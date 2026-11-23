JawaPos.com - Monza akan menantang Fiorentina dalam pertandingan lanjutan Liga Italia 2026/2027. Skuad La Viola -julukan Fiorentina- diprediksi mengunci kemenangan dalam pertandingan tandang tersebut.

Monza akan menjamu Fiorentina di Stadion Brianteo, Monza, Italia, Selasa (24/11) pukul 02.45 WIB. Tuan rumah datang dalam kondisi terpuruk.

Monza saat ini terperosok ke zona degradasi setelah menelan empat kekalahan beruntun.

Tim asuhan Matteo Paro itu menempati posisi ke-18 klasemen sementara dengan tujuh poin dari dua kemenangan, satu hasil imbang, dan delapan kekalahan.

Lini belakang menjadi masalah terbesar skuad Biancorossi -julukan Monza. Mereka sudah kebobolan 25 gol dari 11 pertandingan yang telah dimainkan.

Monza juga memiliki catatan kandang yang kurang meyakinkan.

Dari lima laga kandang yang telah dimainkan sepanjang musim ini, mereka mencatatkan tiga kekalahan dan dua laga lainnya berakhir kemenangan.

Di sisi lain, Fiorentina berusaha bangkit setelah awal musim yang buruk. La Viola kalah dalam enam dari delapan laga awal sebelum mulai menstabilkan performa.

Tim asuhan Paolo Vanoli itu meraih lima poin dari tiga laga terakhir.

Mereka menang di markas Sassuolo dan menahan imbang Atalanta serta Juventus dengan skor 2-2 di kandang sendiri.

Meski demikian, Fiorentina belum pernah menjaga gawang tetap bersih di Liga Italia musim ini. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar yang perlu dibenahi Vanoli.

Fiorentina saat ini menempati posisi ke-15 klasemen sementara dengan koleksi sembilan poin atau hanya unggul dua angka saja atas Monza.

Karena itu, La Viola wajib mengunci kemenangan untuk memperlebar jarak dari kejaran Biancorossi.

Monza Punya Mesin Gol Berbahaya Satu nama akan menjadi tumpuan serangan Monza, yakni Gustavo Varela. Striker berpaspor Portugal itu mengemas sembilan gol dari 10 penampilannya di Liga Italia 2026/2027.

Torehan tersebut membawa Varela masuk dalam jajaran top skor Liga Italia musim ini.

Catatan striker berusia 21 tahun itu juga terbilang menarik karena sukses mencetak banyak gol, namun tim yang dibelanya berada di zona merah.

Prediksi Monza Vs Fiorentina Pertandingan ini diprediksi berlangsung terbuka dengan banyak gol. Monza dan Fiorentina sama-sama memiliki pertahanan rapuh dan akan sulit menjaga gawang tetap aman.

Monza punya Varela yang sedang tajam dan sejarah pertemuan yang cukup baik. Namun, lini serang Fiorentina yang lebih bervariasi serta tren positif tiga laga terakhir membuat La Viola lebih diunggulkan.

Fiorentina diprediksi mengamankan tiga poin tipis dari Stadio Brianteo. Hasil itu akan menjadi modal penting untuk keluar dari tekanan di papan bawah.

Prediksi skor: Monza 1-2 Fiorentina

Prediksi Susunan Pemain Monza: Noel Tornqvist (PG); Eddy Kouadio, Saba Goglichidze, Lorenzo Lucchesi; Idrissa Toure, Ebenezer Akinsanmiro, Leonardo Colombo, Ricardo Mangas; Dany Mota, Jay Robinson; Gustavo Varela.

Pelatih: Ivan Juric.

Fiorentina: David de Gea (PG); Alex Jimenez, Radu Dragusin, Luca Ranieri, Joao Mario; Cher Ndour, Christ Inao Oulai; Franco Mastantuono, Pote, Alieu Njie; Mateo Pellegrino.