JawaPos.com - Brøndby IF akan menghadapi ujian berat saat menjamu FC Midtjylland pada pekan ke-15 Liga Super Denmark 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Brøndby Stadium, Selasa (24/11/2026) pukul 01.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif untuk menjaga posisi di papan klasemen. Namun, FC Midtjylland datang dengan modal lebih meyakinkan sebagai pemuncak klasemen sementara dan belum terkalahkan sepanjang kompetisi domestik musim ini.

Dari 14 pertandingan yang sudah dimainkan, Midtjylland mengoleksi 32 poin hasil sembilan kemenangan dan lima hasil imbang. Catatan tersebut membuat mereka menjadi salah satu tim paling konsisten di Liga Super Denmark.

Sementara itu, Brøndby IF berada di peringkat kelima dengan koleksi 22 poin. Mereka mencatatkan tujuh kemenangan, satu hasil imbang, dan enam kekalahan. Kemenangan menjadi target penting bagi tuan rumah agar tetap berada dalam persaingan menuju zona enam besar.

Brøndby Andalkan Keuntungan Bermain di Kandang Bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi modal bagi Brøndby. Sepanjang musim ini, mereka mampu meraih lima kemenangan dari tujuh pertandingan kandang.

Meski demikian, performa dalam lima laga terakhir di semua kompetisi masih belum sepenuhnya konsisten. Brøndby mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam periode tersebut.

Mads Frøkjær-Jensen menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan setelah mencatatkan lima gol dan berperan penting dalam membangun serangan. Olti Hyseni juga bisa menjadi pilihan untuk menambah ancaman di lini depan.

Situasi pertahanan Midtjylland yang sedang kurang solid berpotensi dimanfaatkan Brøndby. Tim tamu tercatat selalu kebobolan dalam 11 pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian karena sejumlah pemain belakang dan penjaga gawang harus absen akibat cedera. Brøndby memiliki kesempatan untuk memberikan tekanan sejak menit awal, terutama jika mampu memaksimalkan keuntungan bermain di kandang.

Midtjylland Punya Rekor Tandang Impresif Di sisi lain, Midtjylland tetap memiliki modal kuat untuk menghadapi tuan rumah. Mereka belum terkalahkan dalam tujuh pertandingan tandang liga, dengan rincian empat kemenangan dan tiga hasil imbang.

Produktivitas lini depan juga menjadi salah satu kekuatan tim tamu setelah mencetak 29 gol dalam 14 pertandingan.

Friday Etim sudah mengoleksi enam gol musim ini, sedangkan Philip Billing menjadi salah satu penggerak permainan dengan kontribusi empat assist. Keduanya berpotensi menjadi ancaman bagi pertahanan Brøndby.

Jika melihat catatan pertemuan, Midtjylland masih lebih unggul dengan tiga kemenangan dari lima duel terakhir. Pada pertemuan pertama musim ini, mereka bahkan mampu menang telak 4-1 atas Brøndby.

Prediksi Brøndby vs Midtjylland Pertandingan kali ini diperkirakan berlangsung terbuka. Brøndby memiliki keuntungan bermain di kandang, tetapi konsistensi Midtjylland sepanjang musim membuat mereka tetap layak diperhitungkan.

Kedua tim juga memiliki alasan untuk tampil menyerang. Brøndby ingin memperbaiki posisi di klasemen, sedangkan Midtjylland berambisi mempertahankan rekor tak terkalahkan.

Pertahanan Midtjylland yang kerap kebobolan dalam beberapa pertandingan terakhir bisa memberikan kesempatan bagi Brøndby untuk mencetak gol. Namun, produktivitas lini depan tim tamu juga menjadi ancaman serius bagi tuan rumah.