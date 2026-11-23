JawaPos.com - Duel seru akan tersaji dalam lanjutan fase Liga Champions 2026/2027 dengan mempertemukan Arsenal kontra Borussia Dortmund. The Gunners -julukan Arsenal- diunggulkan menang dalam laga tersebut.

Arsenal dijadwalkan menjamu Borussia Dortmund di Stadion Emirates, Rabu (25/11). Sepak mula akan berlangsung pukul 03.00 dini hari WIB.

The Gunners datang ke laga ini dengan modal tak terkalahkan dalam 16 laga fase liga atau fase grup Liga Champions.

Arsenal berada di ambang menyamai rekor klub terpanjang tanpa kekalahan, yakni 17 laga pada 2003 hingga 2006.

Arsenal juga berpeluang menyamai rekor milik Liverpool. Rekor tersebut berupa 13 kemenangan kandang beruntun di fase tersebut.

Arsenal saat ini menempati peringkat ketiga klasemen sementara fase Liga Champions 2026/2027.

Tim asuhan Mikel Arteta itu hanya tertinggal dua poin dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid yang mencatat hasil sempurna di empat laga awal.

Di sisi lain, Borussia Dortmund juga datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim berjuluk Die Borussen itu hanya terpaut satu poin dari Arsenal, tetapi berada di peringkat ke-12 pada klasemen sementara.

Menariknya, Borussia Dortmund belum merasakan kekalahan dalam delapan laga terakhir di semua kompetisi. Dari delapan laga, enam diantaranya berhasil mereka raih dengan hasil kemenangan.

Pada akhir pekan kemarin, Die Borussen menang 1-0 atas Borussia Monchengladbach di Bundesliga.

Hasil tersebut mengantar Borussia Dortmund naik ke puncak klasemen setelah Bayern Munchen bermain imbang melawan Koln.

Bicara rekor pertemuan, catatan kedua tim nyaris seimbang. Arsenal menang empat kali dan Borussia Dortmund tiga kali.

Dalam pertemuan terakhir di Liga Champions, The Gunners menang 2-0 pada November 2014 silam.

Kondisi Skuad Arsenal dan Borussia Dortmund Arsenal menghadapi masalah di bawah mistar gawang. David Raya mengalami cedera bahu saat melawan Newcastle dan sedang menjalani pemeriksaan.

Jika Raya absen, Kepa Arrizabalaga akan tampil untuk kedua kalinya di Liga Champions bersama Arsenal. Bukayo Saka dan Martin Zubimendi juga masih dalam masa pemulihan cedera.

Sementara Borussia Dortmund memiliki persoalan di lini depan. Serhou Guirassy belum terlihat sejak cedera hamstring saat melawan Real Betis, dan ketersediaannya masih belum pasti.

Prediksi Arsenal Vs Borussia Dortmund Jika melihat kondisi kedua tim, Arsenal tetap lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Pertahanan kandang mereka sangat solid karena baru kebobolan dua gol sepanjang musim di Emirates.

Meski berpotensi kehilangan David Raya, Arsenal diperkirakan tetap mampu menjaga gawangnya tetap bersih. The Gunners diprediksi mengamankan poin penuh sekaligus memperpanjang rekor kandang.

Prediksi skor: Arsenal 2-0 Borussia Dortmund

Prediksi Susunan Pemain Arsenal Vs Borussia Dortmund Arsenal: Kepa Arrizabalaga (PG); Ben White, Konsa, Gabriel, Piero Hincapie; Myles Lewis-Skelly, Declan Rice; Noni Madueke, Martin Odegaard, Eberechi Eze; Viktor Gyokeres.

Pelatih: Mikel Arteta.

Borussia Dortmund: Gregor Kobel (PG); Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Daniel Svensson; Konstantinos Karetsas, Maximilian Beier; Fabio Silva.