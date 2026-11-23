JawaPos.com - Pelatih Barcelona Hansi Flick memuji perjuangan anak asuhnya setelah berhasil membalikkan keadaan untuk mengalahkan Villarreal dengan skor 3-2 pada Minggu (22/11).

Meskipun demikian, Flick mengaku tidak senang terhadap kepemimpinan wasit Alejandro Hernandez yang dinilai membuat sejumlah keputusan kontroversial sepanjang pertandingan.

Barcelona sempat tertinggal dua gol dalam tujuh menit pertama pertandingan di Camp Nou. Namun, Blaugrana bangkit pada babak kedua dengan mencetak tiga gol hanya dalam rentang 10 menit untuk memastikan kemenangan.

Hasil itu membuat Barcelona mengoleksi 12 kemenangan dari 13 pertandingan La Liga musim ini. Mereka juga kembali menjaga keunggulan tiga poin atas Real Madrid di puncak klasemen sementara.

Usai pertandingan, Hansi Flick secara khusus memberikan pujian kepada Pedri yang dinilai menjadi pengendali permainan Barcelona. Gelandang asal Spanyol itu berperan penting dalam meningkatkan tempo serangan sekaligus mengatur aliran bola di lini tengah.

“Pedri hari ini mungkin memainkan salah satu pertandingan terbaiknya. Bagaimana dia mengendalikan lini tengah, mengatur permainan kami, serta meningkatkan tempo dan kecepatan, semuanya luar biasa,” kata Flick dikutip dari ESPN.

Selain Pedri, Flick juga mengapresiasi kontribusi Frenkie de Jong dan Gerard Martin. De Jong kembali dimainkan di posisi bek tengah, meski posisi itu bukan peran utamanya. Menurut Flick, De Jong mampu menjalankan tugasnya dengan baik meski harus bermain di posisi yang tidak biasa.

Hansi Flick pun mengaku Barcelona tidak memulai pertandingan dengan baik. Dua kesalahan pada awal laga membuat timnya harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan.

“Ketika melihat 10 menit pertama, kami memang tidak memulai pertandingan dengan baik. Kami terlalu lama menguasai bola, melakukan dua kesalahan, dan mereka mencetak dua gol,” ujar Flick.

Meskipun demikian, Flick menilai Barcelona sebenarnya sudah mampu menciptakan sejumlah peluang pada babak pertama. Perubahan struktur permainan setelah jeda juga menjadi salah satu faktor penting yang membuat timnya berhasil membalikkan keadaan.

Meski puas, Flick tetap menyimpan kekecewaannya terhadap kepemimpinan wasit. Pelatih asal Jerman itu menyoroti sejumlah keputusan wasit, termasuk proses pemberian penalti kepada Barcelona yang harus melalui peninjauan VAR.

Flick juga mempersoalkan keputusan mengusir Fermin Lopez setelah sang pemain digantikan.

Fermin mendapatkan kartu merah akibat komentar yang disampaikannya kepada ofisial keempat ketika Anthony Gordon terjatuh dan meminta penalti.

Fermin dinilai melontarkan kata kasar kepada ofisial pada menit ke-74, padahal sang pemain sudah diganti sejak menit ke-68. Flick menilai situasi itu seharusnya dapat ditangani dengan komunikasi yang lebih baik.

“Jika hasilnya berbeda, mungkin saya tidak akan mengatakan apa pun. Namun, melihat wasit ini [Alejandro Hernandez], kami memang sudah memperkirakan keputusan seperti itu. Saya sangat puas dengan para wasit, tetapi tidak dengan wasit yang satu ini,” ujar Flick.

Hansi Flick juga mengkritik sikap asisten wasit dan ofisial keempat yang menurutnya kurang terbuka dalam berkomunikasi dengan pemain maupun staf Barcelona.

“Mereka selalu memperhatikan kami. Situasi seperti itu sebenarnya bisa ditangani dengan cara berbeda, berbicara kepada kami dan menjelaskan berbagai hal. Namun, mereka tidak mengatakan apa pun,” tambahnya.

Meski kecewa dengan keputusan wasit, Flick menegaskan bahwa Barcelona harus menjadikan situasi itu sebagai motivasi untuk meningkatkan permainan. Flick menilai respons para pemain pada babak kedua menjadi bukti karakter dan mentalitas tim.