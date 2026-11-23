JawaPos.com - Levante akan menghadapi Elche dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027. Laga ini menjadi momentum bagi Granotes -julukan Levante- untuk keluar dari zona degradasi.

Levante dijadwalkan menjamu Elche di Estadio Ciudad de Valencia, Selasa (24/11) pukul 03.00 WIB. Laga ini cukup menarik karena mempertemukan dua tim penghuni zona degradasi.

Levante berada di peringkat ke-18 dengan 11 poin, sedangkan Elche di posisi ke-19 dengan 10 poin. Karena itu, pertandingan ini menjadi momentum kedua tim untuk keluar dari zona merah.

Skuad Granotes belum meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir di Liga Spanyol 2026/2027.

Mereka hanya mampu mengantongi satu poin dari tiga laga tersebut setelah bermain imbang kontra Celta Vigo sebelum jeda internasional.

Pada masa jeda, Levante bahkan nyaris tersingkir dari Copa del Rey oleh tim kasta kelima, Tarancon.

Granotes baru menang 2-1 lewat perpanjangan waktu setelah menyamakan kedudukan pada menit ke-80.

Meski tampil kurang meyakinkan, Levante punya catatan pertemuan yang bagus melawan Elche.

Mereka hanya kalah satu kali dalam delapan laga kompetitif terakhir melawan Elche, dengan empat kemenangan dan tiga hasil imbang.

Di sisi lain, Elche tengah berusaha bangkit dari keterpurukan. Tim asuhan Martin Anselmi itu menelan kekalahan dalam dua laga terakhir di Liga Spanyol musim ini dari Valencia dan Real Betis.

Menariknya, Elche memiliki catatan tandang yang positif. Dari enam laga tandang musim ini, mereka sukses mencatat dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan.

Tim asuhan Martin Anselmi juga tampil solid secara defensif saat bertandang.

Skuad berjuluk Los Franjiverdes itu baru kebobolan enam gol di laga tandang liga dan mencatat clean sheet dalam dua lawatan terakhir.

Namun, ada catatan yang tidak berpihak kepada tim tamu. Elche belum pernah menang di kandang Levante sejak membantai tuan rumah 6-1 di divisi dua pada Mei 1982.

Prediksi Levante Vs Elche Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat. Pasalnya, Elche memiliki catatan tandang yang cukup apik dengan baru menelan satu kekalahan dari enam laga tandang di Liga Spanyol musim ini.

Meski demikian, Levante punya keunggulan rekor pertemuan yang sangat impresif ketika menghadapi Elche.

Terlebih, Granotes bermain di hadapan pendukung sendiri yang bakal menyuntik kepercayaan diri para pemain.

Levante diprediksi mampu meraih kemenangan dalam laga tersebut sekaligus keluar dari zona merah.

Namun, kemenangan itu diraih dengan susah payah karena Elche punya pertahanan tandang yang solid.

Prediksi skor: Levante 2-1 Elche

Prediksi Susunan Pemain Levante: Mathew Ryan (PG); Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Ifeanyi Ndukwe, Manuel Sanchez; Jon Olasagasti, Dani Requena; Roger Brugue, Ivan Romero, Thiago Fernandez; Etta Eyong.

Pelatih: Luis Castro.

Elche: Matias Dituro (PG); Buba Sangare, Victor Chust, Federico Redondo, Roy Revivo; Gonzalo Villar, Javi Morcillo; Lucas Cepeda, Thomas Lemar, German Valera; Fer Nino.