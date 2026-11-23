JawaPos.com - Maarten Paes sukses membawa Ajax meraih kemenangan melawan ADO Den Haag di pekan ke-13 Liga Belanda. Laga yang berakhir dengan skor 3-0 tersebut dimainkan di Johan Cruijff Arena, Minggu (22/11/2026).

Setelah selalu mengandalkan Marc-Andre ter Stegen sebagai kiper utama, Míchel Sanchez akhirnya kembali memainkan Maarten Paes. Dia menjadi kiper utama dan bermain selama 90 menit.

Kiper Timnas Indonesia tersebut tidak banyak melakukan aksi penyelamatan. Melansir Fotmob, Maarten Paes tercatat melakukan satu penyelamatan pada menit ke-77.

Selain itu, dari sisi distribusi bola, Paes juga melakukan tugasnya dengan baik. Dia memiliki 25 dari 26 umpan sukses dan melakukan tiga dari empat umpan panjang akurat.

Usai laga tersebut, Paes menuliskan perasaan bahagianya di sosial media. Kiper 28 tahun tersebut sangat senang bisa membantu Ajax meraih kemenangan dan mencatatkan clean sheet.

"Selamat Hari Minggu! Kemenangan hebat dan clean sheet," tulis pesan singkat Maarten Paes di Instagram, Senin (23/11/2026).

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Bagi Paes, itu adalah cleansheet pertamanya di Liga Belanda musim ini. Tentu, hal tersebut sangat berarti ditengah minimnya menit bermainnya, setelah hanya bermain dalam dua pertandingan di Liga Belanda.