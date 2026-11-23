JawaPos.com - Al Ittihad akan menjamu wakil Uzbekistan Pakhtakor Tashkent pada pertandingan pekan kelima fase liga Liga Champions Elite AFC 2026/2027.

Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, Selasa (24/11) pukul 01.15 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Al-Ittihad untuk memperbaiki posisinya di klasemen Wilayah Barat.

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Tim asal Arab Saudi tersebut saat ini menempati peringkat ke-10 dengan koleksi empat poin.

Sementara itu, Pakhtakor berada di posisi ke-14 dengan dua poin. Kedua tim masih berada di luar zona delapan besar yang menjadi batas untuk melaju ke babak berikutnya.

Al Ittihad datang dengan motivasi bangkit setelah menelan kekalahan telak 1-4 dari Al-Ain pada pertandingan sebelumnya di kompetisi Asia.

Meski demikian, performa Al-Ittihad dalam kompetisi domestik terbilang cukup baik. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Di sisi lain, Pakhtakor juga belum menunjukkan performa yang konsisten. Mereka baru saja kalah 1-2 dari Lokomotiv Tashkent di kompetisi domestik pada 20 November 2026.

Sebelumnya, wakil Uzbekistan tersebut juga harus mengakui keunggulan Al Nassr dengan skor 2-6 di Liga Champions Elit AFC.

Catatan tandang Pakhtakor di kompetisi Asia juga kurang meyakinkan. Mereka belum meraih kemenangan dalam enam pertandingan tandang terakhir, dengan rincian tiga kali imbang dan tiga kali kalah.

Dari catatan pertemuan, Al Ittihad memiliki keunggulan atas Pakhtakor.

Dalam empat pertemuan sebelumnya di kompetisi Asia, Al-Ittihad belum pernah kalah dengan catatan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Melihat kualitas pemain, performa terkini, serta rekor pertemuan kedua tim, Al-Ittihad memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan.

Al-Ittihad diprediksi mampu mengamankan tiga poin di kandang dengan perkiraan skor 3-1.