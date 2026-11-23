JawaPos.com - Justin Hubner mengantarkan Fortuna Sittard meraih kemenangan atas Go Ahead Eagles pada pekan ke-13 Liga Belanda 2026/2027. Bermain di De Adelaarshorst, Minggu (22/11/2026), Fortuna Sittard menang tipis dengan skor 1-0.

Danny Buijs kembali mengandalkan Justin Hubner di lini belakang. Bek Timnas Indonesia tersebut bermain selama 90 menit dan membantu timnya menjaga gawang tetap tidak kebobolan.

Sebagai bek tengah, Hubner menampilkan permainan tangguh di lini pertahanan. Melansir FotMob, pemain berusia 23 tahun itu mencatatkan 15 aksi bertahan sepanjang pertandingan.

Justin Hubner Catat 14 Sapuan Ketangguhan Hubner terlihat dari kontribusinya dalam menghalau serangan lawan. Ia mencatatkan 14 sapuan dan satu blok untuk menghentikan upaya Go Ahead Eagles.

Dari sisi duel udara, Hubner juga menunjukkan performa cukup baik. Bek Timnas Indonesia tersebut sukses memenangkan dua dari tiga duel udara yang dijalaninya.

Statistik tersebut memperlihatkan peran penting Hubner dalam menjaga pertahanan Fortuna Sittard, terutama saat menghadapi tekanan dari tuan rumah.

Justin Hubner Makin Diandalkan Fortuna Sittard Hingga pekan ke-13, Hubner terus menunjukkan peran pentingnya di skuad Fortuna Sittard. Ia selalu tampil sebagai starter dan telah mencatatkan total 1.170 menit bermain.

Kemenangan atas Go Ahead Eagles membuat Fortuna Sittard menempati peringkat ketujuh klasemen sementara Liga Belanda.

Hasil positif tersebut juga memperpanjang catatan tujuh pertandingan tanpa kekalahan Fortuna Sittard di kompetisi domestik.