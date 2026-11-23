JawaPos.com - Santos FC akan menjamu Gremio FBPA dalam lanjutan pekan ke-36 Campeonato Brasileiro Serie A 2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion MorumBIS, Sao Paulo, Selasa (24/11/2026) pukul 07.00 WIB. Kedua tim memiliki kepentingan berbeda yang membuat duel ini diperkirakan berjalan cukup menarik.

Santos datang dengan modal kemenangan 1-0 atas Coritiba pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi tim tuan rumah setelah melalui beberapa pertandingan dengan hasil yang kurang konsisten.

Saat ini, Santos menempati peringkat kedelapan klasemen sementara dengan koleksi 50 poin. Mereka masih berusaha memperbaiki posisi di papan atas sekaligus menjaga peluang tampil di kompetisi antarklub Amerika Selatan musim depan.

Di sisi lain, Gremio menghadapi tekanan yang jauh lebih besar. Tim berjuluk Tricolor Gaucho tersebut berada di peringkat ke-18 dengan raihan 38 poin. Mereka masih tertinggal dua angka dari zona aman sehingga membutuhkan hasil maksimal untuk menjaga peluang bertahan di kompetisi kasta tertinggi Brasil.

Santos Andalkan Ketajaman Neymar dan Gabriel Barbosa Santos memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi pembeda dalam pertandingan ini. Gabriel Barbosa menjadi tumpuan utama di lini depan setelah mengoleksi 16 gol dan empat assist sepanjang kompetisi. Penyerang tersebut juga baru saja mencetak gol kemenangan saat menghadapi Coritiba.

Selain Gabriel Barbosa, keberadaan Neymar yang telah menyumbangkan delapan gol memberikan tambahan kreativitas bagi lini serang Santos. Philippe Coutinho dan Arthur Melo juga berpotensi membantu tuan rumah menguasai permainan melalui sektor tengah.

Dari sisi statistik, Santos sedikit lebih unggul dalam produktivitas gol dan penciptaan peluang. Mereka memiliki rata-rata 1,46 gol per pertandingan dengan expected goals (xG) mencapai 1,40. Catatan tersebut menjadi modal bagi Santos untuk membangun serangan dan menekan pertahanan tim tamu.

Gremio Berjuang Keluar dari Zona Degradasi Sementara itu, Gremio datang dengan tekanan besar karena masih berada di zona degradasi. Performa mereka dalam beberapa pertandingan terakhir juga belum sepenuhnya meyakinkan.

Gremio bermain imbang tanpa gol melawan Bahia pada 18 November lalu. Sebelumnya, mereka juga kalah 1-3 dari Flamengo dalam lanjutan Serie A.

Meski demikian, Gremio tetap memiliki ancaman di lini depan melalui Carlos Vinicius. Penyerang tersebut sudah mencetak 11 gol di liga dan memiliki catatan positif saat menghadapi Santos.

Pada pertemuan pertama musim ini, Carlos Vinicius berhasil mencetak dua gol ketika Gremio menang 3-2. Catatan tersebut bisa menjadi modal kepercayaan diri bagi sang penyerang untuk kembali memberikan kontribusi.

Namun, produktivitas Gremio secara keseluruhan masih berada di bawah Santos. Mereka mencatatkan rata-rata 1,09 gol dan xG sebesar 1,06 per pertandingan.

Prediksi Santos vs Gremio Melihat perbedaan performa, posisi klasemen, serta keuntungan bermain di kandang, Santos lebih difavoritkan untuk meraih tiga poin.

Kehadiran Gabriel Barbosa dan Neymar juga memberikan keunggulan bagi tuan rumah dalam membangun serangan. Santos berpeluang memanfaatkan kondisi Gremio yang masih kesulitan menjaga konsistensi permainan.

Namun, kebutuhan Gremio untuk keluar dari zona degradasi membuat tim tamu diperkirakan tetap memberikan perlawanan. Carlos Vinicius bisa menjadi ancaman jika mendapatkan ruang di lini pertahanan Santos.

Santos diprediksi mampu mengendalikan pertandingan dan mengamankan kemenangan, meski Gremio berpotensi memberikan perlawanan melalui serangan balik.