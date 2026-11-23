JawaPos.com - Bertanding di Camp Nou pada Minggu (22/11), Barcelona mengawali laga dengan buruk setelah Villarreal mampu mengejutkan tuan rumah lewat dua gol cepat. Tajon Buchanan membuka keunggulan tim tamu setelah memanfaatkan kesalahan umpan Fermin Lopez.

Tani Oluwaseyi lalu menggandakan keunggulan Villarreal pada menit ketujuh. Penyerang asal Kanada itu berhasil memanfaatkan celah di pertahanan Barcelona setelah melewati Eric Garcia.

Barcelona sebenarnya memiliki kesempatan untuk memperkecil ketertinggalan sebelum jeda. Wasit memberikan hadiah penalti kepada tuan rumah setelah melalui tinjauan VAR. Namun, Lamine Yamal yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangan Yamal justru melebar dari sasaran.

Barcelona lalu mulai menunjukkan peningkatan permainan pada babak kedua. Gerard Martin membuka keran gol bagi tuan rumah lewat sundulan setelah menerima umpan silang Pedri pada menit ke-57.

Empat menit kemudian, giliran Fermin Lopez yang mencatatkan namanya di papan skor. Gol itu tercipta setelah kerja sama Pedri, Raphinha, dan Yamal berhasil membongkar pertahanan Villarreal. Barcelona akhirnya berbalik unggul 3-2 pada menit ke-67. Pau Navarro mencetak gol bunuh diri setelah salah mengantisipasi umpan silang Eric Garcia.

Gol itu memastikan kemenangan Barcelona setelah sebelumnya tertinggal dua gol. Menurut catatan pertandingan yang dalansir dari ESPN, pertandingan itu menjadi kali ke-24 Barcelona berhasil membalikkan keadaan untuk meraih kemenangan sejak ditangani Hansi Flick. Enam di antaranya terjadi setelah mereka tertinggal setidaknya dua gol.

Usai pertandingan, Hansi Flick menyebut Villarreal bukan lawan yang mudah dikalahkan. “Kemauan untuk bangkit dan mencetak gol sangat fantastis. Kami bermain melawan tim dengan level Liga Champions. Ini pertandingan yang luar biasa,” kata Flick.

Selain itu, Flick juga mempertimbangkan perubahan eksekutor penalti Barcelona. Pasalnya, Lamine Yamal sudah tiga kali gagal mengeksekusi penalti bersama Blaugrana sepanjang 2026. Flick membuka opsi tanggung jawab itu kepada Raphinha, tetapi peran itu masih akan didiskusikan.

“Penentunya adalah para pemain di lapangan. Mungkin saya harus mempertimbangkan untuk mengubahnya, tetapi saya belum yakin. Saya akan berbicara dengan Raphinha dan Yamal untuk melihat bagaimana kami mengaturnya ke depan,” ujar Flick.