JawaPos.com - Al Quwa Al Jawiya akan menjamu Al Gharafa dalam lanjutan matchday kelima fase liga AFC Champions League Elite 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Internasional Basra, Irak, Selasa (24/11) pukul 01.15 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen Wilayah Barat.

Al Quwa Al Jawiya yang bertindak sebagai tuan rumah tentu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah koleksi poin.

Sementara itu, Al Gharafa datang dengan misi meraih kemenangan perdana setelah melalui empat pertandingan tanpa hasil positif di kompetisi Asia.

Al Quwa Al Jawiya saat ini menempati peringkat ke-12 dengan tiga poin dari empat pertandingan.

Wakil Irak tersebut sudah mengantongi satu kemenangan dan menelan tiga kekalahan.

Mereka juga akan bermain di hadapan pendukung sendiri dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki catatan di kompetisi Asia.

Di kubu lawan, Al Gharafa justru masih terpuruk di posisi ke-16 tanpa satu pun poin.

Empat kekalahan beruntun membuat wakil Qatar tersebut berada dalam situasi sulit. Mereka sudah kebobolan 11 gol dan baru mencetak tiga gol sepanjang fase liga.

Namun, Al Gharafa tidak datang dengan modal sepenuhnya buruk. Mereka masih memiliki kemampuan untuk bangkit dalam situasi sulit.

Dari sisi permainan, Al Quwa Al Jawiya memiliki catatan penguasaan bola dan penciptaan peluang yang lebih baik di kompetisi Asia musim ini.

Mereka mencatatkan rata-rata penguasaan bola 44 persen, sedangkan Al Gharafa hanya 28 persen.

Meski demikian, lini pertahanan kedua tim masih menjadi pekerjaan rumah. Al-Gharafa memiliki rata-rata kebobolan 2,75 gol per pertandingan di ACL Elite.

Sementara Al Quwa Al Jawiya juga beberapa kali kesulitan mengantisipasi serangan cepat lawan.

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Melihat performa dan keuntungan bermain di kandang, Al Quwa Al Jawiya memiliki peluang untuk mengamankan kemenangan.

Namun, Al-Gharafa juga berpotensi memberikan perlawanan, terutama jika mampu memaksimalkan kualitas pemain depannya.

Pertandingan diperkirakan berjalan terbuka dengan peluang gol dari kedua tim. Al Quwa Al Jawiya diprediksi mampu memanfaatkan keuntungan kandang untuk meraih tiga poin.