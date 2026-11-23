JawaPos.com – Brentford akan menjamu Everton dalam lanjutan pekan ke-11 Liga Inggris 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Gtech Community Stadium pada Selasa, 24 November 2026, pukul 03.00 WIB.

Kedua tim datang dengan kondisi yang cukup berbeda menjelang pertemuan tersebut. Brentford berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah menelan kekalahan dari Brighton sebelum jeda internasional. Sementara itu, Everton memiliki modal positif setelah berhasil mengalahkan Coventry City pada pertandingan terakhirnya.

Laga ini juga cukup penting bagi kedua tim dalam persaingan papan tengah klasemen sementara Liga Inggris. Everton saat ini berada dua peringkat di atas Brentford dengan keunggulan dua poin.

Artinya, kemenangan akan memberikan keuntungan tersendiri bagi tim yang berhasil mengamankan tiga poin. Brentford tentu ingin memanfaatkan status tuan rumah untuk memperbaiki posisi, sedangkan Everton berpeluang memperlebar jarak dari pesaingnya.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi Brentford. Namun, mereka tetap harus berhati-hati menghadapi Everton yang belakangan menunjukkan performa cukup menjanjikan.

Jika melihat catatan pertemuan kedua tim, pertandingan ini berpotensi berlangsung ketat. Dalam lima pertemuan terakhir sejak April 2024, Brentford dan Everton sama-sama memiliki hasil yang cukup berimbang.

Everton sempat meraih kemenangan tipis 1-0 pada April 2024. Kedua tim kemudian bermain imbang tanpa gol pada November 2024, sebelum kembali berbagi poin dengan skor 1-1 pada Februari 2025.

Brentford sempat memberikan kejutan dengan kemenangan 4-2 ketika bertandang ke markas Everton pada Januari 2026. Namun, pertemuan berikutnya di Gtech Community Stadium pada April 2026 kembali berakhir imbang 2-2.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa pertemuan kedua kesebelasan kerap menghadirkan pertandingan yang sulit diprediksi.

Dari kubu tuan rumah, Brentford masih memiliki sejumlah persoalan terkait kondisi pemain. Aaron Hickey dan Nathan Collins menjadi dua nama yang dipastikan masuk daftar pemain cedera. Hickey mengalami masalah pada paha, sedangkan Collins mengalami cedera lutut.

Selain keduanya, Rico Henry, Kaye Furo, Antoni Milambo, dan Josh Dasilva juga masih berada dalam daftar pemain yang harus menepi.

Kondisi tersebut membuat Brentford perlu memaksimalkan pemain yang tersedia, terutama untuk menjaga keseimbangan permainan di lini belakang.

Di sektor serangan, absennya Thiago menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Brentford diperkirakan akan mengandalkan Callum Wilson sebagai ujung tombak sejak menit pertama.

Wilson berpeluang mendapatkan dukungan dari Kevin Schade dan Keane Lewis-Potter. Sementara itu, Fabio Carvalho juga berpotensi kembali memperkuat lini serang setelah menyelesaikan masa pemulihan cedera.

Pelatih Brentford tentu berharap komposisi tersebut mampu memberikan ancaman bagi pertahanan Everton.

Sementara itu, Everton datang dengan kondisi skuad yang relatif lebih baik. Mereka diperkirakan bisa menurunkan kekuatan terbaik setelah tidak memiliki pemain yang masuk daftar cedera.

Jack Grealish juga berpeluang kembali masuk skuad setelah sebelumnya sempat mendapatkan sanksi internal klub akibat masalah disiplin.

Meski demikian, Grealish diperkirakan belum langsung menjadi pilihan utama. Everton kemungkinan tetap mempertahankan Tyler Dibling dan Tyrique George untuk mengisi posisi sayap.

Di lini depan, Thierno Barry diprediksi menjadi andalan sebagai penyerang tengah. Ia akan mendapatkan dukungan dari Kiernan Dewsbury-Hall yang beroperasi di belakangnya.

Everton juga memiliki kekuatan di lini tengah melalui James Garner dan Armstrong. Kombinasi tersebut diharapkan mampu mengimbangi permainan Brentford sekaligus membantu tim membangun serangan.

Berdasarkan perkiraan susunan pemain, Brentford kemungkinan menurunkan Kelleher; Kayode, Van den Berg, Ajer, Diouf; Yarmoliuk, Janelt, Jensen; Schade, Wilson, dan Lewis-Potter.

Sementara Everton diprediksi bermain dengan Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Dibling, Dewsbury-Hall, George, dan Barry.

Melihat kondisi kedua tim, Everton memiliki keuntungan dari segi ketersediaan pemain. Namun, Brentford tetap mempunyai peluang untuk meraih hasil positif karena bermain di kandang sendiri.

Pertandingan diperkirakan berjalan cukup seimbang. Brentford kemungkinan akan mencoba mengambil inisiatif serangan, sedangkan Everton bisa memanfaatkan ruang melalui serangan balik dan kecepatan pemain sayapnya.

Dengan melihat catatan pertemuan serta kondisi terkini kedua kesebelasan, hasil imbang menjadi salah satu kemungkinan yang cukup masuk akal.

Brentford diprediksi mampu memberikan perlawanan, tetapi Everton juga memiliki kualitas untuk mencuri poin di Gtech Community Stadium.