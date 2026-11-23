JawaPos.com - AD Ceuta FC akan menghadapi tantangan berat saat menjamu UD Almería pada pekan ke-15 Segunda División 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Estadio Municipal Alfonso Murube, Selasa (24/11/2026) pukul 02.30 WIB.

Kedua tim datang dengan kondisi yang sangat berbeda. Ceuta masih terpuruk di dasar klasemen, sementara Almería tampil konsisten dan sedang bersaing di papan atas. Perbedaan performa tersebut membuat tim tamu lebih diunggulkan untuk membawa pulang tiga poin.

Berdasarkan catatan setelah 14 pertandingan, AD Ceuta FC menempati peringkat ke-22 dengan koleksi lima poin. Mereka baru meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan sudah menelan 11 kekalahan.

Produktivitas gol Ceuta juga menjadi persoalan. Mereka baru mencetak 10 gol dan telah kebobolan 32 kali. Catatan tersebut menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam memperbaiki organisasi pertahanan.

Ceuta Terpuruk, Almería Sedang Konsisten Situasi semakin sulit karena Ceuta tengah berada dalam periode negatif. Mereka menelan enam kekalahan beruntun di kompetisi Segunda División dan gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan liga terakhir.

Kemenangan 2-1 atas Poblense di Copa del Rey memang menjadi sedikit hiburan bagi Ceuta. Namun, menghadapi Almería yang sedang berada dalam performa bagus tentu membutuhkan persiapan lebih matang.

Di sisi lain, UD Almería datang dengan modal yang jauh lebih meyakinkan. Tim asuhan García Pimienta tersebut memimpin klasemen sementara dengan 32 poin dari 14 pertandingan. Mereka mencatatkan 10 kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.

Almería juga memiliki keseimbangan permainan yang cukup baik. Mereka sudah mencetak 26 gol dan baru kebobolan 11 kali. Produktivitas tersebut membuat Almería menjadi salah satu tim paling kompetitif di Segunda División musim ini.

Performa terkini mereka juga patut diperhitungkan. Almería belum terkalahkan dalam 11 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi. Bahkan, mereka berhasil mengamankan kemenangan dalam dua laga liga terakhir ketika menghadapi Girona dan FC Andorra.

Miguel de la Fuente Jadi Andalan Almería Ketajaman Miguel de la Fuente menjadi salah satu modal penting Almería. Penyerang tersebut sudah mengoleksi sembilan gol dan menjadi pencetak gol terbanyak tim.

Dukungan Sergio Arribas serta Brian Cipenga juga memberikan variasi dalam membangun serangan. Kombinasi tersebut berpotensi menjadi ancaman bagi pertahanan Ceuta yang sudah kebobolan 32 gol dalam 14 pertandingan.

Meski demikian, Almería tetap harus memperhatikan kondisi skuad. Mereka dipastikan tidak diperkuat Nico Melamed dan Rodrigo Ely karena cedera. Sementara itu, Ceuta kehilangan Edgar Sevikyan.

Dalam catatan pertemuan sebelumnya, kedua tim sama-sama pernah meraih kemenangan. Almería menang 4-2 pada Februari 2026, sedangkan Ceuta sempat mengalahkan mereka dengan skor 3-2 pada November 2025.

Prediksi Ceuta vs Almería Bermain di kandang sendiri tentu memberikan motivasi tambahan bagi Ceuta. Namun, melihat perbedaan kualitas, konsistensi, dan produktivitas kedua tim, Almería memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan pertandingan.

Ceuta diperkirakan akan berusaha memperkuat pertahanan dan mencari kesempatan melalui serangan balik. Akan tetapi, lini belakang mereka yang masih rapuh berpotensi dimanfaatkan oleh barisan penyerang tim tamu.

Almería pun diprediksi mampu mendominasi permainan dan menciptakan lebih banyak peluang. Jika mampu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan, bukan tidak mungkin mereka kembali membawa pulang kemenangan.