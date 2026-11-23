JawaPos.com - Al Ain akan menghadapi Esteghlal dalam lanjutan AFC Champions League (ACL) Elite 2026/2027 wilayah Barat. Klub asal Uni Emirat Arab itu berpeluang melanjutkan tren positif sekaligus membidik kemenangan kelima secara beruntun di ajang tersebut.

Al Ain akan menjamu Esteghlal di Hazza Bin Zayed Stadium, Al Ain, Uni Emirat Arab, Senin (23/11/2026) pukul 23.00 WIB. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbesar peluang lolos ke babak berikutnya.

Al Ain memiliki modal kuat untuk menantang Esteghlal. Klub berjuluk The Leader itu tampil impresif sejak awal kompetisi dan berhasil menyapu bersih empat pertandingan awal dengan kemenangan.

Catatan impresif tersebut membawa Al Ain kini memimpin klasemen sementara fase liga ACL Elite dengan koleksi 12 poin. Mereka unggul tiga angka atas Esteghlal yang berada di posisi ketiga, tepat di bawah Al Hilal.

Dominasi dalam empat laga awal tentu membuat Al Ain semakin percaya diri untuk melanjutkan tren positifnya. Apalagi, tim asuhan Vladimir Ivic itu akan bermain di Hazza Bin Zayed Stadium yang menjadi keuntungan tersendiri bagi skuad The Leader.

Meski demikian, Esteghlal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Klub asal Iran itu juga memiliki ambisi besar untuk mencuri poin demi menjaga persaingan di papan atas klasemen sementara ACL Elite wilayah Barat.

Esteghlal datang dengan modal kebangkitan setelah sempat menelan kekalahan pada matchday ketiga. Mereka kemudian berhasil bangkit dengan mengalahkan Al Shamal dengan skor tipis 1-0 pada Sabtu (7/11) lalu.

Kemenangan tersebut menambah kepercayaan diri Esteghlal untuk melanjutkan tren positifnya di fase liga. Terlebih, kemenangan atas Al Ain akan membuat mereka menyamai poin yang dimiliki sang calon lawan di puncak klasemen.

Situasi tersebut tentu menjadi motivasi tambahan bagi skuad Esteghlal untuk memberikan perlawanan maksimal dalam pertandingan tandang tersebut.

Prediksi Al Ain vs Esteghlal Al Ain tetap lebih diunggulkan jika melihat konsistensi performa mereka di kompetisi musim ini. Keunggulan bermain di kandang sendiri serta catatan empat kemenangan beruntun menjadi modal penting untuk mengamankan tiga poin.

Esteghlal kemungkinan akan berusaha memberikan tekanan melalui permainan kolektif dan memanfaatkan setiap peluang yang didapat. Akan tetapi, mereka harus mampu menjaga kedisiplinan lini belakang jika tak ingin kecolongan oleh tuan rumah.

Pertandingan pun diprediksi akan berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama mengusung misi kemenangan. Namun, Al Ain memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan. Dukungan publik sendiri juga bisa menjadi faktor tambahan bagi tuan rumah untuk mempertahankan rekor sempurna mereka.