JawaPos.com - Drama delapan gol tersaji saat Inter Milan ditahan imbang tuan rumah Atalanta 4-4 dalam laga pekan ke-12 Liga Italia 2026/2027 di Stadion Atleti Azzurri d'Italia, Minggu (22/11) waktu setempat (Senin WIB).

Dilansir dari Antara, Francesco Pio Esposito menjadi bintang Inter Milan dengan mencetak hattrick pada menit ke-16, 32', dan 52'. Satu gol lainnya disumbangkan Petar Sucic melalui titik penalti pada menit ke-76.

Sementara itu, Atalanta membalas lewat Eljif Elmas (40'), Charles De Ketelaere (61', 78'), dan Franck Kessie (90').

Hasil imbang ini membuat Inter Milan gagal memangkas jarak dengan Lazio di puncak klasemen.

Nerazzurri menempati peringkat ketiga dengan koleksi 29 poin, terpaut dua angka dari Lazio. Atalanta berada di posisi ke-12 dengan 15 poin, demikian laman resmi legaseriea.

Inter Milan langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-16 melalui Francesco Pio Esposito.

Gol tersebut bermula dari peluang Nicolo Barella di dalam kotak penalti. Tembakannya dapat diblok Giorgio Scalvini, tetapi bola muntah justru mengarah kepada Esposito.

Tanpa membuang kesempatan, penyerang muda Italia itu melepaskan tembakan yang tidak mampu dihentikan Marco Sportiello.

Esposito kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-32. Kali ini, ia menyambut sepak pojok Federico Dimarco dengan sundulan keras dari tengah kotak penalti untuk membawa Inter unggul 2-0.

Atalanta tidak tinggal diam dan dapat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-40.

Eljif Elmas menyelesaikan umpan Nicola Zalewski setelah mengendalikan bola dan mendapatkan ruang untuk melepaskan tembakan. Skor 2-1 bertahan hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, Inter kembali menjauh.

Esposito melengkapi hattrick pada menit ke-52 setelah menerima umpan terobosan Marcus Thuram.

Berhadapan langsung dengan Sportiello, dia sukses menuntaskan peluang untuk mengubah skor menjadi 3-1.

Namun, Atalanta kembali memberikan perlawanan. Charles De Ketelaere memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2 pada menit ke-61 melalui sundulan di depan gawang menerima umpan Zalewski.

Inter kemudian mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-76.

Petar Sucic yang masuk sebagai pemain pengganti dipercaya menjadi eksekutor dan berhasil menjalankan tugasnya untuk membawa Nerazzurri unggul 4-2.

Keunggulan dua gol tersebut ternyata tidak bertahan lama. Dua menit berselang, De Ketelaere kembali membobol gawang Josep Martinez.

Menerima umpan dari Rowe, pemain asal Belgia itu melepaskan tembakan dari area tengah yang sempat membentur Benjamin Pavard sebelum masuk ke gawang. Skor berubah menjadi 4-3.

Drama mencapai puncaknya menjelang akhir pertandingan. Pada menit ke-89, tandukan De Ketelaere mengenai tangan Alessandro Bastoni di dalam kotak penalti.

Wasit kemudian menunjuk titik putih untuk memberikan hadiah penalti kepada Atalanta.

Franck Kessie yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Martinez dan menyamakan kedudukan menjadi 4-4 pada menit ke-90.

Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan yang tercipta.