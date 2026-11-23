JawaPos.com - Monza akan menjamu Fiorentina dalam pertandingan pekan ke-12 Serie A Liga Italia 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di markas Monza pada Selasa, 24 November 2026, pukul 02.45 WIB.

Kedua tim datang dengan kondisi yang berbeda. Monza sedang berada dalam periode sulit setelah menelan empat kekalahan secara beruntun. Hasil tersebut membuat mereka semakin dekat dengan zona degradasi dan membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Sementara itu, Fiorentina mulai memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan. La Viola memiliki peluang untuk melanjutkan momentum positif sekaligus membawa pulang tiga poin dari lawatan kali ini.

Meski demikian, pertandingan diperkirakan tidak akan berjalan mudah bagi tim tamu. Monza tentu tidak ingin kembali kehilangan poin, terlebih mereka bermain di hadapan pendukung sendiri.

Jika melihat catatan pertemuan kedua tim, pertandingan ini berpotensi berlangsung cukup terbuka. Monza memiliki sejumlah pemain yang bisa memberikan ancaman, terutama melalui ketajaman lini depan mereka.

Dalam enam pertemuan terakhir, kedua kesebelasan mencatatkan hasil yang cukup berimbang. Monza berhasil meraih dua kemenangan, Fiorentina juga mengamankan dua kemenangan, sedangkan dua pertandingan lainnya berakhir imbang.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 13 Januari 2025. Saat itu, Monza berhasil mengalahkan Fiorentina dengan skor 2-1.

Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 ketika bertemu pada September 2024. Fiorentina juga sempat mengamankan kemenangan 2-1 pada Mei 2024.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Monza bukan lawan yang bisa dianggap remeh oleh Fiorentina. Meski secara kondisi terkini tim tamu lebih menjanjikan, tuan rumah tetap memiliki peluang memberikan kejutan.

Dari sisi komposisi pemain, Monza mendapatkan kabar cukup baik terkait kondisi beberapa pemain penting. Arthur Atta dikabarkan berpeluang kembali setelah absen dalam enam pertandingan terakhir.

Kapten Matteo Pessina juga sudah kembali menjalani latihan penuh selama jeda kompetisi. Kehadirannya bisa memberikan tambahan kekuatan di lini tengah Monza.

Selain itu, Michael Folorunsho juga mulai pulih dari masalah betis. Namun, Yvan Maye dan Jay Robinson masih diragukan tampil dalam pertandingan ini.

Monza kemungkinan akan mengandalkan Gustavo Varela sebagai tumpuan utama di lini depan. Penyerang tersebut tampil cukup produktif dengan mencetak sembilan gol dari sepuluh pertandingan Serie A musim ini.

Jumlah tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran Varela dalam produktivitas gol Monza. Ketajamannya akan kembali dibutuhkan untuk membongkar pertahanan Fiorentina.

Di kubu Fiorentina, kondisi beberapa pemain masih menjadi perhatian. Fabiano Parisi dan Marin Pongracic dipastikan belum bisa tampil karena mengalami cedera.

Alieu Njie juga mengalami masalah ringan pada bagian paha setelah kembali dari tugas bersama tim nasional Swedia. Kondisinya akan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum pertandingan dimulai.

Meski menghadapi sejumlah kendala, Fiorentina masih memiliki pilihan pemain yang cukup menarik di lini serang. Mateo Pellegrino dan Franco Mastantuono masing-masing telah mengoleksi empat gol musim ini.

Keduanya berpotensi menjadi ancaman bagi pertahanan Monza. Fiorentina juga bisa memanfaatkan kecepatan pemain sayap untuk menciptakan peluang melalui serangan balik.

Berdasarkan perkiraan susunan pemain, Monza kemungkinan menggunakan formasi tiga bek dengan Tornqvist sebagai penjaga gawang. Kouadio, Goglichidze, dan Lucchesi diperkirakan mengisi lini pertahanan.

Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, dan Mangas akan mengisi sektor tengah. Sementara Mota, Robinson, dan Gustavo Varela berpeluang menjadi andalan di lini depan.

Fiorentina diprediksi turun dengan De Gea di bawah mistar. Jimenez, Dragusin, Viery, dan Mario mengisi barisan pertahanan.

Sektor tengah kemungkinan dipercayakan kepada Ndour, Fagioli, dan Oulai. Sementara Mastantuono, Pellegrino, serta Gnonto diperkirakan menjadi pilihan di lini serang.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki situasi masing-masing. Monza membutuhkan kemenangan untuk keluar dari tekanan, sedangkan Fiorentina ingin menjaga tren kebangkitan mereka.

Melihat kondisi kedua kesebelasan, Fiorentina sedikit lebih diunggulkan. Kualitas lini serang dan momentum yang mulai membaik bisa menjadi modal penting bagi tim tamu.

Monza tetap berpotensi mencetak gol, terutama jika Gustavo Varela kembali menemukan ruang di pertahanan lawan. Namun, Fiorentina diperkirakan memiliki kemampuan lebih baik untuk memanfaatkan celah di lini belakang tuan rumah.