JawaPos.com - Pedri menyoroti permainan buruk Barcelona di menit awal meski mampu mengalahkan Villarreal di pekan ke-13 Liga Spanyol. Laga yang berakhir dengan skor 3-2 tersebut dimainkan di Camp Nou, Minggu (22/11/2026).

Di menit awal, Barcelona dibuat terkejut dengan dua gol cepat dari Villarreal. Gol tersebut dicetak Tajon Buchanan pada menit kelima dan Tani Oluwaseyi yang hanya berselang dua menit.

Pedri mengakui bahwa Barcelona bermain buruk di awal laga. Dia tidak ingin hal tersebut terjadi lagi di laga berikutnya.

"Kami memulai pertandingan dengan sangat buruk. Kami kebobolan dua gol sangat awal. Kami harus bekerja untuk menghindari pengulangan awal seperti itu karena Anda tidak bisa melakukan comeback melawan tim seperti Villarreal setiap hari," kata Pedri yang dikutip dari Mundo Deportivo, Selasa (23/11/2026).

Pada babak kedua, Barcelona mengubah cara bermainnya. Hasilnya tiga gol tercipta yang dicetak oleh Gerrard Martin, Fermin Lopez, dan gol bunuh diri Pau Navarro.

"Memang benar hari ini kami kesulitan untuk masuk ke dalam permainan. Saya pikir kami memiliki peluang di babak pertama, seperti penalti, tetapi bola tidak kunjung masuk. Di babak kedua, kami melihat Barça yang berbeda," ujar Pedri.

Gelandang timnas Spanyol tersebut juga memuji Frenkie De Jong yang bermain apik sebagai bek tengah. Pedri menyebutnya sebagai salah satu pemain top.

"Bagi saya, Frenkie adalah pemain yang luar biasa. Dia spektakuler, kelas atas. Dia bermain di mana-mana: bek sayap, bek tengah. Dia bahkan bisa bermain sebagai penjaga gawang karena kualitasnya. Terkadang dia mendapat terlalu banyak kritik, tetapi jika Anda benar-benar melihat apa yang dia lakukan, dia adalah pemain top. Dia memberi kami begitu banyak," pungkas Pedri.