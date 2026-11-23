JawaPos.com - Al Shamal akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Al Ahli dalam lanjutan AFC Champions League (ACL) Elite 2026/2027 wilayah Barat. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Al Bayt, Al Khow, Qatar, Senin (23/11/2026) pukul 23.00 WIB.

Kedua tim sama-sama mengusung misi kemenangan dalam pertandingan tersebut. Keduanya membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus memperbesar peluang lolos ke babak berikutnya.

Al Shamal saat ini menempati posisi kedelapan klasemen sementara dengan lima poin dari empat pertandingan. Sementara Al Ahli di urutan keenam dengan mengoleksi delapan poin.

Al Shamal sejauh ini sudah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan klub-klub besar Asia. Salah satu pencapaian terbaik mereka adalah ketika berhasil mengalahkan wakil Arab Saudi, Al Hilal, dengan skor 3-1 pada matchday ketiga.

Hasil tersebut menjadi bukti bahwa Al Shamal tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebelumnya, mereka juga berhasil menahan imbang Al Ittihad dengan skor 1-1 serta bermain imbang tanpa gol melawan Tractor FC.

Meski demikian, performa Al Shamal belum sepenuhnya konsisten. Mereka harus mengakui keunggulan Esteghlal dengan skor 0-1 pada pertandingan sebelumnya, sehingga kemenangan atas Al Ahli menjadi target penting untuk kembali ke jalur positif.

Sementara itu, Al Ahli datang dengan status sebagai juara bertahan AFC Champions League Elite. Klub asal Arab Saudi tersebut berhasil menjuarai kompetisi edisi sebelumnya dan kini berusaha mempertahankan dominasinya di level Asia.

Performa Al Ahli pada fase liga musim ini juga cukup menjanjikan. Dari empat pertandingan yang sudah dimainkan, mereka belum tersentuh kekalahan dengan catatan dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Menariknya, Al Ahli juga memiliki catatan impresif ketika menghadapi klub-klub asal Qatar di AFC Champions League Elite. Skuad The Royals tercatat tidak terkalahkan dalam 13 pertandingan terakhir melawan wakil Qatar dengan rincian sembilan kemenangan dan empat hasil imbang.

Catatan tersebut tentu menjadi modal berharga bagi Al Ahli untuk menghadapi Al Shamal. Meski bermain di kandang lawan, pengalaman dan kualitas skuad yang dimiliki The Royals itu bisa menjadi pembeda.

Prediksi Al Shamal vs Al Ahli Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup ketat karena Al Shamal juga membutuhkan kemenangan untuk menyamai perolehan poin Al Ahli. Namun, meredam permainan The Royals juga bukan perkara mudah.

Apalagi, Al Ahli memiliki pengalaman menghadapi tekanan dalam pertandingan besar. Dengan status sebagai juara bertahan dan catatan belum terkalahkan di fase liga, mereka berpeluang mengendalikan permainan sekaligus memanfaatkan celah di lini pertahanan tuan rumah.

Al Ahli berpeluang membawa pulang tiga poin dari Al Khor. Al Shamal tetap memiliki kesempatan memberikan kejutan, tetapi tim tamu diprediksi memiliki kualitas yang cukup untuk mengatasi perlawanan tuan rumah.