JawaPos.com – Manchester United kini seperti kapal besar yang kehilangan arah di tengah badai Premier League. Kekalahan telak 0-4 dari Liverpool di Anfield bukan sekadar menambah luka, tetapi juga memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi permainan Setan Merah.

Terpuruk di zona degradasi, Manchester United menghadapi persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar pergantian pelatih. Lini pertahanan yang mudah ditembus, kesalahan individu berulang, hingga mental pemain yang belum pulih menjadi pekerjaan rumah berat bagi Mauricio Pochettino. Jika tak segera dibenahi, ancaman degradasi bukan lagi sekadar bayang-bayang, melainkan kemungkinan pahit yang harus dihadapi klub raksasa Inggris tersebut.

Hasil itu membuat Manchester United tertahan di peringkat ke-19 klasemen sementara Premier League. Mereka hanya unggul satu poin dari Crystal Palace yang berada di posisi terbawah.

Namun, kekalahan dari Liverpool bukan sekadar hasil buruk dalam sebuah pertandingan. Ada persoalan mendasar yang terus berulang, mulai dari rapuhnya pertahanan, buruknya koordinasi antarpemain, minimnya kedalaman skuad, hingga mentalitas yang mudah runtuh ketika menghadapi tekanan.

Laporan The Athletic yang ditulis Cerys Jones, Thom Harris, dan Gregg Evans juga menyoroti persoalan tersebut. Salah satu kesimpulannya cukup telak: Manchester United bukan hanya kesulitan menghadapi lawan, tetapi juga kerap merugikan diri sendiri akibat kesalahan yang berulang.

Lantas, mengapa Manchester United bisa sampai terpuruk ke zona degradasi? Setidaknya ada lima persoalan besar yang harus segera diselesaikan Pochettino.

1. Pertahanan Manchester United Terlalu Mudah Ditembus Persoalan paling mendasar Manchester United musim ini adalah lini pertahanan. Jumlah gol yang bersarang di gawang mereka memperlihatkan betapa sulitnya tim tersebut menjaga organisasi permainan.

Kekalahan 0-4 dari Liverpool menjadi kali ketiga dalam sebulan terakhir Manchester United kebobolan empat gol dalam satu pertandingan. Sebelumnya, mereka juga mengalami nasib serupa ketika menghadapi Como dan Aston Villa menjelang jeda internasional November.

Lebih mengkhawatirkan lagi, Manchester United belum mampu mencatatkan clean sheet dalam 16 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Di Premier League, hanya Crystal Palace yang memiliki catatan kebobolan lebih buruk dan angka expected goals against (xGA) lebih tinggi dibandingkan Manchester United.

Masalah tersebut memperlihatkan bahwa buruknya pertahanan bukan hanya disebabkan kesalahan satu atau dua pemain. Organisasi pertahanan secara keseluruhan belum berjalan dengan baik.

Kesalahan individu juga terus berulang. Manchester United sudah melakukan lima kesalahan yang berujung gol lawan musim ini. Jumlah tersebut sama banyaknya dengan total kesalahan serupa sepanjang musim sebelumnya.

"Pertandingan ini bukan kejadian yang berdiri sendiri," tulis Jurnalis The Athletic Thom Harris dalam laporan kritisnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kekalahan dari Liverpool merupakan bagian dari masalah yang lebih besar. Manchester United belum menemukan solusi untuk menghentikan kebiasaan melakukan kesalahan di area pertahanan.

2. Kedalaman Skuad di Posisi Bek Tengah Mengkhawatirkan Manchester United sudah mengeluarkan dana besar untuk memperkuat skuad dalam lima tahun terakhir. Namun, investasi tersebut belum menghasilkan kedalaman tim yang memadai di sejumlah posisi penting.

Posisi bek tengah menjadi salah satu contoh paling nyata.

Saat menghadapi Liverpool, Pochettino memutuskan memainkan Matthijs de Ligt bersama Leny Yoro. Keputusan itu cukup mengejutkan karena De Ligt sudah tidak menjadi starter dalam pertandingan Premier League selama 357 hari.

Minimnya pengalaman bermain bersama membuat koordinasi keduanya terlihat bermasalah.

Situasi tersebut langsung dimanfaatkan Liverpool. Ketika Ronald Araujo melepaskan umpan panjang ke belakang pertahanan Manchester United, De Ligt gagal membaca pergerakan Alexander Isak. Yoro yang mencoba menutup ruang akhirnya melakukan pelanggaran dan menerima kartu merah pada menit kedelapan.

Keputusan Pochettino memainkan De Ligt juga mendapat sorotan dari analis The New York Times, Cerys Jones.

Menurut Jones, minimnya pengalaman bermain bersama dan kondisi De Ligt yang belum sepenuhnya mendapatkan ritme pertandingan langsung dihukum oleh lini serang Liverpool.

Harry Maguire kemudian dimasukkan untuk memperkuat pertahanan. Perubahan formasi menjadi lima bek membuat Manchester United sedikit lebih stabil.

Namun, hal itu sekaligus memperlihatkan keterbatasan pilihan yang dimiliki Pochettino.

Maguire memiliki kesulitan ketika harus mengawal ruang luas dalam sistem pertahanan dengan garis tinggi. Sementara itu, performa Lisandro Martinez juga belum berada dalam kondisi terbaik.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pochettino yang ingin menerapkan permainan proaktif dengan tekanan tinggi.

Tanpa bek tengah yang mampu mengantisipasi serangan balik dan menjaga ruang di belakang garis pertahanan, sistem permainan seperti itu justru berisiko menjadi bumerang.

3. Manchester United Terlalu Sering Melakukan Kesalahan Sendiri Salah satu masalah terbesar Manchester United bukan hanya kemampuan lawan dalam menciptakan peluang, tetapi juga kebiasaan mereka memberikan keuntungan kepada lawan.

Insiden kartu merah Leny Yoro menjadi contoh terbaru.

Sebenarnya, Liverpool belum sepenuhnya mendapatkan momentum ketika pertandingan baru berjalan delapan menit. Namun, kesalahan membaca situasi dan keterlambatan koordinasi pertahanan membuat Manchester United kehilangan satu pemain.

Keputusan wasit Sam Barrott mengusir Yoro memang sempat diperdebatkan. Sebagian pihak menilai sentuhan pertama Isak terlalu jauh sehingga belum tentu menghasilkan peluang gol yang jelas.

Namun, pakar perwasitan Graham Scott menilai keputusan kartu merah tersebut masih tepat berdasarkan regulasi yang berlaku.

Terlepas dari perdebatan tersebut, persoalan utamanya adalah Manchester United kembali melakukan kesalahan yang seharusnya bisa dihindari.

Bermain dengan 10 orang di Anfield membuat pekerjaan Pochettino semakin berat. Dominik Szoboszlai dan Florian Wirtz langsung memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak dua gol dalam rentang waktu tiga menit.

Cerys Jones bahkan memberikan gambaran menarik mengenai persoalan mentalitas Manchester United.

"Pochettino kini bisa melihat secara langsung betapa mengakarnya kegugupan para pemainnya, betapa mudahnya pekerjaan yang terlihat bagus di lapangan latihan berantakan ketika hari pertandingan tiba, serta bagaimana tim yang di atas kertas memiliki banyak pemain berbakat justru kesulitan menunjukkan kemampuan mereka," tulis Jones.

Jones juga menyoroti pentingnya perubahan budaya di dalam klub.

"Pochettino berulang kali berbicara tentang pentingnya budaya. Di dalamnya, dia harus menghapus budaya merusak diri sendiri yang telanjur mengakar di Manchester United."

Penilaian tersebut menjadi salah satu kritik paling tajam terhadap kondisi Setan Merah. Sebab, persoalannya bukan lagi sekadar kemampuan individu, melainkan kebiasaan kolektif yang membuat tim terus mengulangi kesalahan serupa.

4. Efek Pergantian Pelatih Belum Terlihat Pergantian pelatih biasanya menjadi salah satu cara klub mengembalikan momentum ketika performa tim mengalami penurunan.

Namun, Manchester United belum mendapatkan efek positif tersebut.

Mauricio Pochettino memulai tugasnya dengan kekalahan telak dari Liverpool. Memang, kartu merah Yoro membuat rencana permainan yang disiapkan menjadi sulit diterapkan.

Pochettino ingin Manchester United tampil berani, agresif, dan proaktif. Namun, situasi pertandingan memaksanya mengubah pendekatan menjadi lebih defensif.

Akibatnya, dia belum mendapatkan gambaran lengkap mengenai kemampuan skuadnya dalam menjalankan sistem serangan maupun pressing dalam pertandingan kompetitif.

Meski demikian, Pochettino menyadari bahwa para pemainnya membutuhkan peningkatan konsentrasi dan fokus.

"Kami harus menerima kenyataan yang ada. Kami perlu meningkatkan konsentrasi, lebih fokus, dan mengambil keputusan yang lebih baik di lapangan," beber Pochettino kepada BBC.

Dia juga meminta para pemain mengubah kekecewaan menjadi energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

"Saya mengatakan kepada para pemain bahwa untuk mengubah situasi negatif menjadi positif, kami harus melakukan upaya dua kali lebih besar. Lebih berkonsentrasi, lebih fokus, dan lebih memperhatikan segala sesuatu," sambungnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Pochettino tidak ingin menjadikan kartu merah sebagai satu-satunya alasan kekalahan.

Dia memang mempertanyakan keputusan wasit, tetapi tetap menuntut peningkatan dari para pemainnya.

5. Produktivitas Bola Mati Juga Menjadi Masalah Persoalan Manchester United ternyata tidak berhenti pada pertahanan terbuka.

Situasi bola mati juga menjadi kelemahan yang cukup mencolok.

Manchester United belum mencetak gol dari situasi bola mati di Premier League musim ini. Sebaliknya, hanya Chelsea yang memiliki pertahanan lebih rapuh dalam menghadapi situasi serupa.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tim belum mampu memaksimalkan salah satu aspek penting dalam sepak bola modern.

Ketika permainan terbuka tidak berjalan sesuai rencana, bola mati seharusnya bisa menjadi alternatif untuk menciptakan peluang dan mencetak gol.

Namun, Manchester United justru belum mampu menjadikan situasi tersebut sebagai senjata.

Dalam kompetisi seketat Premier League, kelemahan semacam ini bisa memberikan dampak besar terhadap perolehan poin.

Liverpool Memperlihatkan Seberapa Besar Jarak Kualitas Kedua Tim Kemenangan 4-0 Liverpool juga memperlihatkan perbedaan kondisi kedua klub saat ini.

Liverpool mampu mengendalikan permainan setelah unggul jumlah pemain. Alexis Mac Allister menjadi salah satu pemain penting dalam menjaga ritme dan dominasi lini tengah.

Gelandang asal Argentina tersebut kembali menunjukkan performa terbaiknya setelah menjalani musim sebelumnya yang kurang memuaskan.

Sementara itu, Rio Ngumoha menjadi kejutan menyenangkan bagi Liverpool. Pemain berusia 18 tahun tersebut tampil berani dan menjadi ancaman konstan dari sisi kiri.

Dia mencatatkan 19 sentuhan di kotak penalti, terbanyak di antara seluruh pemain dalam pertandingan tersebut, serta membukukan empat dribel.

Golnya pada menit ke-66 semakin mempertegas kontribusinya dalam kemenangan Liverpool.

Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya mampu menciptakan banyak peluang. Bahkan, menurutnya, Liverpool seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol.

"Kami menciptakan banyak peluang yang sangat jelas. Kami mungkin tiga sampai lima kali gagal menaklukkan kiper. Seharusnya kami bisa mencetak lebih dari empat gol," ujar Iraola kepada Sky Sports.

Iraola juga menegaskan bahwa Liverpool mampu mengendalikan pertandingan meski kondisi permainan berubah setelah Yoro menerima kartu merah.

"Memang situasi pertandingan berubah karena mereka bermain dengan 10 pemain hampir sepanjang pertandingan. Namun, kami tetap menjalankan tugas dengan baik, mengendalikan permainan, dan tentu menyenangkan bisa menang seperti ini dalam pertandingan sebesar ini," lanjut Iraola.

Pernyataan Iraola menunjukkan bahwa Liverpool tidak sekadar memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Mereka juga mampu menjaga intensitas permainan dan memaksimalkan kelemahan lawan.

Pochettino Pertanyakan Kartu Merah Yoro Di tengah kritik terhadap performa timnya, Pochettino juga menyampaikan keberatan terhadap keputusan wasit.

Menurutnya, insiden yang melibatkan Bryan Mbeumo dan Jeremy Jacquet sebelum kartu merah Yoro seharusnya juga ditinjau oleh VAR.

"Satu menit sebelumnya, ada insiden antara Jacquet dan Mbeumo. Kemudian, satu menit berikutnya terjadi insiden Yoro dan Isak. Sulit menerima keputusan tersebut karena menurut pandangan saya, itu merupakan pelanggaran terhadap Mbeumo dan seharusnya penalti," kata Pochettino.

Dia bahkan mempertanyakan konsistensi keputusan wasit.

"Jika insiden Yoro dianggap sebagai kartu merah, maka insiden terhadap Mbeumo juga seharusnya menjadi penalti," tambahnya.

Meski demikian, keputusan tersebut tidak mengubah kenyataan bahwa Manchester United kalah empat gol tanpa balas.

Pochettino harus segera mengalihkan perhatian kepada persoalan yang lebih mendasar, terutama bagaimana membuat pertahanan timnya kembali solid.

Apakah Manchester United Benar-Benar Bisa Terdegradasi? Posisi ke-19 tentu menjadi peringatan serius bagi Manchester United. Namun, perjalanan Premier League masih panjang dan peluang untuk memperbaiki keadaan tetap terbuka.

Persoalannya, Pochettino harus segera menemukan solusi terhadap masalah yang sudah berlangsung cukup lama.

Thom Harris memberikan peringatan paling keras mengenai masa depan Manchester United.

"Jika mereka tidak segera memperkuat lini pertahanan, jangan salah, mereka sedang berada dalam pertarungan untuk menghindari degradasi," tulis Harris.

Peringatan tersebut bukan tanpa alasan. Manchester United memiliki persoalan kedalaman skuad di jantung pertahanan, belum mampu menjaga gawang dari kebobolan, dan terlalu sering melakukan kesalahan yang berujung gol lawan.

Untuk klub yang telah mengeluarkan investasi besar selama lima tahun terakhir, kondisi tersebut menjadi gambaran buruknya perencanaan skuad.

Ujian berikutnya datang saat Manchester United menghadapi Sporting CP di Liga Champions pada Rabu (25/11). Setelah itu, mereka dijadwalkan menjamu Brentford dalam lanjutan Premier League pada 28 November.

Dua pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan bagi Pochettino untuk mulai menunjukkan perubahan.

Nama besar Manchester United memang tidak akan hilang hanya karena satu musim yang buruk. Namun, reputasi dan sejarah tidak bisa menggantikan poin di klasemen.