JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On, mendapatkan kartu merah saat Willem II menghadapi FC Twente dalam lanjutan Liga Belanda 2026/2027. Nathan mengaku sempat lupa bahwa dirinya sudah mengantongi kartu kuning sehingga harus mendapatkan kartu kuning kedua.

Willem II harus menelan kekalahan 1-2 saat bertandang ke markas Twente di De Grolsch Veste, Minggu (22/11/2026). Kekalahan tersebut tak luput dari kartu merah yang didapat Nathan pada menit ke-43.

Nathan mendapat kartu kuning pada menit ke-33. Pemain Timnas Indonesia itu melakukan gestur yang tidak menunjukkan rasa hormat pada wasit menyusul pelanggaran yang dilakukan rekan setimnya, Calvin Twigt.

Nathan pun menyoroti kartu kuning pertama itu sebagai tindakan yang ceroboh. Ia mengakui seharusnya tidak membuat gestur seperti itu kepada wasit.

“Tidak pintar, tidak bisa dibenarkan. Itu sedikit karena emosi dan frustrasi. Saya merasa sampai saat itu wasit sebenarnya bisa lebih sering meniup peluit untuk kami, makanya begitu,” kata Nathan, dilansir dari BD, Senin (23/11).

“Memang tidak perlu dan tidak pintar membuat gerakan seperti itu kepada wasit. Meskipun menurut saya itu bukan gerakan besar dan saya juga tidak melakukannya tepat di depan wajahnya, atau semacamnya. Tapi saya memang sama sekali tidak seharusnya melakukan itu,” tambahnya.

Sepuluh menit berselang, Nathan menerima kartu kuning kedua setelah menjatuhkan Daan Rots. Ia mengakui pelanggaran itu dilakukan untuk menghentikan serangan balik cepat tuan rumah, tetapi ia lupa sudah mengantongi satu kartu kuning.

“Semuanya berlangsung sangat cepat, saat itu saya tidak berpikir bahwa saya sudah menerima kartu kuning. Saya memang ingin menghentikan serangan balik itu karena situasinya cukup terbuka. Kartu yang ini juga tidak pintar,” ungkap Nathan, dilansir dari BD, Senin (23/11).

Nathan baru teringat sudah mengantongi kartu kuning saat mengulurkan kaki. Ia sempat menarik kakinya, tetapi upaya itu sia-sia karena kontak sudah terjadi dan wasit tetap mengeluarkan kartu.

“Saya mengulurkan kaki, dan saat itu juga terlintas di kepala saya bahwa saya sudah kena kuning. Saya langsung menarik kaki, tetapi kontak sudah terjadi. Saya berharap wasit membiarkannya, tetapi sayangnya tidak. Itu harus diterima,” sambungnya.

Nathan sangat menyesali perbuatannya tersebut karena Willem II harus bermain dengan 10 pemain dan berujung kekalahan. Ia pun menyampaikan permohonan maafnya kepada rekan setim ketika jeda turun minum.

“Saat jeda, saya berbicara dengan beberapa rekan secara individu ketika mereka masuk. Apa yang saya katakan kepada mereka? ‘Maaf’, tentu saja. Saya juga akan melakukannya di depan seluruh grup, karena tadi belum ada momen yang pas. Kami memang sudah tidak mudah, tetapi karena saya jadi makin sulit. Saya sangat kecewa dengan hal itu,” tutur Nathan.