baik setelah mengakhiri musim reguler di peringkat ketiga Wilayah Barat dengan koleksi 54 poin.

Dari 34 pertandingan, St. Louis City mencatatkan 15 kemenangan, sembilan hasil imbang, dan 10 kekalahan. Mereka juga memiliki produktivitas gol yang cukup baik dengan rata-rata 1,74 gol per pertandingan.

Selain itu, St. Louis City datang dengan kepercayaan diri setelah menjuarai U.S. Open Cup 2026. Mereka mengalahkan Columbus Crew melalui adu penalti pada Oktober lalu. Gelar tersebut menjadi tambahan motivasi bagi Roman Bürki dan rekan-rekannya untuk melangkah jauh di kompetisi MLS musim ini.

St. Louis City Andalkan Keuntungan Kandang Meski memiliki modal positif, St. Louis City tetap perlu memperbaiki konsistensi permainan. Dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, mereka mencatatkan dua kemenangan dan tiga kekalahan.

Kemenangan 1-0 atas Houston Dynamo pada pertandingan terakhir musim reguler setidaknya menjadi modal positif sebelum menghadapi LAFC.

Bermain di Energizer Park juga menjadi keuntungan tersendiri bagi tuan rumah. Apalagi, mereka pernah mengalahkan LAFC dengan skor 2-1 saat kedua tim bertemu di stadion tersebut pada Mei 2026.

Son Heung-min dan Denis Bouanga Jadi Ancaman LAFC Di sisi lain, LAFC datang dengan situasi yang tidak sepenuhnya ideal. Mereka mengakhiri musim reguler di posisi keenam Wilayah Barat dengan 47 poin, hasil dari 12 kemenangan, 11 hasil imbang, dan 11 kekalahan.

Performa tandang menjadi salah satu pekerjaan rumah LAFC. Mereka hanya mampu meraih tiga kemenangan, tujuh hasil imbang, dan tujuh kekalahan dalam 17 pertandingan tandang sepanjang musim reguler.

Namun, LAFC tetap memiliki pemain-pemain berkualitas yang bisa menjadi pembeda. Denis Bouanga dan Son Heung-min diprediksi menjadi ancaman utama bagi pertahanan tuan rumah. Kombinasi keduanya memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang kosong melalui serangan balik cepat.

LAFC juga harus menghadapi persoalan kebugaran pemain. Tyler Boyd, Jacob Shaffelburg, dan Thayllon dipastikan absen akibat cedera. Sementara itu, kondisi Timothy Tillman masih diragukan.

Prediksi St. Louis City vs LAFC Secara rekor pertemuan, LAFC masih lebih unggul dengan lima kemenangan dari delapan pertandingan melawan St. Louis City. Namun, hasil pertemuan terakhir di Energizer Park pada Mei 2026 menunjukkan bahwa tuan rumah mampu memberikan perlawanan dan mengamankan kemenangan.

Melihat performa kandang, kondisi skuad, dan tren pertandingan kedua tim, St. Louis City memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan. Meski LAFC tetap berbahaya melalui kualitas individu pemain depannya, tuan rumah diprediksi mampu memanfaatkan situasi tersebut.