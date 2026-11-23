JawaPos.com - Sport Club Internacional akan menghadapi EC Vitoria dalam pertandingan pekan ke-36 Campeonato Brasileiro Serie A 2026. Duel yang berlangsung di Estadio Beira-Rio, Porto Alegre, Selasa (24/11/2026) pukul 05.30 WIB ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk mengamankan posisi di kasta tertinggi sepak bola Brasil.

Internacional membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen. Hingga pekan ke-35, tim berjuluk Colorado tersebut masih tertahan di peringkat ke-17 dengan koleksi 38 poin. Mereka berada di batas atas zona degradasi dan terpaut tiga angka dari Vitoria yang menempati posisi ke-14 dengan 41 poin.

Dengan hanya tiga pertandingan tersisa, tambahan tiga poin menjadi target penting bagi Internacional. Kemenangan atas Vitoria juga berpeluang membawa mereka keluar dari zona merah, bergantung pada hasil pertandingan tim pesaing di papan bawah.

Internacional Andalkan Rekor Kandang Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi salah satu modal Internacional. Mereka tercatat memenangi tiga pertandingan kandang terakhir, termasuk saat mengalahkan Coritiba dengan skor 1-0 dan Botafogo 3-0.

Meski demikian, performa terakhir Internacional belum sepenuhnya meyakinkan. Mereka baru saja menelan kekalahan 1-2 ketika bertandang ke markas Vasco da Gama pada 19 November lalu. Hasil tersebut membuat laga melawan Vitoria semakin penting untuk mengembalikan kepercayaan diri tim.

Kedua tim juga menghadapi persoalan kebugaran pemain. Internacional dipastikan kehilangan sejumlah pemain penting, seperti Alan Patrick, Thiago Maia, Sergio Rochet, Anthoni, dan Antonio Sanabria akibat cedera.

Kondisi tersebut membuat Johan Carbonero dan Alerrandro berpeluang memegang peran lebih besar dalam membangun serangan. Carbonero menjadi salah satu pemain yang cukup produktif dengan torehan tujuh gol dan empat assist.

Vitoria Punya Modal Kemenangan Di sisi lain, Vitoria datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Red Bull Bragantino. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri catatan lima pertandingan tanpa kemenangan.

Namun, performa tandang masih menjadi pekerjaan rumah bagi tim tamu. Vitoria menelan tujuh kekalahan dari 10 pertandingan tandang terakhir di kompetisi liga. Catatan tersebut bisa menjadi keuntungan bagi Internacional yang sedang berusaha memaksimalkan laga kandang.

Vitoria juga tidak datang dengan kekuatan penuh. Sejumlah pemain belakang, termasuk Mateusinho, Ramon, Nathan Mendes, dan Camutanga, masuk daftar pemain yang absen.

Untuk urusan mencetak gol, Renê akan menjadi salah satu andalan setelah mengoleksi 10 gol di liga musim ini. Ketajamannya berpotensi menjadi ancaman bagi pertahanan Internacional yang juga kehilangan beberapa pemain penting.

Prediksi Internacional vs Vitoria Melihat kondisi kedua tim, Internacional diperkirakan lebih banyak menguasai permainan. Vitoria kemungkinan memilih pendekatan bertahan dan mengandalkan serangan balik untuk memanfaatkan celah di lini belakang tuan rumah.

Secara statistik, Internacional memiliki peluang kemenangan sebesar 57,4 persen. Sementara kemungkinan pertandingan berakhir imbang berada di angka 24,6 persen, sedangkan kemenangan Vitoria diperkirakan mencapai 18 persen.

Dengan keunggulan bermain di Beira-Rio dan catatan kandang yang cukup baik, Internacional lebih diunggulkan dalam pertandingan ini. Meski demikian, Vitoria tetap berpotensi memberikan perlawanan, terutama jika mampu memanfaatkan kelemahan tuan rumah.

Internacional diprediksi meraih kemenangan tipis untuk menjaga peluang keluar dari zona degradasi.