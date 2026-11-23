JawaPos.com - Pelatih Manchester United Mauricio Pochettino, mempertanyakan keputusan wasit yang mengusir Leny Yoro dalam pertandingan melawan Liverpool pada pekan ke-11 Premier League, Minggu (22/11).

Mauricio Pochettino menilai bek muda itu tidak seharusnya menerima kartu merah setelah melakukan pelanggaran terhadap Alexander Isak pada awal pertandingan.

Manchester United menghadapi situasi sulit ketika pertandingan baru berjalan delapan menit di Anfield.

Wasit Sam Barrott mengusir Leny Yoro yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap Alexander Isak yang berpeluang mencetak gol.

Keputusan itu membuat Manchester United harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain dan mengakhiri laga dengan kekalahan telak 0-4.

Dalam konferensi pers usai pertandingan, Pochettino mengaku tidak sepakat dengan keputusan wasit.

Sang pelatih menilai Isak belum sepenuhnya menguasai bola ketika Yoro melakukan kontak dengannya.

Menurut Pochettino, situasi itu tidak menunjukkan adanya upaya Yoro untuk menjatuhkan Isak secara sengaja.

“Saya hanya berbicara untuk mengucapkan selamat tinggal dan menyampaikan rasa hormat kepada wasit. Tentu saja, saya tidak setuju karena menurut saya, dalam situasi dengan Isak, bola belum berada dalam kendalinya,” ujar Pochettino dikutip dari situs resmi klub.

Pochettino menjelaskan bahwa Yoro sedang berlari mengikuti pergerakan Isak.

Namun, kontrol bola penyerang Liverpool itu tidak sempurna sehingga situasinya masih memungkinkan untuk diantisipasi oleh penjaga gawang Manchester United.

Mauricio juga membandingkan keputusan itu dengan insiden yang melibatkan Bryan Mbeumo dan Jeremy Jacquet sebelum kartu merah Yoro diberikan.

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Pochettino menilai Manchester United seharusnya mendapatkan penalti setelah Mbeumo dijatuhkan dalam situasi itu.

“Jika Anda membandingkannya dengan situasi Jeremy Jacquet dan Bryan Mbeumo satu setengah atau dua menit sebelumnya, bagaimana kita bisa membicarakan pertandingan ini sekarang?" tutur Mauricio Pochettino.

"Saya merasa kami dihukum dengan sangat buruk, sementara mereka tidak mendapatkan hukuman yang sama,” lanjut dia.

Meskipun demikian, pelatih anyar Manchester United itu menegaskan tidak ingin menjadikan keputusan wasit sebagai satu-satunya alasan kekalahan timnya.

Pochettino menyadari masih banyak aspek permainan yang harus diperbaiki, termasuk keseimbangan antarlini.

Mauricio Pochettino juga mengaku bertanggung jawab atas empat gol yang bersarang di gawang Manchester United.

Namun, Pochettino meminta agar hasil itu dilihat berdasarkan situasi pertandingan, terutama karena timnya harus bermain lebih dari 80 menit dengan 10 pemain di Anfield.

“Ya, kami kebobolan empat gol hari ini, tetapi saya hanya ingin membicarakan situasi pertandingan hari ini. Saya tidak berada di sini sebelumnya. Saya bertanggung jawab atas pertandingan hari ini dan kami kebobolan empat gol dengan 10 pemain,” ujar Pochettino.

Ketika ditanya apakah memperbaiki pertahanan menjadi prioritas utama, Pochettino menegaskan bahwa persoalan Manchester United tidak hanya terletak pada barisan belakang.

Menurut dia, kekuatan sebuah tim bergantung pada keseimbangan seluruh lini, mulai dari pertahanan, tengah, hingga penyerangan.

Pochettino lalu meminta para pemain untuk tidak larut dalam kekecewaan setelah kekalahan telak di Anfield.

Pochettino ingin para pemainnya mengubah kemarahan dan rasa frustrasi menjadi energi positif untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

“Kami perlu beradaptasi. Keputusan kartu merah Yoro memang sulit diterima dan mungkin tidak kami setujui. Namun, kami tidak bisa terus membicarakan pertandingan ini," tandas Pochettino.

"Sangat menyakitkan menerima kekalahan tersebut, tetapi kami harus tetap mengangkat kepala dan mengubah kemarahan menjadi energi untuk mulai bekerja menghadapi pertandingan berikutnya,” imbuh dia.

Dengan hasil itu, Setan Merah saat ini turun satu posisi ke peringkat ke-19.

Manchester United duduk di zona degradasi bersama Sunderland di posisi ke-18 dan Crystal Palace di posisi terakhir.

Sejauh ini, Manchester United baru mengumpulkan delapan poin dari 11 pertandingan musim ini. Sementara itu, Liverpool tetap berada di posisi keempat dengan 21 poin.

“Kami berada di sini untuk mencoba berkembang bersama dan meraih kesuksesan. Perjalanan sejauh seribu mil dimulai dengan satu langkah," ucap Pochettino.