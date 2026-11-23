JawaPos.com - Kapten Manchester United Bruno Fernandes melontarkan kritik terhadap keputusan wasit saat kalah telak 0-4 dari Liverpool pada Minggu (22/11) di Anfield.

Gelandang asal Portugal itu menilai kartu merah yang diterima Leny Yoro pada awal pertandingan tidak seharusnya diberikan.

Insiden itu berawal dari kesalahan Matthijs de Ligt yang membuat Alexander Isak mendapatkan peluang untuk mengancam gawang Manchester United.

Dalam situasi itu, Leny Yoro melakukan pelanggaran terhadap Alexander Isak dengan mengarahkan tangannya ke tubuh sang penyerang.

Wasit Sam Barrott lalu memberikan kartu merah langsung kepada Leny Yoro pada menit kedelapan.

Keputusan kartu merah diambil karena bek Manchester United itu dianggap sebagai pemain terakhir yang menghalangi Isak mendapatkan peluang mencetak gol.

Liverpool pun mendapatkan tendangan bebas dari insiden itu. Dominik Szoboszlai berhasil memanfaatkannya untuk mencetak gol dan membawa The Reds unggul lebih dulu pada menit ke-10.

Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Liverpool semakin leluasa mengendalikan pertandingan.

Tuan rumah lalu menambah tiga gol lewat Florian Wirtz pada menitke-13, Rio Ngumoha pada menit ke-66, dan Victor Munoz pada menit ke-82. Liverpool pun memastikan kemenangan telak 4-0.

Hasil itu menjadi awal yang mengecewakan bagi Mauricio Pochettino yang mengawali kiprahnya sebagai pelatih baru Manchester United.

Pochettino mengaku bertanggung jawab penuh atas kekalahan timnya, tetapi sang pelatih juga menilai keputusan mengusir Yoro memberi pengaruh besar terhadap jalannya pertandingan.

Bruno Fernandes memiliki pandangan serupa dengan pelatihnya. Kapten Manchester United itu secara terbuka mempertanyakan keputusan wasit yang memberikan kartu merah kepada Yoro.

“Saya bisa memahami mengapa dia terjatuh, tetapi itu sama sekali bukan kartu merah,” kata Bruno Fernandes dikutip dari ESPN.

Gelandang asal Portugal itu juga mempertanyakan proses pengambilan keputusan oleh perangkat pertandingan, termasuk wasit yang bertugas menggunakan teknologi Video Assistant Referee (VAR).

Menurut Bruno Fernandes, para petugas pertandingan memiliki cukup waktu untuk meninjau kembali insiden itu dari berbagai sudut kamera.

“Saya pikir terlalu banyak wasit di lapangan dan terlalu banyak petugas VAR yang duduk di sana, (mereka punya) waktu yang begitu panjang untuk melihat kembali tayangan, memundurkan, memajukan, memundurkan lagi, memutarnya dalam gerakan lambat, atau apa pun itu,” ujar Fernandes.

Bruno Fernandes pun menegaskan bahwa kesalahan dalam mengambil keputusan dapat mengubah jalannya pertandingan secara keseluruhan.