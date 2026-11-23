JawaPos.com - Neftchi Fargona akan menjamu Al Hilal dalam lanjutan AFC Champions League (ACL) Elite 2026/2027 di Istiqlol Stadium, Fargona, Uzbekistan, Senin (23/11/2026) pukul 20.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi pertemuan pertama kedua tim di kompetisi antarklub Asia tersebut.

Neftchi Fargona membutuhkan poin untuk menjaga asa lolos ke babak 16 besar. Namun, Al Hilal bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan, terlebih klub berjuluk The Blue Waves itu sedang dalam tren positif.

Neftchi Fargona datang ke laga ini dengan catatan minor. Mereka menelan kekalahan dari Navbahor Namangan dengan skor 2-3 di Liga Uzbekistan 2026/2027 pada Jumat (20/11) lalu.

Klub asal Uzbekistan itu juga memiliki catatan kurang bagus saat menghadapi wakil Arab Saudi. Neftchi Fargona diketahui belum pernah menang dalam delapan pertemuan melawan tim dari negara tersebut.

Karena itu, pertandingan melawan Al Hilal akan menjadi tantangan berat bagi Neftchi Fargona. Walaupun misi mereka jelas yakni meraih kemenangan demi menjaga asa lolos ke babak selanjutnya.

Sementara itu, Al Hilal datang dengan modal impresif. Tim asuhan Simone Inzaghi itu sedang menempati peringkat kedua klasemen ACL Elite dengan mengoleksi sembilan poin dari empat pertandingan.

The Blue Waves mencatatkan tiga kemenangan dan satu kekalahan. Saat ini, mereka hanya terpaut tiga angka dari Al-Ain yang memimpin klasemen sementara ACL Elite 2026/2027.

Al Hilal saat ini juga sedang memimpin klasemen sementara Liga Pro Arab Saudi. The Blue Waves mengoleksi 30 poin dari 11 pertandingan, unggul dua angka atas Al Qadsiah di posisi kedua.

Al Hilal belum terkalahkan dalam dua laga terakhir di semua kompetisi. Teranyar, pasukan Simone Inzaghi berhasil menumbangkan Shahab Al-Alhil Dubai FC dengan skor 2-0 pada lanjutan ACL Elite, Rabu (4/11) lalu.

Meski datang dengan modal apik, Al Hilal tidak boleh lengah. Pasalnya, pada laga tandang terakhir di fase grup ACL Elite, mereka menelan kekalahan 1-3 dari Al Shamal.

Akan tetapi, Al Hilal memiliki catatan pertemuan yang manis dengan wakil Uzbekistan. The Blue Waves diketahui belum pernah kalah dari klub Uzbekistan di ACL Elite.

Prediksi Skor Neftchi Fargona vs Al Hilal Jika melihat kondisi kedua kesebelasan, Al Hilal diunggulkan untuk meraih kemenangan. The Blue Waves memiliki kualitas pemain yang dapat menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut.

Neftchi Fargona memiliki peluang memberikan ancaman kepada Al Hilal. Apalagi, mereka bermain di hadapan pendukung sendiri.

Meski demikian, klub asal Uzbekistan itu diperkirakan bakal kesulitan meredam serangan yang dilancarkan Al Hilal. The Blue Waves diprediksi bakal membawa pulang poin penuh dari Uzbekistan.