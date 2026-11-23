JawaPos.com - Persaingan di Liga Champions Elite AFC 2026/2027 Wilayah Barat kembali berlanjut. Al Shamal SC akan menjamu Al Ahli Saudi FC pada matchday kelima, Senin (23/11) malam.

Pertandingan Al Shamal vs Al Ahli Saudi dijadwalkan berlangsung di Stadion Al Bayt, Qatar, mulai pukul 23.00 WIB. Kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk memperbesar peluang lolos ke fase gugur.

Al Ahli Saudi datang dengan posisi lebih baik.

Hingga menjelang pertandingan, klub asal Arab Saudi tersebut menempati peringkat keenam klasemen sementara dengan koleksi delapan poin dari empat pertandingan.

Sementara itu, Al Shamal berada di posisi kedelapan dengan lima poin. Selisih tiga angka membuat pertandingan ini cukup penting bagi kedua tim dalam persaingan Wilayah Barat.

Dari catatan lima pertandingan terakhir, Al Ahli Saudi memiliki modal lebih meyakinkan dengan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

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Hasil tersebut tentu menjadi tambahan kepercayaan diri bagi tim berjuluk The Royals. Selain itu, Al Ahli juga belum terkalahkan dalam empat pertandingan fase liga ACL Elite musim ini.

Meski demikian, Al Shamal bukan lawan yang bisa dianggap enteng.

Klub asal Qatar tersebut pernah memberikan kejutan dengan mengalahkan Al Hilal 3-1 dan menahan imbang Al Ittihad 1-1 di kompetisi yang sama.

Kehadiran Riyad Mahrez menjadi salah satu kekuatan menarik dari kubu tuan rumah.

Mantan pemain Al Ahli itu akan menjadi tumpuan Al Shamal bersama Baghdad Bounedjah untuk mengancam pertahanan lawan.

Di sisi lain, Al Ahli memiliki sejumlah pemain berkualitas di lini depan.

Ivan Toney diperkirakan menjadi ancaman utama bagi pertahanan Al Shamal, dengan dukungan kreativitas Galeno dan pemain-pemain lainnya.

Secara permainan, Al Ahli diprediksi lebih banyak menguasai bola dan mencoba menekan sejak awal pertandingan.

Kedalaman skuad serta pengalaman bermain di level Asia menjadi modal penting bagi tim tamu.

Namun, Al Shamal berpeluang memanfaatkan dukungan publik sendiri dan mencoba mencuri kesempatan melalui serangan balik.

Apalagi, mereka sudah membuktikan mampu menyulitkan sejumlah klub besar Arab Saudi.

Melihat kualitas pemain, posisi klasemen, serta performa terkini, Al Ahli Saudi lebih layak diunggulkan.

Meski begitu, pertandingan diperkirakan tidak berjalan mudah bagi tim tamu.