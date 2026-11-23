JawaPos.com - Botafogo akan menjamu Sao Paulo dalam lanjutan pekan ke-36 Campeonato Brasileiro Serie A 2026. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Nilton Santos, Rio de Janeiro, Selasa (24/11/2026) pukul 06.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan setelah gagal meraih hasil positif pada pertandingan sebelumnya. Botafogo datang dengan modal kekalahan telak 0-4 dari Corinthians, sedangkan Sao Paulo harus mengakui keunggulan Fluminense dengan skor 0-1 di kandang sendiri.

Meski demikian, Botafogo memiliki peluang untuk bangkit karena akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Saat ini, mereka menempati peringkat ke-12 klasemen sementara dengan koleksi 42 poin dari 34 pertandingan.

Sementara itu, Sao Paulo berada dua tingkat di atasnya, tepatnya posisi ke-10 dengan raihan 44 poin. Selisih dua angka membuat pertandingan ini cukup penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi menjelang akhir kompetisi.

Botafogo Andalkan Rekor Kandang Secara statistik, Botafogo memiliki catatan cukup baik ketika bermain di Stadion Nilton Santos. Mereka mampu mencetak rata-rata 1,55 gol per pertandingan kandang dan hanya kebobolan sekitar 1,05 gol.

Dua kemenangan kandang terakhir juga menjadi modal positif bagi tim berjuluk Fogao tersebut. Mereka berhasil mengalahkan Atletico-MG dan Chapecoense dengan skor identik 1-0.

Dalam pertandingan nanti, Botafogo diperkirakan mengandalkan Arthur Cabral sebagai tumpuan di lini depan. Penyerang tersebut telah mengoleksi tujuh gol sepanjang musim ini.

Kreativitas serangan juga diharapkan datang dari Alvaro Montoro dan Alex Telles. Namun, Botafogo harus menghadapi persoalan absennya sejumlah pemain akibat cedera dan akumulasi kartu.

Beberapa nama seperti Danilo, Arthur Chaves, Jordan Barrera, Kaio, dan Fernando Marcal dipastikan menjadi perhatian dalam persiapan tim.

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Produktivitas Tandang Sao Paulo Jadi Sorotan Di sisi lain, Sao Paulo masih memiliki pekerjaan rumah ketika bermain tandang. Produktivitas gol mereka hanya mencapai rata-rata 0,65 gol per pertandingan. Catatan tersebut menunjukkan bahwa lini serang Tricolor belum cukup konsisten saat tampil di luar kandang.

Kendati demikian, Sao Paulo masih mempunyai duet Jonathan Calleri dan Luciano yang bisa menjadi ancaman bagi pertahanan tuan rumah. Keduanya telah mencetak 19 gol secara gabungan sepanjang kompetisi musim ini.

Sao Paulo juga tidak datang dengan kekuatan penuh. Sabino, Marcos Antonio, Domingos Duarte, Nicolas, dan Aurelio Buta masuk dalam daftar pemain yang harus menepi karena cedera.

Jika melihat catatan pertemuan, pertandingan kedua tim cenderung berlangsung ketat. Dari 10 pertemuan terakhir, enam di antaranya berakhir imbang, sementara Botafogo mencatat tiga kemenangan dan Sao Paulo hanya sekali menang.

Prediksi Botafogo vs Sao Paulo Melihat performa kandang Botafogo serta produktivitas tandang Sao Paulo, tuan rumah sedikit lebih diunggulkan. Dua kemenangan beruntun di Stadion Nilton Santos juga bisa menjadi modal untuk membangun kembali kepercayaan diri setelah kekalahan telak dari Corinthians.

Namun, pertandingan diperkirakan tidak akan berjalan mudah. Sao Paulo tetap memiliki pemain berbahaya melalui duet Calleri dan Luciano, sementara catatan pertemuan kedua tim menunjukkan bahwa hasil imbang cukup sering terjadi.

Botafogo diprediksi akan berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal. Jika mampu memanfaatkan peluang dan menjaga pertahanan, Fogao berpeluang mengamankan kemenangan tipis.