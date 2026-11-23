JawaPos.com – Levante akan menjamu Elche dalam lanjutan pekan ke-13 La Liga 2026/2027. Pertandingan dua tim penghuni papan bawah klasemen ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Ciutat de Valencia, Selasa (24/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka. Levante yang bertindak sebagai tuan rumah saat ini berada di peringkat ke-18 dengan koleksi 11 poin. Sementara itu, Elche membuntuti tepat di bawahnya, yakni posisi ke-19 dengan raihan 10 poin.

Situasi tersebut membuat pertandingan ini cukup penting bagi kedua kesebelasan. Tambahan tiga poin bisa menjadi modal berharga untuk menjauh dari zona degradasi, sekaligus memperbaiki kepercayaan diri menghadapi pertandingan berikutnya.

Levante memang memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, performa Elche ketika menjalani pertandingan tandang patut menjadi perhatian tuan rumah.

Tim berjuluk Los Franjiverdes tersebut tercatat tidak terkalahkan dalam lima dari enam pertandingan tandang La Liga musim ini. Rinciannya, Elche berhasil meraih dua kemenangan dan tiga hasil imbang.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa Elche bukan lawan yang mudah ditaklukkan ketika bermain di luar kandang. Mereka memiliki kemampuan untuk mencuri poin meskipun harus menghadapi tekanan dari suporter tuan rumah.

Sebaliknya, Levante justru sedang mengalami periode kurang baik. Tim berjuluk Granotes itu hanya mendapatkan satu poin dari tiga pertandingan liga terakhir sebelum jeda internasional.

Masalah lain yang perlu segera dibenahi adalah produktivitas gol. Levante gagal mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir melawan Atletico Madrid dan Celta Vigo.

Kondisi tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Luís Castro. Levante membutuhkan permainan yang lebih efektif, terutama dalam memanfaatkan peluang di depan gawang lawan.

Di kubu Elche, pelatih Martin Anselmi juga memiliki target untuk membawa pulang kemenangan. Pertandingan melawan Levante menjadi kesempatan bagi timnya untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Meski demikian, Elche masih perlu meningkatkan efektivitas serangan. Mereka sebelumnya menelan kekalahan beruntun dari Valencia dan Real Betis.

Kabar baik datang dari kondisi skuad. Thomas Lemar dan Buba Sangare sudah kembali tersedia setelah pulih dari masalah kebugaran. Kehadiran Lemar berpotensi memberikan tambahan kreativitas di lini tengah dan membantu membangun serangan.

Namun, Elche diperkirakan belum bisa diperkuat Marc Aguado, Adam Boayar, dan Yago Santiago yang masih mengalami masalah kebugaran. Sementara itu, Levante mendapatkan tambahan kekuatan dengan kembalinya Manu Sanchez setelah pulih dari cedera hamstring.

Untuk susunan pemain, Levante diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Ryan sebagai penjaga gawang. Lini belakang diisi Pérez, Mandi, Dela, dan Sánchez. Olasagasti serta Requena akan mengisi posisi gelandang bertahan, sedangkan Brugui, Romero, dan Thiago mendukung Etta Eyong sebagai penyerang utama.

Elche kemungkinan juga menggunakan formasi 4-2-3-1. Dituro diprediksi mengawal gawang, dengan Sangaré, Chust, Redondo, dan Revivo di lini pertahanan. Villar dan Morcillo menjadi gelandang tengah, sementara Cepeda, Lemar, dan Valera mendukung Fer Nino di lini depan.

Melihat kondisi kedua tim, pertandingan diperkirakan berlangsung cukup ketat. Levante memiliki keuntungan kandang, tetapi Elche datang dengan catatan tandang yang lebih meyakinkan.

Sports Mole dan Forebet sama-sama memprediksi pertandingan berakhir imbang 1-1. Sementara Football Whispers lebih menjagokan Elche menang tipis dengan skor 1-0.

Dengan kebutuhan poin yang sama besar, kedua tim diperkirakan bermain hati-hati. Levante berpeluang memanfaatkan dukungan suporter, tetapi Elche memiliki modal untuk memberikan perlawanan.