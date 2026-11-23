JawaPos.com - Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone mencatatkan pencapaian bersejarah setelah membawa timnya meraih kemenangan 3-0 atas Getafe pada Senin (23/11). Hasil itu mengantarkan Diego Simeone menjadi pelatih dengan jumlah kemenangan terbanyak sepanjang sejarah La Liga.

Pelatih asal Argentina itu saat ini telah mengoleksi 345 kemenangan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Spanyol. Catatan itu membuatnya melewati rekor Luis Aragones yang sebelumnya memimpin daftar dengan 344 kemenangan.

Kemenangan atas Getafe menjadi momen istimewa bagi Simeone yang telah menangani Atletico Madrid sejak Desember 2011. Simeone mencapai rekor 345 kemenangan La Liga dari total 567 pertandingan. Catatan itu terbilang luar biasa karena Simeone membutuhkan 189 pertandingan lebih sedikit dibandingkan Aragones untuk melampaui pencapaian itu.

Aragones sebelumnya mencatatkan 344 kemenangan selama menangani sejumlah klub di La Liga, termasuk Atletico Madrid. Kemenangan terakhir Aragones di La Liga terjadi pada 2004. Lebih dari dua dekade setelah pencapaian terakhir Aragones, rekor itu resmi berpindah ke tangan Simeone.

Selama hampir 15 tahun menangani Atletico Madrid, Simeone berhasil mengubah Los Rojiblancos menjadi salah satu klub terkuat di Spanyol. Atletico mampu mengganggu dominasi Real Madrid dan Barcelona. Padahal, saat Simmeone pertama kali datang pada 2011, Atletico masih berusaha keluar dari periode sulit.

Meskipun demikian, perjalanan Simeone tidak selalu dipenuhi keberhasilan. Dua kekalahan di final Liga Champions melawan rival sekota, Real Madrid, menjadi luka paling mendalam selama masa kepelatihannya.

Atletico kalah lewat adu penalti pada final 2014. Dua tahun kemudian, mereka kembali gagal mengangkat trofi setelah kalah dalam adu penalti pada final 2016 setelah berhasil imbang hingga babak tambahan waktu.

Dalam konferensi pers usai laga kontra Getafe, Diego Simeone mengaku bahagia bisa mencatatkan rekor baru dalam perjalanan kariernya. “Ini membuat saya bahagia. Saya biasanya tidak menemukan banyak hal yang bisa membuat saya bahagia, tetapi ada pekerjaan luar biasa di balik pencapaian ini,” ujar Simeone dikutip dari Reutes.

Selain itu, Simeone juga menyinggung kritik yang selama ini diarahkan kepada gaya bermain Atletico Madrid. “Ada kritik terus-menerus yang kami hadapi. Saya tidak terlalu menghargainya, tetapi saya tetap memperhatikannya,” kata Simeone kepada stasiun televisi Spanyol, Movistar.

Simeone juga mempertanyakan anggapan bahwa Atletico merupakan tim yang hanya berfokus pada pertahanan. “Narasi bahwa kami adalah tim defensif, seolah-olah selalu bermain hanya untuk bertahan. Anda tidak mungkin memenangi 345 pertandingan hanya dengan bertahan. Apakah itu mungkin?” tuturnya.