JawaPos.com - Brentford akan menjamu Everton dalam lanjutan Liga Inggris 2026/2027 di Gtech Community Stadium, Selasa (24/11) mulai pukul 03.00 WIB. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit dan berakhir tanpa pemenang.

Pertandingan ini menjadi momentum kedua tim untuk mengukir hasil positif setelah jeda internasional.

Sebelum jeda, Brentford menelan kekalahan dari Brighton Hove Albion, sedangkan Everton menang atas Coventry City.

Kekalahan dari Brighton sekaligus memperpanjang masa sulit Brentford.

Tim berjuluk The Bees itu hanya meraih satu kemenangan dari enam laga terakhir di semua kompetisi dan kini merosot ke luar tujuh besar.

Brentford saat ini menempati posisi ke-10 dengan mengemas 14 poin.

Tim asuhan Keith Andrews itu hanya terpaut dua angka saja dari Everton yang berada di peringkat ketujuh klasemen sementara Liga Inggris 2026/2027.

Brentford punya modal besar di kandang sendiri. Sebanyak 10 dari 14 poin mereka musim ini datang dari Gtech Community Stadium.

Lini belakang tuan rumah juga cukup kokoh di sana. Brentford baru kebobolan tiga gol di Liga Inggris, hanya kalah baik dari Arsenal (satu gol) dan Brighton (dua gol) hingga 10 pekan pertama.

Di sisi lain, Everton sedang dalam kepercayaan diri tinggi. Tim berjuluk The Toffees itu sukses mencatat kemenangan beruntun dalam tiga laga terakhir di semua kompetisi.

Meski demikian, performa tandang Everton belum sebaik di kandang sendiri. Pasukan David Moyes baru meraih satu kemenangan dari lima laga tandang Liga Inggris, yakni di markas Newcastle United.

Sementara itu, catatan pertemuan kedua tim juga cukup menarik.

Everton tak terkalahkan dalam empat laga terakhir di Liga Inggris melawan Brentford, dengan tiga hasil imbang dan satu kemenangan sejak 2022.

Prediksi Skor Brentford Vs Everton Brentford punya keunggulan bermain di kandang dengan pertahanan solid. Namun, Everton datang dengan skuad lengkap, tren positif, dan catatan pertemuan yang cukup baik.

Kondisi tersebut membuat laga ini diprediksi berlangsung ketat dan sulit ditebak. Duel Brentford vs Everton diperkirakan berakhir imbang dengan skor kecil.

Prediksi skor: Brentford 1-1 Everton

Prediksi Susunan Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Ajer, Diouf; Yarmoliuk, Janelt, Jensen; Schade, Wilson, Lewis-Potter

Pelatih: Keith Andrews

Everton: Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Dibling, Dewsbury-Hall, George; Barry