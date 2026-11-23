Al Wasl siap mengejutkan Tractor SC dalam lanjutan AFC Champions League. (Al Wasl) JawaPos.com - Pertandingan Tractor S.C. melawan Al Wasl FC pada lanjutan fase liga Wilayah Barat Liga Champions Elit AFC 2026/2027 diprediksi berlangsung menarik. Kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Laga Tractor vs Al Wasl dijadwalkan berlangsung pada Senin (23/11/2026) pukul 23.00 WIB di Sultan Qaboos Sports Complex, Muskat, Oman. Meski berstatus sebagai tuan rumah, Tractor tidak bisa mendapatkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri karena pertandingan digelar di tempat netral.

Tractor datang dengan situasi yang belum ideal di kompetisi Asia. Klub asal Iran tersebut masih berada di peringkat ke-13 klasemen sementara dengan koleksi dua poin dari empat pertandingan. Mereka juga belum berhasil meraih kemenangan sepanjang fase liga musim ini.

Sementara itu, Al Wasl menempati posisi ke-11 dengan tiga poin dari tiga pertandingan. Wakil Uni Emirat Arab tersebut memiliki produktivitas gol lebih baik dibandingkan Tractor, meski masih menyimpan persoalan di sektor pertahanan.

Dari catatan lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, kedua tim sebenarnya memiliki modal yang cukup berimbang. Tractor mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Sedangkan Al Wasl meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan.

Salah satu kekuatan Al Wasl terletak pada ketajaman lini depannya. Kehadiran Mehdi Taremi, Nicolas Gimenez, dan Serginho memberikan variasi serangan yang bisa merepotkan pertahanan lawan.

Al Wasl juga memiliki modal positif setelah mengalahkan Al-Quwa Al-Jawiya dengan skor 4-3 pada pertandingan sebelumnya di Liga Champions Elit AFC. Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan mereka dalam menciptakan peluang dan mencetak gol.

Namun, produktivitas tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pertahanan yang solid. Al Wasl sudah kebobolan delapan gol dari tiga pertandingan di kompetisi ini. Catatan tersebut bisa menjadi celah yang dimanfaatkan Tractor.

Di sisi lain, Tractor mempunyai modal cukup baik dari kompetisi domestik. Mereka baru saja mencatatkan dua kemenangan tanpa kebobolan atas Sanat Naft dan Kheybar Khorramabad. Soliditas pertahanan ini diharapkan bisa menjadi bekal menghadapi agresivitas Al Wasl.

Tractor kemungkinan akan bermain lebih disiplin dengan mengandalkan serangan balik cepat. Sementara Al Wasl diperkirakan mengambil inisiatif menyerang dan berusaha menguasai jalannya pertandingan.

Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen. Al Wasl sedikit lebih diunggulkan berkat produktivitas lini depan, tetapi kelemahan pertahanan mereka membuat Tractor tetap memiliki peluang mencuri hasil positif.

Jika mampu memanfaatkan ruang di lini belakang lawan, Tractor berpotensi memberikan perlawanan sengit. Meski demikian, Al Wasl diprediksi mempunyai peluang lebih besar untuk membawa pulang kemenangan.