JawaPos.com - Al Ain FC akan menghadapi Esteghlal FC pada pertandingan pekan kelima fase liga AFC Champions League Elite 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Hazza Bin Zayed, Al Ain, Uni Emirat Arab, Senin (23/11) pukul 23.00 WIB.

Al Ain memiliki modal cukup kuat untuk menghadapi pertandingan ini. Wakil Uni Emirat Arab tersebut masih memimpin klasemen sementara Wilayah Barat dengan catatan sempurna.

Dari empat pertandingan yang sudah dimainkan, Al Ain berhasil mengumpulkan 12 poin berkat empat kemenangan.

Produktivitas lini serang menjadi salah satu kekuatan utama Al Ain musim ini.

Mereka sudah mencetak 14 gol dan hanya kebobolan tiga kali. Catatan tersebut menunjukkan keseimbangan permainan yang cukup baik, baik ketika menyerang maupun bertahan.

Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi keuntungan tambahan bagi Al Ain.

Mereka diperkirakan akan mengambil inisiatif serangan sejak menit awal dengan mengandalkan kombinasi permainan cepat dan tekanan dari lini depan.

Namun, Esteghlal bukan lawan yang bisa dianggap mudah.

Klub asal Iran tersebut menempati peringkat ketiga klasemen sementara Wilayah Barat dengan koleksi sembilan poin dari empat pertandingan.

Esteghlal mencatatkan tiga kemenangan dan satu kekalahan. Mereka juga memiliki pertahanan yang cukup disiplin setelah hanya kebobolan tiga gol sejauh ini.

Menariknya, Esteghlal memiliki waktu persiapan lebih panjang dibandingkan tuan rumah.

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Pertandingan terakhir mereka berlangsung pada 7 November 2026 ketika bermain imbang 2-2 melawan Esteghlal Khuzestan di kompetisi domestik.

Kondisi tersebut bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi tim tamu, terutama dalam menjaga kebugaran pemain.

Esteghlal kemungkinan akan mencoba meredam agresivitas Al Ain melalui organisasi pertahanan yang rapat dan mengandalkan serangan balik.

Jika melihat catatan pertemuan kedua tim, Esteghlal sebenarnya memiliki rekor lebih baik.

Dari delapan pertemuan sebelumnya, klub Iran tersebut meraih empat kemenangan, sedangkan Al Ain hanya menang sekali. Tiga pertandingan lainnya berakhir imbang.

Meski demikian, performa terkini menunjukkan Al Ain berada dalam kondisi lebih meyakinkan.

Produktivitas gol dan keuntungan bermain di kandang membuat mereka lebih difavoritkan.

Pertandingan diperkirakan berjalan cukup ketat. Esteghlal berpeluang memberikan perlawanan, tetapi Al Ain memiliki kualitas serangan yang bisa menjadi pembeda.